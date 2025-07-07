شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشيكولاتة "الدارك" تقلل خطر الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

الشيكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى نتذوقها، بل تحمل أيضًا مجموعة مذهلة من الفوائد الصحية، وقد اشتهرت الشيكولاتة الداكنة منذ زمن طويل بفوائدها الصحية للقلب، وقد كشفت دراسة جديدة أيضًا ارتباطها بانخفاض خطر الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، وفقا لموقع تايمز ناو.

قالت الدكتورة تريشا باسريشا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الدراسة تشير إلى أن هذا الطعم الحلو للشيكولاته الداكنة قد لا يُحسّن مزاجك فحسب، بل قد يُعزز صحتك الأيضية.

في دراسة واسعة النطاق، تابعت أكثر من 100,000 بالغ، وجدت أن من تناولوا حوالي 140 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة أسبوعيًا انخفض لديهم خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكر بنسبة 21% مقارنةً بمن لم يتناولونها تقريبًا.

ووفقا للدراسةٌ، التى نُشرت في في المجلة الطبية البريطانية، وأجراها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 190 ألف بالغ أمريكي، وجدت الدراسة أن من تناولوا خمس حصص على الأقل (حوالي 140 جرامًا) من الشوكولاتة أسبوعيًا انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 10%.

إلا أن الشوكولاتة الداكنة فقط هي التي قدمت هذه الفائدة، بينما لم تُظهر شوكولاتة الحليب أي تأثير مماثل، بل ارتبطت بزيادة الوزن على المدى الطويل.

وقال الخبراء عادةً ما تكون شوكولاتة الحليب غنية بالسكر وقليلة بالعناصر المفيدة، ويكمن سرّ الشوكولاتة الداكنة في محتواها من الكاكاو، الغني بمادة تُسمى البوليفينولات وهي مضادات أكسدة نباتية أثبتت فعاليتها في خفض ضغط الدم، وتخفيف الالتهابات، وربما تحسين تدفق الدم.

تُعدّ البوليفينولات أحد أهمّ أسباب فوائد الكاكاو الصحية، قد تُساعد هذه المُضادات للأكسدة على تحسين استخدام الجسم للأنسولين، وهو عاملٌ أساسيٌّ في مرض السكر، كما تُساعد على مُكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو في الأساس، يُؤثّر على الخلايا التي يُمكن أن تُؤثّر على عمليات الأيض، ومع ذلك، الاعتدال هو الأساس، حتى الشوكولاتة الداكنة تحتوي على سعرات حرارية وبعض السكر، لذا الاكتفاء بقطعة أو قطعتين صغيرتين يوميًا هذا يكفي للحصول على الفوائد .

ولم يكن عشاق الشوكولاتة الذين أظهروا انخفاضًا في خطر الإصابة بالسكري يعتمدون بالضرورة على الكاكاو وحده بل كانوا يميلون أيضًا إلى تناول طعام صحي بشكل عام، مما يجعل الشوكولاتة الداكنة شريكًا محتملًا في نمط حياة متوازن.

اختر ألواحًا من الشيكولاته تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو (كلما كانت داكنة، كان ذلك أفضل)، واستمتع بها ببطء للحصول على فوائدها الصحية.

