شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الطعام قبل الشعور بالجوع.. اتبع هذه العادة للبدء فى إنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

في رحلة فقدان الوزن، يعتقد الكثيرون أن تقليل عدد الوجبات أو الامتناع عن الأكل لفترات طويلة هو الحل الأسرع، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن تناول الطعام قبل الشعور بالجوع الشديد هو أحد الأسرار الفعالة لخسارة الوزن بطريقة صحية ومستدامة، بحسب موقع eating well.

على الرغم من أن السعرات الحرارية عاملٌ أساسيٌّ في فقدان الوزن (حيثُ يجب أن يكون هناك نقصٌ في السعرات الحرارية)، فإن مفتاح فقدان الوزن يكمن في تجنُّب الجوع الشديد.

تناول الطعام قبل أن تشعر بالجوع

من العادات التي يمكنك البدء بها لخسارة وزن ناجحة تعلم تناول الطعام قبل الشعور بالجوع. جميعنا مررنا بهذه التجربة - انشغلت بمهمة ما، أو تأخرت أكثر من المتوقع، ولم يكن لديك وقت لتناول الطعام،عندما تشعر بجوع شديد، يسهل عليك تناول أي طعام يبدو شهيًا.

الجوع الشديد قد يكون سببًا للإفراط في تناول الطعام، وربما حتى الإفراط في تناوله لإشباع الجوع، ولأن الدماغ يستغرق وقتًا لإشعار معدتك بالشبع، فإن تناول الطعام وأنت جائع جدًا قد يدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.

وإذا كنت تعتقد أنك تستطيع التحكم في جوعك لتحقيق هدفك النهائي، وهو إنقاص الوزن، ففكّر مرة أخرى، حيث تظهر الأبحاث أن تخطي وجبتي الإفطار والعشاء قد يزيد من خطر زيادة الوزن أو السمنة.

كيفية تناول الطعام لإنقاص الوزن

يمكن أن تساعدك النصائح التالية على تحقيق العادة الأولى بشكل أفضل وهي عدم السماح لنفسك بالجوع الشديد.

تناول الطعام بشكل متكرر طوال اليوم

هناك العديد من الأبحاث العلمية التي تتناول انتظام الوجبات وفقدان الوزن، وقد ثبت أن تناول الطعام بانتظام وبكميات كافية يساعد على فقدان الوزن، وعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن تحديد مواعيد محددة للإفطار والغداء والعشاء والالتزام بها قد يعزز نجاح فقدان الوزن.

كما وجدت أن تناول نفس كمية السعرات الحرارية في كل وجبة قد يُسهم أيضًا في فقدان الوزن. لم يطرح مؤلفو الدراسة فرضية حول سبب هذا النجاح، إلا أن النتائج تُبرز أهمية تناول وجبات منتظمة ومتسقة في إدارة الوزن.

إذا لم يكن تناول الطعام في نفس الوقت يوميًا مناسبًا لنمط حياتك، فحاول تناول الطعام كل ثلاث إلى أربع ساعات، سواءً كانت وجبة رئيسية أو خفيفة، ستمنحك هذه الفترة وقتًا كافيًا لهضم طعامك، لكنها ستمنعك من البقاء بين الوجبات لفترة طويلة جدًا بحيث تشعر بالجوع، وإذا كنت تعاني من تشتيت الانتباه، فاضبط مؤقتًا على هاتفك حتى يصبح تناول الطعام كل بضع ساعات أمرًا طبيعيًا.

إعطاء الأولوية للبروتين

لا يساهم البروتين في نمو العضلات فحسب، بل قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن ، تناول البروتين يُشعرك بالشبع، وهو عنصر أساسي في التحكم بالجوع.

تُظهر العديد من الأبحاث العلاقة بين استهلاك البروتين ونجاح إنقاص الوزن.

تناول كميات وفيرة من البروتين لا يساعد فقط على إنقاص وزن الجسم، بل يحافظ أيضًا على أنسجة العضلات التي تحرق السعرات الحرارية. كما يزيد البروتين من إفراز الهرمونات التي تُشعر بالشبع، ويُخفّض الهرمونات التي تُحفز الجوع، لذا فإن الحصول على كمية كافية من البروتين قد يُقلل من تناول الطعام مع مرور الوقت.

احرص على تناول البروتين في كل وجبة ووجبة خفيفة لتشعر بالشبع بين الوجبات.

تناول وجبات متوازنة

رغم أنك قد تعتقد أنك بحاجة إلى تقليل الكربوهيدرات أو الدهون بشكل كبير لإنقاص وزنك، إلا أن الأبحاث تُظهر أن هذا قد لا يكون صحيحًا،تشير الدراسات إلى أن أهم جانب في إنقاص الوزن هو اختيار نظام غذائي متوازن وصحي يتناسب مع تفضيلاتك الغذائية.

مع أن الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تُجدي نفعًا لدى البعض، إلا أنه قد يصعب الالتزام بها لفترات طويلة، إضافةً إلى ذلك، تُوفر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات، الألياف التي تُشعرك بالشبع، وبالتالي قد تُساعد على إنقاص الوزن.

تناول وجبات متوازنة بين الكربوهيدرات الكاملة والبروتينات قليلة الدهون، مع قليل من الدهون الصحية.

