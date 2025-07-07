شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض للأنيميا أثناء الحمل لا يجب تجاهلها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعانى ما يقرب من 40% من الأمهات خلال فترة الحمل من نقص في في خلايا الدم الحمراء السليمة، والتي يطلق عليها الهيموجلوبين، الأمر الذى يؤدى إلى الإصابة بفقر الدم "الأنيميا".

و قد يسبب فقر الدم شعورًا بالإرهاق أو الدوار أو الشحوب، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد على رفع مستويات الحديد بالدم، ومع ذلك، قد تشير بعض الأعراض إلى الحاجة إلى علاج طبي إضافي للحفاظ على صحة الحامل والجنين، وفقا لموقع "Very well health".

10 أعراض لفقر الدم خلال فترة الحمل1. التعب والضعف

يمكن أن يُسبب فقر الدم التعب لعدم حصول الجسم على كمية كافية من الأكسجين، حيث يحمل الهيموجلوبين ، وهو بروتين يحتوي على الحديد في خلايا الدم الحمراء، الأكسجين إلى العضلات والأعضاء، ويزيد الحمل من حاجة الجسم للحديد، وإذا انخفضت مستويات خلايا الدم الحمراء أو الحديد أو الهيموجلوبين، يتباطأ توصيل الأكسجين، مما يسبب الشعور بالإرهاق حتى مع الحصول على قسط كافى من الراحة.

2. شحوب البشرة والشفتين والأظافر

فقر الدم يقلل من مستويات خلايا الدم الحمراء، مما يُسبب شحوبًا غير طبيعي في الجلد والشفتين والأظافر، ويحدث هذا بسبب نقص الهيموجلوبين الذي يُعطي الدم لونه الأحمر، كما يُمكن أن يُساهم انخفاض وصول الأكسجين إلى الأنسجة في هذا الشحوب .

3. ضيق التنفس

يحتاج الجسم إلى مزيد من الدم والأكسجين أثناء الحمل لدعم الأم والجنين أثناء النمو، وإذا كانت الأم تعاني من فقر الدم، فإن تلبية هذه الاحتياجات الإضافية من الأكسجين تصبح أكثر صعوبة، مما يجبر القلب والرئتين على العمل بجهد أكبر، ويؤدى لصعوبة التنفس.

4. الدوخة والدوار

إذا لم يصل ما يكفي من الأكسجين إلى دماغك، فقد تشعر بالدوار أو الدوخة، وعند انخفاض مستويات الأكسجين، ولو لفترة وجيزة، قد تشعر بإحساس بالدوران أو بالإغماء، خاصةً عند الوقوف بسرعة .

5. الصداع

عندما تنخفض مستويات الأكسجين، تتوسع الأوعية الدموية في الدماغ، مما يُسبب الصداع، وقد يبدو هذا الصداع كضغط مستمر أو خفقان، وقد يزداد سوءًا مع النشاط البدنى، في حين أن الصداع الخفيف العرضي شائع أثناء الحمل، إلا أن الصداع المتكرر أو المتفاقم يستدعي عناية طبية.

6. برودة اليدين والقدمين

يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناتج عن فقر الدم إلى جعل يديك وقدميك تشعران بالبرودة بشكل مستمر، حتى في البيئات الدافئة، وقد تلاحظ أيضًا خدرًا أو وخزًا في يديك وقدميك، حيث يؤثر انخفاض تدفق الأكسجين على وظيفة الأعصاب.

7. التهاب اللسان وقرح الفم

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعًا من فقر الدم أثناء الحمل، يقلل من إنتاج اللعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم وزيادة خطر احمرار اللسان أو التهابه وقرح الفم المؤلمة، ولأن نقص الحديد والأكسجين يُبطئ عملية الشفاء، يصبح الفم أكثر عرضة للتهيج والالتهاب.

8. صعوبة التركيز

قد يُسبب الحمل أحيانًا ضبابية في الدماغ بسبب التغيرات الهرمونية، ومع ذلك يمكن أن يُفاقم فقر الدم هذه الحالة، إذ يؤثر نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ على الذاكرة والتركيز وصفاء الذهن، مما يُؤدي إلى صعوبة التركيز أو النسيان.

9. خفقان القلب

يجبر فقر الدم قلبك على بذل جهد أكبر لضخ الدم الغني بالأكسجين، مما قد يسبب نبضات قلب غير منتظمة أو سريعة، ومن الطبيعي الشعور بخفقان القلب من حين لآخر، إلا أن استمرار تسارع القلب أو خفقانه يستدعي استشارة طبيبك.

10. اضطراب بيكا

يسبب اضطراب بيكا الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية، مثل الثلج والطين والورق، والأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أكثر عرضة للإصابة به بمرتين ، حيث يؤثر على 25% من الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

يعتقد بعض الخبراء أن اضطراب بيكا يتطور لتصحيح نقص العناصر الغذائية، ويشير آخرون إلى أن نقص الحديد يُغير مستويات الدوبامين، الناقلات الكيميائية في الدماغ، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كيف يؤثر فقر الدم على الجنين أثناء الحمل؟

في الحالات القصوى، قد يساهم فقر الدم في مضاعفات الحمل، مثل الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة، ولكنه لا يسبب عادةً الإجهاض، قد يعاني الأطفال المولودون لأمهات حاملات مصابات بنقص الحديد من نقص الحديد أيضًا، مما قد يؤثر على النمو وتطور الدماغ والتعلم.

تغييرات غذائية يمكن تجربتها

تحتاج الحامل إلى ٢٧ مليجرامًا من الحديد يوميًا، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد التالية يُساعد على الحصول على كمية كافية منه والوقاية من فقر الدم أو علاجه، مثل اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والكبد، والدجاج، والبيض، والعدس، والفاصوليا، والسبانخ.

وقد يتضمن علاج فقر الدم الشديد نقل الحديد عن طريق الوريد، أو نقل الدم.



