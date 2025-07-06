شكرا لقرائتكم خبر عن كلاهما يخفف التوتر.. اعرف الفرق بين "التأمل" و"اليقظة الذهنية" والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت خلال الفترة الأخيرة مصطلحات مثل تمارين "التأمل" واليقظة الذهنية، باعتبارهما ممارسات عقلية تساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة النفسية والعقلية، بما ينعكس بالإيجاب على الحالة الصحية العامة للشخص.

ورغم ارتباط تلك الممارسات بخفض مستويات هرمون الكورتيزول المسبب الرئيسى للتوتر، إلا أنه يوجد اختلافات بينهما وفى طريقة ممارستهما، وفقا لموقع "Very well mind".

ما هو التأمل؟

التأمل هو أداة أو ممارسة تستخدم لتنمية الوعي الذهني، بهدف تهدئة الشخص ومساعدته للتركيز على الوعي، والمساعدة على تحقيق التوازن العاطفي.

ويبدأ الأمر عادةً بتركيز خاص على التنفس العميق، والذى ينشط العصب المبهم المسئول عن تنظيم الهضم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس.

أنواع التأمل

بمكن الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أساليب التأمل، مثل:

التأمل في الوعي بالتنفس: يتضمن هذا التركيز على تقنيات التنفس المختلفة.

التأمل في اللطف المحب: يتضمن هذا التركيز على نفسك وأحبائك أثناء التفكير في أفكار لطيفة ورعاية

التأمل المبني على المانترا: يتضمن ذلك ترديد كلمة أو عبارة بصوت عالٍ أو في ذهنك.

التأمل التصوري : يتضمن استخدام الصور الذهنية للاسترخاء وتهدئة عقلك.

التأمل الحركي : يتضمن التركيز على أجزاء الجسم والحركة أثناء المشي.

التأمل التركيزي: يتضمن هذا التركيز على كائن معين أو صوت أو تنفسك.

ما هي اليقظة الذهنية؟

اليقظة الذهنية هي أن تكون حاضرًا في اللحظة دون إصدار أحكام، على سبيل المثال لا تركز على مشكلة سابقة في العمل، أو تخطط للمستقبل بشأن أمر ما، وعندما تكون واعيًا، يمكنك الإقرار بمشاعرك، لكنك لا تنتقدها أو تُرهق نفسك، كما أن الوعي يعني أيضًا الانتباه لتنفسك وأحاسيس جسدك. أنت تعيش اللحظة بكل تفاصيلها.

ولممارسة اليقظة الذهنية، ابدأ بملاحظة حياتك اليومية من خلال حواسك:

استمتع بالشوكولاتة الداكنة اللذيذة أثناء تناولها ببطء.

استمع إلى أصوات الطيور أثناء سيرك نحو سيارتك.

أنظر إلى غروب الشمس وأقدره.

اشعر بمدى سعادتك بعد احتضان شريك حياتك.

ومهما كان ما تفعله في العمل أو المنزل، ركّز على إنجاز شيء واحد في كل مرة، وانخرط تمامًا في أي نشاط دون أي تشتيت أو مقاطعة.

ومن طرق ممارسة اليقظة الذهنية الاعتماد على الأكل الواعي ، والذى يتطلب التمهل والانتباه إلى قوام ونكهات طعامنا، ثم نتحقق من شعورنا بالشبع، ومن خلال الأكل الواعي، نصبح متوافقين مع تجربة تناول الطعام والاستمتاع بوجبة لذيذة.

طرق سهلة لإضفاء اليقظة الذهنية على الحياة اليومية

قد يبدو دمج اليقظة الذهنية في حياتك اليومية أمرًا صعبًا، وقد يستغرق الأمر وقتًا لتجربته، لكن هذه الإجراءات البسيطة يمكنها تسهيل الأمر، مثل :

استخدم حواسك في محيطك

تقبل نفسك دون انتقاد أو حكم

ركز على تنفسك

لا تتسرع في الحكم على الاخرين

استخدم التعاطف

لا تقم بمهام متعددة أثناء حديث الشخص الآخر



