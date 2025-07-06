شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المشروب الشائع فى وجبة الإفطار قد يضر بصحة أمعائك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تحب شرب عصير البرتقال مع وجبة الإفطار فكّر مليًا في الحفاظ على صحة أمعائك، فوفقًا للخبراء، قد يُسبب هذا المشروب الغني بفيتامين سي والبروتين ضررًا أكبر لأمعائك، لاحتوائه على سكريات طبيعية تُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم، كما أنه حامضي وقد يُسبب قرحة المعدة، بحسب موقع تايمز ناو.



وفقا للخبراء، فإن تناول عصير البرتقال بشكل منتظم يمكن أن يسبب مشاكل لأمعائك وصحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

لماذا عصير البرتقال ليس جيدًا لأمعائك؟

يعتبر كوب من عصير البرتقال مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، بما في ذلك 26% من الكربوهيدرات، و2 جرام من البروتين، و110 سعرات حرارية، و67% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الدقيقة الأخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وبينما يساعد محتوى فيتامين سي العالي في عصير البرتقال جسمك على منع الأكسدة المبكرة وشفاء الجروح بسرعة وفعالية، ويدعم جهاز المناعة، إلا أن شربه صباحًا قد يكون ضارًا بصحتك العامة.



فرغم اعتباره بداية صحية لليوم، إلا أن عصير البرتقال غني بالسكر، غالبًا أكثر من بعض المشروبات الغازية، هذا الكم الهائل من السكر يُلحق الضرر بأمعائك.

يقول الأطباء أيضًا إنه عند تناوله صباحًا، قد تتفاعل كمية فيتامين سي مع حمض المعدة، مما يُسبب قرحة المعدة بسهولة عند تناوله بكميات كبيرة. من ناحية أخرى، فإن شرب عصير البرتقال عند الجوع يجعل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أكثر عرضة لارتفاع مستويات الحمض، مما يؤدي إلى أعراض مثل حرقة المعدة وتفاقم القرحة.



على الرغم من كونه مصدرًا للسكريات الطبيعية، إلا أن عصير البرتقال يُسهم في ارتفاع سكر الدم واختلال توازن الأمعاء عند تناوله بكميات كبيرة. فبينما يُعطيك دفعة من الطاقة في البداية، إلا أنه غالبًا ما يُسبب لك انهيارًا لاحقًا، مما يؤثر على مزاجك وصحتك العامة. لا يُخلّ ارتفاع السكر بتوازن الأمعاء فحسب، بل يُمكن أن يُسبب أيضًا خللًا في ميكروبيوم الأمعاء الدقيق. تُساعد هذه المجموعة من البكتيريا في أمعائك على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، وإذا اختل توازنها، يُسبب الانتفاخ وعدم الراحة، بل ويُؤثر على جهازك المناعي.

ماذا يمكنك استبداله به؟

وفقا لخبراء التغذية، بدلا من شرب عصير البرتقال، يجب عليك التحول إلى شيء سهل على أمعائك، مثل كوب بسيط من الماء الدافئ مع الليمون، مما يساعد على ترطيب الجسم وتنشيط عملية الهضم.

بالإضافة إلى ذلك، غيّر خياراتك الغذائية في وجبة الإفطار لدعم صحة أمعائك بشكل عام، وذلك بتناول أطعمة كاملة مثل العصيدة والبيض، أو البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا. يقول الخبراء إن هذه الأطعمة ليست مفيدة لأمعائك ومعدتك فحسب، بل تساعدك أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية قبل الغداء.

متى يجب شرب عصير البرتقال؟

إذا كنت لا تشرب عصير البرتقال على الفطور، فما هو الوقت الأمثل لتناوله؟ الوقت الأمثل، وفقًا لخبراء التغذية، هو بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار أو الغداء. كما يُنصح بتناوله مباشرةً بعد عصره، لأن تركه في الهواء لفترة طويلة يُفقده قيمته الغذائية، وخاصةً فيتامين سي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك استهلاك حوالي كوب واحد فقط من عصير البرتقال يوميًا، أي ما يعادل حوالي 200 مل.

