شكرا لقرائتكم خبر عن أول 1000 يوم فى حياة طفلك هى الأهم.. كيف تدعميه فى هذه المرحلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشكل الأيام الألف الأولى من حياة الطفل صحته مدى الحياة، وتطور الدماغ، والمناعة، مما يجعل تغذية الأم والطفل استثمارًا مبكرًا بالغ الأهمية، بحسب موقع تايمز ناو.

أوضح الدكتور راندهير كورانا، أخصائي حديثي الولادة وطب الأطفال في مستشفى نويدا بالهند، أن هذه المرحلة تُمثل فترة نمو سريع وتطور عصبي، مشيرا إلى أن الوضع الغذائي للأم أثناء الحمل يؤثر بشكل مباشر على نمو أعضاء الطفل وتكوين دماغه"، وتعتبر العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والحديد واليود والبروتينات حيوية بشكل خاص خلال هذه الفترة لمنع العيوب الخلقية ودعم نمو الدماغ الصحي.

التغذية بعد الولادة

حتى بعد الولادة، لا تزال التغذية تلعب دورًا محوريًا، وقال الدكتور كورانا: "يوفر حليب الأم تغذيةً متكاملةً مع أجسام مضادة أساسية تُقوي جهاز المناعة لدى الطفل"، وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بالرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تليها أغذية تكميلية غنية بالعناصر الغذائية.

وبحلول سن الثانية، يكون ما يقرب من 80% من بنية الدماغ قد تشكلت بالفعل، ويحذر الدكتور كورانا من أن نقص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والزنك واليود والأحماض الدهنية، خلال هذه المرحلة قد يُضعف النمو المعرفي ويؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل.

التأثيرات بعيدة المدى لسوء التغذية

قال الدكتور كورانا: "إن عواقب نقص التغذية في الألف يوم الأولى أشد وطأة مما يدركه معظم الناس، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية خلال هذه الفترة إلى تقزم النمو، وانخفاض الأداء الأكاديمي، وضعف المناعة.

علاوةً على ذلك، يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسمنة والسكر وأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر، كما يربط بين فجوات التغذية المبكرة وانخفاض الإنتاجية الاقتصادية وإمكانية الكسب في مرحلة البلوغ، وتتطلب معالجة هذه المشكلة عملاً جماعياً، وأكد الدكتور كورانا على أهمية رعاية ما قبل الولادة، والاستشارات الغذائية، والمكملات الغذائية للنساء الحوامل.

وأكد الدكتور كورانا إلى أن الألف يوم الأولى من حياة الطفل هي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لتأمين مستقبله. الاستثمار في التغذية الجيدة خلال هذه الفترة يتجاوز مجرد تدخل صحي، بل هو أداة فعّالة للحد من الفقر، وتحسين النتائج التعليمية، وبناء مجتمعات أكثر صحة.

