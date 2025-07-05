دراسة: توجيه "شحنات كهربائية" للدماغ ينشط المهارات الرياضية لدى الطلاب

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توصلت دراسة أجراها باحثون فى جامعة أوكسفورد، أن توجيه إشارات كهربائية غير محسوسة لماطق محددة للدماغ، يمكن أن يعمل على تحسين مهارات الرياضيات لدى طلاب الجامعات.

تفاصيل الدراسة

ووفقا لموقع "Live science"، استعان الباحثون بـ 72 طالبًا من جامعة أكسفورد، وتم تقييم مهارات المتطوعين في الرياضيات باختبارات محددة، قبل تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات فرعية ذات قدرات متطابقة، أي أن كل مجموعة ضمت مزيجًا من أشخاص ذوي مهارات رياضية أضعف وأخرى أقوى.

وتم وضع أقطاب كهربائية على رؤوس أفراد كل مجموعة، قادرة على إرسال إشارات كهربائية خفيفة إلى الدماغ، حيث تلقّت مجموعتان تحفيزًا إما للقشرة الجبهية الأمامية الظهرية الجانبية، أو للقشرة الجدارية الخلفية، وهما منطقتان دماغيتان ارتبطتا بالقدرة الرياضية في أبحاث سابقة، أما المجموعة الثالثة، فقد تلقّت تحفيزًا وهميًا.

وتلقى كل مشارك في المجموعات المعالجة 150 دقيقة من التحفيز غير المحسوس، بحيث لا يحدد المتلقى ان كان تلقى تلك الاشارات أم لا، مصحوبة باختبارات رياضيات، على مدار خمسة أيام من الاختبارات.

وقبل بدء الاختبار، قام الفريق بقياس اتصال الفصين الجبهي والجداري للمشاركين، الواقعين في مقدمة وأعلى الدماغ، وهذان الفصان هما موقعا القشرة الجبهية الأمامية والقشرة الجدارية الأمامية، على التوالي، ويتم تنشيطهما معًا أثناء تعلم الرياضيات، وافترض الفريق أن وجود اتصالات أقوى بين الفصين يرتبط بتعلم حسابي أقوى.

نتائج الدراسة

لاحظ الفريق اتصالًا أقوى بين لفصين الجبهي والجداري لدى المشاركين ذوي القدرات الحسابية الأفضل.

وواجه الأشخاص ذوو التوصيلات الأضعف، والذين كانوا ضمن مجموعة التحفيز الوهمي، صعوبةً في استيعاب مسائل الحساب مقارنةً بمن يتمتعون بتوصيلات أقوى في المجموعة نفسها. لكن الأفراد ذوي التوصيلات الأضعف، والذين حُفِّزت قشرة الفص الجبهي الأمامي لديهم، أظهروا أكبر تحسُّن في درجاتهم.

وقال الباحثون أنه يمكن توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم واضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).