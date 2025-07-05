الرئيس الكونغولي يعلن حالة الإنذار القصوى لمواجهة تفشي الكوليرا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي حالة الإنذار القصوى لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في العاصمة كينشاسا.

وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية أن الرئيس تشيسيكيدي دعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى تعبئة عامة لتفادي حدوث أزمة صحية في المدينة،وأمر بتحرك مختلف القطاعات بشكل عاجل لمواجهة تفشي الوباء، ويشمل ذلك نشر مراكز علاج متنقلة، وتوزيع مياه الشرب، وتعقيم الأماكن العامة، وتوزيع كميات كبيرة من مستلزمات النظافة، وتفعيل خطة طوارئ بدعم من الشركاء الدوليين.

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