شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك الشامل لارتفاع الكولسترول عند الأطفال.. ومضاعفاته وخطوات لتتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

حين يُذكر الكولسترول، غالبًا ما يُربط بالكبار وأسلوب حياتهم الغذائي. لكن الحقيقة أن هذه المادة الدهنية قد تتراكم أيضًا في أجسام الصغار، وتُسبب مشكلات صحية تتطلب اهتمامًا مبكرًا. ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يُطلق إنذارًا واضحًا دائمًا، لكنه يحمل مخاطر صامتة تتضاعف مع الوقت إذا لم يُرصد ويُدار بطريقة سليمة.

ما الذي يعنيه وجود كولسترول مرتفع لدى الطفل؟

في الجسم، تُستخدم بعض أنواع الدهون في تكوين الخلايا وإنتاج الهرمونات. لكن عندما تزيد نسبة الكوليسترول الضار أو الدهون الثلاثية عن الحد المطلوب، يبدأ الجسم في تخزين هذه المواد داخل الشرايين. هذا التراكم لا يُسبب ألمًا فوريًا، لكنه بمرور الوقت يُجهز الطريق لانسداد الأوعية الدموية أو ضعف تدفق الدم.بحسب تقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك الطبى.

عند الأطفال، يُعد هذا الخطر مضاعفًا؛ لأن الشرايين تبدأ في التغيّر مبكرًا، ما يجعل الإصابة بأمراض القلب واردة في عمر مبكر.

لماذا تظهر هذه الحالة في سن صغيرة؟

من أبرز المحفزات التي تُساهم في ارتفاع مستويات الدهون غير الصحية لدى الطفل:

عادات غذائية تعتمد على الأطعمة الجاهزة والمقلية

قلة النشاط الحركي والجلوس لفترات طويلة

حالات وراثية تنتقل من أحد الأبوين

وجود أمراض مزمنة مثل السكري أو اضطرابات الكلى

استخدام أدوية قد تؤثر على توازن الدهون في الجسم

في بعض الحالات، يولد الطفل وهو يحمل عوامل وراثية تُسبب له خللًا في تعامل الجسم مع الكوليسترول، فتبدأ المشكلة منذ الطفولة دون ارتباط بنمط الحياة.

هل هناك علامات يمكن ملاحظتها؟

المقلق في هذه الحالة أن الأعراض عادةً لا تظهر. وقد يمضي وقت طويل دون أن يلاحظ الأهل شيئًا غير طبيعي. في حالات نادرة جدًا، قد يُلاحظ الطبيب وجود تغيرات جلدية أو ترسبات دهنية صغيرة قرب العين أو مفاصل اليد. لكن الغالب أن الطفل يبدو طبيعيًا تمامًا، بينما المشكلة تتطور داخليًا.

لهذا السبب، يُوصى بإجراء فحوصات دم دورية للأطفال الذين ينتمون لعائلات لديها تاريخ مرضي مع الكوليسترول أو أمراض القلب المبكرة.

كيف يتم التأكد من التشخيص؟

يُجرى تحليل خاص لقياس مستويات أنواع الدهون المختلفة في الجسم، منها الكوليسترول الكلي، والضار (LDL)، والنافع (HDL)، إضافة إلى الدهون الثلاثية. أحيانًا يُطلب من الطفل الصيام قبل التحليل للحصول على نتائج دقيقة.

نتائج التحليل تُقارن بالجداول المعتمدة حسب الفئة العمرية، ويُقرر الطبيب ما إذا كانت المستويات طبيعية أم تتطلب تدخلاً.

المضاعفات

المضاعفات المحتملة لكوليسترول الأطفال كثيرة وخطيرة، حيث تزيد الخطورة وفرص الإصابة بالمضاعفات كلما تقدموا في العمر لذا وجب التعامل السريع معها :

نوبة قلبية

سكتة دماغية

مرض الشرايين الطرفية

بينما ارتفاع الدهون الثلثاية يحمل مخاطر محتملة مثل مشكلات في شرايين الطفل

ما الذي يمكن فعله لتجنب المضاعفات؟

التعامل مع هذه الحالة لا يبدأ بالأدوية، بل بتغيير البيئة اليومية للطفل. ذلك يشمل خطوات متعددة، مثل:

تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في المنتجات الحيوانية والمعلبات

تشجيع الطفل على تناول الخضروات، الفاكهة، الحبوب الكاملة، والبقوليات

اختيار منتجات ألبان قليلة الدسم

تجنب المشروبات المحلاة والمأكولات عالية السكر

تنظيم الوجبات وتجنّب الإفراط في تناول الطعام في أوقات متأخرة

زيادة معدل النشاط البدني من خلال ألعاب خارجية أو رياضة منتظمة



هذه التغييرات لا تُعالج الحالة فقط، بل تُشكل نمط حياة صحي يحمي الطفل على المدى الطويل من أمراض عدة.

العلاج الدوائي

في بعض الحالات، وخاصةً إذا كان السبب وراثيًا أو إذا فشلت التغييرات السلوكية في خفض المستويات خلال فترة كافية، قد يلجأ الطبيب إلى وصف أدوية خاصة لخفض الكوليسترول. تُوصف هذه الأدوية عادةً للأطفال فوق سن الثامنة، وتُراقب عن قرب لضمان سلامتها وفعاليتها.

الهدف من استخدام الدواء ليس فقط خفض الرقم في التحليل، بل منع الضرر المستقبلي الذي قد يصيب القلب أو الشرايين.

هل ارتفاع الكوليسترول خطر حتمي؟

رغم صعوبة اكتشافه دون فحص، فإن هذا النوع من المشاكل يمكن التعامل معه بفاعلية إذا ما تم رصده مبكرًا. بإمكان الأهل أن يُحدثوا فرقًا كبيرًا في صحة أبنائهم فقط من خلال بناء عادات يومية بسيطة، مثل تقديم وجبات مغذية، وتقليل الجلوس أمام الشاشات، وتشجيع النشاط المنتظم.فارتفاع الكوليسترول ليسمشكلة كبيرة. إنه تنبيه بأن هناك فرصة للتدخل، قبل أن يتحوّل الخطرإلى مشكلة كبيرة.