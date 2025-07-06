شكرا لقرائتكم خبر عن الكافيين مفيد لصحتك.. القهوة تحميك من التجاعيد والشيخوخة وتجدد الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة Newsweek ، انسي كريمات التجاعيد والأطعمة الخارقة، فقد يكون سر مكافحة الشيخوخة موجودًا بالفعل في مطبخك، اكتشف علماء من جامعة كوين ماري في لندن، إن الكافيين قد يدفع خلاياك نحو حياة أطول وأكثر صحة.

نُشرت الدراسة الجديدة في مجلة Microbial Cell ، وتلقي الضوء على قدرة الكافيين المذهلة على التأثير على كيفية استجابة خلايانا للإجهاد ونقص الطاقة، وهي العوامل المرتبطة منذ فترة طويلة بالشيخوخة والمرض.

وباستخدام "خميرة الانشطار"، وهي كائن حي وحيد الخلية يعكس العديد من العمليات الداخلية للخلايا البشرية، وجد فريق البحث أن الكافيين لا يوقظك فحسب، بل يحفز أيضًا "مقياس الوقود" في الجسم، أو بروتين كيناز المنشَّط وهو بروتين موجود في كل خلية تقريبًا، ويساعد على إدارة طاقتك، كما يساعد هذا النظام الخلايا على التكيف عند انخفاض مستويات الطاقة، وتنظيم النمو، واستجابات الإجهاد، وحتى إصلاح الحمض النووي.

أوضح بابيس راليس، عالم الوراثة بجامعة كوين ماري ومؤلف الدراسة، في بيان له: "يساعد الكافيين على تفعيل هذا المفتاح"، مضيفا، إن هذا المفتاح، AMPK، عامل أساسي في كيفية تعامل الخلايا مع الشيخوخة".

يُعد بروتين AMPK بالفعل موضع اهتمام الباحثين، ويعتبر الميتفورمين، أحد أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا لمرض السكري من النوع الثاني، يُنشّط أيضًا هذا البروتين ا AMPK، ويكتسب اهتمامًا متزايدًا لتأثيراته المحتملة في إطالة العمر .

قد يعني هذا الرابط الجديد بين الكافيين وبروتين AMPK أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل منتظم لديهم مقاومة أفضل للإجهاد وتجديد أفضل للخلايا.

فهل يعني هذا أن القهوة مفيدة لك بطبيعتها؟

قال راليس، إنه من المؤكد أن الكافيين والقهوة لهما آثار مفيدة على العديد من الأعضاء، عند تناولهما باعتدال، مع ذلك، هناك آثار جانبية أيضًا عند الاستهلاك بكميات كبيرة، الهدف هو الوصول إلى النتيجة المرجوة، أي الحصول على الفوائد دون أضرار، كما أوضح راليس، قبل بضع سنوات، اكتشف فريق آخر أن الكافيين يمكن أن يساعد الخلايا على العيش لفترة أطول من خلال التأثير على منظم نمو يُسمى TOR يعمل TOR كمفتاح بيولوجي يُخبر الخلايا بموعد النمو، بناءً على كمية الغذاء والطاقة المتاحة.

وجد الفريق أن الكافيين لا يُحفّز هذا التحول البيولوجي فحسب، بل يؤثر عليه بشكل كبير، مُحاكيًا حالة نقص المغذيات حتى مع وجود الطعام، لتقليل التوتر، وتنشيط مسارات طول العمر.