شكرا لقرائتكم خبر عن وخز العين واحمرارها بعد التحديق فى هاتفك قد يكون علامة على هذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

مع زيادة الاعتماد على الشاشات والتكنولوجيا، أصبح جفاف العين من أكثر أمراض العيون شيوعًا، لكنه في الوقت نفسه من الأمراض التي يتم تجاهلها لفترات طويلة رغم تأثيره الكبير على جودة الحياة، نتعرف فى هذا التقرير على أعراض جفاف العين وعلاجه ونصائح للوقاية، بحسب موقع Health

ما هو جفاف العين؟

جفاف العين هو حالة تحدث عندما لا تُنتج العين ما يكفي من الدموع لترطيب سطحها بشكل كافٍ، أو عندما تكون نوعية الدموع المنتجة رديئة ولا تؤدي وظيفتها في حماية العين، هذا الخلل يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، وحرقة، وتشوش في الرؤية.

أسباب جفاف العين

الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من أهم أسباب جفاف العين، حيث يقل معدل الرَمش أثناء التركيز على الشاشات، ما يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة.

هناك أيضًا عوامل أخرى مثل التقدم في السن، والتغيرات الهرمونية خاصة عند النساء، وبعض الأدوية كأدوية الحساسية ومضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى بيئات العمل الجافة والمكيّفة.

أعراض جفاف العين

أبرز أعراض جفاف العين تشمل:

الإحساس بالوخز أو الحرقة في العين.

الإحساس بوجود جسم غريب.

إحمرار العين.

تشوش مؤقت في الرؤية.

زيادة إفراز الدموع كاستجابة لتعويض الجفاف.

تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات مثل التهابات القرنية أو تآكل سطح العين.

علاج جفاف العين

معظم حالات جفاف العين يمكن السيطرة عليها من خلال:

- استخدام الدموع الاصطناعية بشكل منتظم.

- تقليل وقت التعرض للشاشات وأخذ فترات راحة منتظمة.

- استخدام أجهزة ترطيب الهواء

- تجنب التيارات الهوائية المباشرة كالمكيفات والمراوح.

الوقاية من جفاف العين

تطبيق قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

الرمش بانتظام: لتجنب تبخر الدموع أثناء التركيز.

شرب الماء بكثرة: لترطيب الجسم والعيون.

استخدام قطرات الدموع الاصطناعية: خاصة لمن يجلسون طويلًا أمام الشاشات.

ضبط بيئة العمل: تجنب المراوح المباشرة والمكيفات الجافة.

الاهتمام بالراحة البصرية: خذ فترات راحة منتظمة من النظر للشاشات.