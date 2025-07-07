كيف يؤدي الإجهاد الرقمي إلى جفاف العين

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يمكن أن يؤدي إجهاد العين الرقمي، المعروف أيضًا باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS)، إلى ظهور أعراض جفاف العين بسبب انخفاض الرمش وزيادة تبخر الدموع أثناء استخدام الأجهزة الرقمية.

يُقلل استخدام الشاشات لفترات طويلة، خاصةً مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، من معدل رمش العين، مما يُؤدي إلى تحلل طبقة الدموع وجفاف العينين. وقد برز إجهاد العين الرقمي كمشكلة صحية متنامية في الآونة الأخيرة.

وفقا لتقرير موقع News 18 أصبح التعليم عبر الإنترنت والعمل من المنزل هما المعياران الجديدان منذ بداية جائحة كورونا، يؤثر نمط الحياة الخامل هذا، إلى جانب النشاط البصري المفرط، على صحة العين والصحة العامة، إنها مشكلة شائعة في عالمنا الرقمي اليوم، حيث غالبًا ما يكون قضاء وقت طويل أمام الشاشات أمرًا لا مفر منه.

أعراض متلازمة جفاف العين

تشمل أعراض إجهاد العين الرقمي عدم الراحة في العين، والتعب، وجفاف العين، وعدم وضوح الرؤية، والصداع.

العوامل التي تسبب جفاف العين

تقليل الرمش: عند التركيز على الشاشة، يميل الناس إلى الرمش بشكل أقل، فالرمش ضروري لتوزيع الدموع بالتساوي على العينين والحفاظ على رطوبتهما.

تبخر الدموع: يؤدي قلة الرمش إلى زيادة تبخر الدموع، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج.

يمكن أن يؤثر جفاف العين وأعراض متلازمة سيرو-فارما (CVS) الأخرى بشكل كبير على أداء العمل والأنشطة اليومية، إذ يؤثر سلبًا على التركيز والإنتاجية. في الحالات الشديدة، قد يكون جفاف العين مؤلمًا، وقد يُضعف جودة الحياة بشكل عام.



استراتيجيات للوقاية من جفاف العين

التعديلات السلوكية: مارس تمارين الرمش وخذ فترات راحة منتظمة باستخدام قاعدة "20-20-20" - كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

الدموع الاصطناعية: استخدام قطرات مرطبة للعين للمساعدة في الحفاظ على رطوبة عينيك.

مرشحات الضوء الأزرق: فكر في استخدام نظارات ترشيح الضوء الأزرق أو اضبط إعدادات الشاشة لتقليل التعرض للضوء الأزرق.

الإضاءة المناسبة: تأكد من وجود إضاءة كافية وتقليل وهج الشاشات ومصادر الضوء المحيطة.