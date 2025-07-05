انطلاق مبادرة “جدة تمشي” لتعزيز صحة المجتمع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت أمانة محافظة جدة أمس الأول، مبادرة “جدة تمشي” في عدد من المسارات العامة المخصصة للمشي بمدينة جدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفرع وزارة الرياضة، وتطبيق تحدي المشي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحسين نمط الحياة وزيادة معدلات ممارسة الرياضة.

وتشمل المبادرة التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، فعاليتين رئيسيتين: الأولى “تحدي الـ 60 دقيقة”، الذي يتيح للمشاركين المشي لمدة ساعة يوميًا، والثانية “تحدي النقاط”، وهو نظام تحفيزي داخل التطبيق يُمكّن المشاركين من جمع النقاط باستخدام كاميرا الهاتف كل يوم سبت في ممشى حديقة الأمير ماجد، وممشى اليمامة، وممشى الحمدانية.

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة هتان حمودة، أن الفعالية تتضمن جوائز تحفيزية، وتُعد مثالًا على المبادرات التي تستثمر المرافق العامة ومسارات المشي لتعزيز صحة المجتمع، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تهيئة بيئة مستدامة تُسهم في دعم الأنشطة المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود أمانة محافظة جدة في إنشاء وتطوير مسارات المشي في مختلف أحياء المدينة، وتهيئتها وفق أعلى المعايير لتكون بيئة آمنة وصحية ومشجعة على ممارسة الرياضة.

وتحرص الأمانة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين نمط حياة السكان، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.

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