تجمع الباحة الصحي يدشّن مبادرة “صيف بصحة” لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دشّن أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة التنفيذية لصيف الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، مبادرة “صيف بصحة”، التي ينظمها تجمع الباحة الصحي، بالتعاون مع إمارة الباحة، وأمانة منطقة الباحة، وجمعية تعاطف الصحية، وجمعية كبدك، وجمعية الدار التراثية، وفرع وزارة الصحة بالمنطقة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المشاركة وشركاء العمل الصحي والتطوعي.

وهدفت المبادرة إلى تعزيز التوعية الصحية ونشر ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع وزوار المنطقة خلال موسم الصيف، من خلال إقامة أركان صحية وتثقيفية ميدانية، وتقديم خدمات الفحص والاستشارات الصحية، إلى جانب التفاعل مع الجمهور في عدد من المواقع الحيوية والسياحية بالمنطقة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تجسيدًا لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، ضمن رؤية موحدة تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتواصل فعاليات المبادرة طوال موسم الصيف عبر برامج وأنشطة توعوية تستهدف جميع الفئات العمرية، إضافة إلى تقديم استشارات غذائية وصحية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وآمن.

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