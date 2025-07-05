شكرا لقرائتكم خبر عن حلة الضغط تسبب تسممًا خطيرًا بالرصاص لرجل هندى.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

تعرض رجل هندى خمسيني للاصابة بتسمم شديد بالرصاص، بسبب حلة الضغط، وكشف الدكتور فيشال جابالي، أخصائي الطب الباطني بالهند، أن إناء الضغط هو السبب وراء أعراض فقدان الذاكرة والتعب والألم الشديد الناتجة عن التسمم الكيميائي بالرصاص، بحسب موقع تايمز ناو.

يحدث التسمم بالرصاص عندما يتراكم الرصاص في الجسم، مسببًا مشاكل صحية مختلفة، وبحسب الخبراء فإنه على الرغم من أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة به، إلا أن البالغين يعانون أيضًا من مشاكل صحية خطيرة نتيجة التعرض للرصاص، يمكن أن يؤثر التسمم بالرصاص على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك الدماغ والكلى والجهاز التناسلي، وتتراوح أعراضه بين الخفيفة والشديدة.

وقال الطبيب أنه عند التقييم، كانت جميع مقاييس حالة المريض طبيعية، لم نتمكن من الحصول على تشخيص واضح حتى أجرينا فحصًا للمعادن الثقيلة بحذر، و

بلغت مستويات الرصاص لديه 22 ميكروجرامًا لكل ديسيلتر، لذلك كان تشخيصه تسممًا مزمنًا بالرصاص، كما قال الدكتور جابال.

من أين جاء هذا الرصاص؟

قال الدكتور جابال إنه بعد التحقيق، اكتشف أن زوجة المريض كانت تستخدم قدر الضغط نفسه لطهي الطعام على مدار العشرين عامًا الماضية. وأضاف: "عندما تتلامس أواني الألومنيوم القديمة والتالفة مع الأطعمة الحمضية، تذوب جزيئات الرصاص والألومنيوم في طعامك، وتؤدي الكميات الزائدة منه إلى انسداد قنوات الكالسيوم العصبية، مما يُبطئ إشارات الدماغ.

ما هو التسمم بالرصاص؟

يحدث التسمم بالرصاص عند التعرض لمستويات عالية من الرصاص، وعادةً ما يكون ذلك نتيجة تناول أو شرب (ابتلاع) الرصاص، كما أن لمس أو استنشاق المعدن السام قد يسببه أيضًا. يحدث التسمم بالرصاص عند وجود أي كمية ملحوظة من الرصاص في الدم.

يقول الأطباء إن الرصاص يؤثر على أجزاء عديدة من الجسم، بما في ذلك الدماغ والأعصاب والدم والجهاز الهضمي وغيرها. التعرض المطول له قد يُلحق الضرر بالجهاز العصبي والدماغ وأعضاء أخرى، بالإضافة إلى مشاكل في التعلم والسلوك، بما في ذلك تلف الدماغ المفاجئ والعجز الذهني طويل الأمد.

علامات وأعراض التسمم بالرصاص

في كثير من الأحيان، في البداية، لا تظهر أي أعراض للتسمم بالرصاص، رغم أنك قد تبدو بصحة جيدة من بين هذه العلامات:

ألم البطن

فرط النشاط(الأرق، والتوتر، والكلام الكثير).

مشاكل التعلم والتغيرات السلوكية

الصداع

القيء

تعب

فقر الدم

خدر في القدمين والساقين

العقم

مشكلة في الكلى

هل التسمم بالرصاص قابل للشفاء؟

في حين أن العديد من آثار التسمم بالرصاص، مثل العقم ومشاكل الكلى، قد لا تكون قابلة للعكس تمامًا، يقول الأطباء أنه يمكنك تقليل مستويات الرصاص في الدم ومنع التعرض الإضافي من خلال العثور على مصادر الرصاص وإزالتها من منزلك أو بيئتك.

إذا كانت مستويات الرصاص في دمك مرتفعة للغاية، فقد يعالجها طبيبك بدواء يُعرف باسم عامل مخلب، والذي يربط الرصاص في دمك ويجعل من السهل على جسمك التخلص منه.

وينصح الأطباء أيضًا بغسل الأمعاء بالكامل، وهو إجراء قد يُعطى فيه محلول خاص يُعرف باسم بولي إيثيلين جلايكول عن طريق الفم أو عبر أنبوب معدة لغسل محتويات المعدة والأمعاء، و يهدف غسل الأمعاء إلى منع امتصاص الرصاص في حال ظهور رقائق طلاء رصاصية في صورة الأشعة السينية.