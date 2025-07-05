شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بوخز العين مع ارتفاع الحرارة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بوخز في العين من المشاكل الشائعة عند كثير من الناس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويُعد جفاف العين أحد أكثر أسباب تهيج العين شيوعًا، وقد تُصاب عيناك بالجفاف لعدة أسباب أبرزها الطقس الجاف والحار.

وبحسب موقع washingtoneye قد يُسبب الطقس الجاف والحار جفاف العين وتهيجها أكثر من المعتاد، ومع ذلك، غالبًا ما ينتج جفاف العين عن حالة مزمنة تُسمى متلازمة جفاف العين.

متلازمة جفاف العين حالة شائعة قد تُؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة في العين، لذا فإن الحصول على العلاج أمر ضروري.

ولكن كيف تعرف سبب أعراض جفاف العين لديك؟

الطريقة الوحيدة للتأكد هي الحصول على تشخيص من طبيب العيون ولكن معرفة سبب جفاف العين بدقة يُمكن أن يُساعدك على فهم سبب وخز عينيك.

أعراض جفاف العين في الصيف

يمكنك عادةً معرفة ما إذا كنت تعاني من جفاف في عينيك بمجرد ملاحظة الأعراض، والتي تشمل:

-حرقة في العين

-احمرار

-شعور برمل في العينين

-دموع مفرطة

-حكة

-إرهاق العين

-مخاط حول العينين

-إحساس بوجود جسم غريب في العينين، حتى لو لم يكن هناك أي شيء

هذه علامات على أن عينيك لا تحصل على رطوبة كافية تحتاج عيناك إلى طبقة دمعية سليمة لطرد الشوائب والبكتيريا من العين.

الطبقة الدمعية هي طبقة الدموع التي تُوزع على عينك في كل مرة ترمش فيها، إذا تبخرت الطبقة الدمعية بسرعة كبيرة، فلن تحصل عيناك على رطوبة كافية، مما يجعلها جافة ومتهيجة وتفتقر إلى العناصر الغذائية المناسبة.

يمكن أن يتسبب الطقس الحار في تبخر الدموع بسرعة أكبر من اللازم، كما يمكن أن يُسهم الجفاف في ظهور أعراض جفاف العين.

إذا كنت تعاني من الجفاف ولم تشرب كمية كافية من الماء، فسيواجه جسمك صعوبة في إنتاج ما يكفي من الماء لدموعك.خلال فصل الصيف، من الشائع أيضًا تشغيل مكيف الهواء داخل المنزل، مما قد يؤدي إلى جفاف البيئة المحيطة في المنزل، مما قد يؤدي إلى جفاف العينين.

الوقوف أو الجلوس مباشرة أسفل فتحات التهوية قد يُجفف العينين بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض جفاف العين.ولكن جفاف العين قد يكون له أسباب أخرى غير الطقس إذا كانت بيئتك تُسبب جفاف العين، فإن تغيير بيئتك يُساعد في تخفيف الأعراض.

شرب المزيد من الماء، والبقاء في المنزل لفترات أطول، واستخدام جهاز ترطيب الهواء، وغيرها من التدابير، من شأنها أن تُساعد في تحسين الأعراض وتقليل حدة جفاف العين.

ومع ذلك، إذا لم تُلاحظ تحسنًا في الأعراض بعد تغيير بيئتك، فقد يكون ذلك بسبب متلازمة جفاف العين.