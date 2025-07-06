ألغاز حسابية للأطفال

ما أهمية الألغاز الحسابية لطفلك؟

طفل يفكر

لاحظي أن مادة الحساب هي مادة صعبة ومركبة بالنسبة للتلميذ الصغير، ولا يمكن تبسيط مبادئ هذه المادة إلا عن طريق توظيف عملياتها في الحياة اليومية، ويمكن أن تقومي بذلك بسهولة عن طريق الألغاز وبعض القصص التي تحتوي على عمليات بيع وشراء مثلاً وبالتدريج حسب عمر طفلك، ويجب أن تراعي الفروق الفردية بين أطفالك عند اختيارها لأن عمر الطفل الذي يمتلك ذكاءً أعلى يحتاج لألغاز حسابية بمستوى مرتفع أيضاً.

اعلمي أن طريقة تعليم طفلك استخدام أكثر من عملية حسابية تعتمد في الدرجة الأولى على طرح لغز حسابي عليه، ولذلك يجب أن تهتمي باختيار ألغاز حسابية مناسبة لسنه وصفه الدراسي تدريجياً.

توقعي أن ترتفع نسبة شغف طفلك بمادة الحساب والرياضيات حين تبدئين في إدخال الألغاز الحسابية ليومه وأنشطته، وربما تطرحين عليه لغزاً حسابياً أثناء تناول الطعام أو خلال ركوب السيارة فتجدينه ينشغل بالعد والحساب وتشغيل عقله مما يجعله في حالة استعداد دائم لزيادة نسبة تعامله مع العمليات الأساسية في بداية تعلمه مادة الحساب والرياضيات وتفريعها وتشعبها إلى عمليات مركبة.

ألغاز حسابية مباشرة لطفلك

طفلة تتعلم الحساب

ألغاز حسابية تحتوي على معلومات زمنية

شهور السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 08:57 صباحاً - عندما يبدأ طفلك في تعلم الأرقام والحساب فيمكنك أن تضفي جواً من المرح والتسلية بهدف زيادة تركيز الطفل ورفع معدل ذكائه، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الألغاز التي تعتمد على الحساب، وبذلك تكونين قد ضربت عصفورين بحجر واحد كما يقولون، وحيث إن مادة الحساب تعد من المواد التي يعاني منها التلاميذ في بداية تعلمهم لمبادئ الجمع والطرح والقسمة والضرب أي العمليات الحسابية الأساسية.هناك بعض الألغاز التي يمكن استخدام عدة عمليات حسابية مع بعضها البعض في الوقت نفسه، كما أن التركيز وإشغال التفكير بطريقة التعامل مع العمليات الحسابية في وقت واحد يكون مهارة مطلوبة للطفل لرفع معدل ذكائه وسرعة بديهته، وقد جمعت "الخليج 365 وطفلك" مجموعة مميزة منترتبط بالعمليات الأساسية الأربعة والتي يتقنها الطفل خلال المرحلة الابتدائية ويمكنك الاستفادة منها في الآتي:ما هي الأرقام الثلاثة التي تعطي النتيجة ذاتها عند ضربها وجمعها معاً؟الجواب: الأرقام هي 1 و2 و3 "1 + 2 + 3 = 6 و1 × 2 × 3 = 6".أنا عدد مكون من ثلاث خانات بحيث أن رقم العشرات لديَّ أكبر بخمسة من رقم الآحاد فيما أن رقم المئات لديَّ أقل بثمانية من رقم العشرات فمن أنا؟الجواب: 194.كيف يمكنك جمع ثمانية أرقام 8 والحصول على العدد 1000 لكن باستخدام عملية الجمع فقط؟الجواب: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000.اذا كان عمر الابن اليوم هو 9 سنوات وعمر الأب في الوقت ذاته 47 سنة، كم سيكون عمر الأب عندما يصبح عمر الابن 21 سنة؟الجواب: 59.ما هو العدد التالي في هذه المتسلسلة الحسابية: ما هو العدد التالي في المتسلسلة: 2، 5، 9، 14،...؟الجواب: 20لاحظي أن هذه الألغاز تهدف إلى تعليم الطفل القيام بعمليات أساسية ضمن المرحلة العمرية التي تمتد إلى صفوف المرحلة الابتدائية كلها.ما هو الشهر الذي لا يمكن أن يتم ثلاثين يوماً؟الجواب: شهر فبراير.ما هو الشيء الذي لا يؤكل قبل العصر؟الجواب: الليمون "وضحي لطفلك أن العصر المقصود ليس الزمن بل طريقة عصر الليمون والبرتقال للحصول على عصير".ما هو الشهر الذي يحتوي على 28 يوماً؟الجواب: كل الشهور.ما هو اليوم الذي يأتي قبل الغد؟الجواب: اليوم الذي نحن فيه.ما الذي يأتي دائماً ولكنه لا يصل أبداً؟الجواب: يوم الغد.ما هو الشيء الذي يأتي في اليوم مرتين وفي الأسبوع مرة وفي الشهر ثلاث مرات وفي السنة مرة؟الجواب : النقطة.قد يهمك أيضا: ألغاز للأطفال مع الحل: وسط أجواء عائلية و 24 لغزاً سهلاً وممتعاً