شكرا لقرائتكم خبر عن رشاقتك في الصيف.. هل شرب المياه مع الأكل يزيد الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد شرب الماء أثناء تناول الوجبات من الأمور التى يوجد إختلاف حول ما إذا كانت عادة مفيدة أم ضارة بالصحة.

ويختلف الخبراء حول تأثير الجمع بين شرب الماء وتناول الطعام على عملية الهضم، كذلك على زيادة الوزن، وفقا لموقع "Times of India".

تأثير شرب الماء أثناء تناول الطعام على الهضم

غالباً ما تُحيط الخرافات والآراء المتضاربة بمسألة ما إذا كان شرب الماء أثناء الوجبات مفيداً أم ضاراً بالصحة، فالبعض يرى بأنه يعيق الهضم، بينما يدّعي آخرون أنه يُساعد الجسم على معالجة الطعام بمجرد وصوله إلى الأمعاء.

ويؤدي الماء، وفقا لبعض الأراء، إلى تخفيف حمض المعدة والإنزيمات الهضمية، مما يضعف عملية الهضم، كما أن شرب الكثير من الماء أثناء تناول الطعام قد يُسبب الانتفاخ أو الشعور بعدم الراحة والثقل، مما قد يُعيق الاستمتاع بالطعام أو يُسبب عسر الهضم، بينما يؤكد آخرون أن الماء يساعد على تفتيت الطعام ونقله عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر، كما أنهقد يُخفف الماء من حدة نكهات الطعام.

ويساعد شرب الماء مرور الطعام عبر المريء، مما يسهّل البلع، خاصةً للأطعمة الجافة، هذه الفائدة مفيدة بشكل خاص لكبار السن أو من يعانون من حالات مثل جفاف الفم أو صعوبة البلع.

وخلافًا للاعتقاد السائد بأن الماء يُخفف حموضة المعدة، تُشير الأبحاث إلى أن شرب كميات معتدلة من الماء أثناء الوجبات يُعزز عملية الهضم، فهو يُساعد على إذابة العناصر الغذائية، مما يضمن امتصاص الجسم لها بكفاءة.

وبحسل هذا الرأي تمتلك المعدة آليات لتعديل مستويات الحموضة حسب الحاجة، لذا من غير المُرجّح أن يؤثر كوب من الماء على عملية الهضم.

العلاقة بين شرب الماء مع الطعام والوزن

وفقا لبعض الأراء، لا يؤدى شرب الماء أثناء تناول الطعام إلى زيادة الوزن، بل على العكس يمكن أن يعزز الشعور بالشبع، ويُقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام، مما يجعله خيارًا مفيدًا لمن يُحاولون إنقاص وزنهم، حيث يُبطئ شرب الماء قبل أو أثناء الوجبات من وتيرة تناول الطعام، وهو ما يُعطي الجسم وقتًا أطول للإشارة إلى اكتماله.

ولتحقيق ذلك تأكد من أنك تشرب الماء بالطريقة الصحيحة، وهى الشرب ببطء وبكميات صغيرة، فقط اشرب ما يقارب نصف كوب إلى كوب كامل خلال وجبتك، حسب عطشك وحجم الحصة، لأن شرب الكثير من الماء دفعة واحدة قد يُسبب تمددًا في المعدة وانزعاجًا.

كذلك وزع كمية الماء التي تتناولها على مدار الوجبة، كما أن شرب كوب من الماء قبل 20-30 دقيقة من تناول الطعام يُساعد على ترطيب الجسم والتحكم في الشهية دون التعرض للانتفاخ.