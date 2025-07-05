شكرا لقرائتكم خبر عن يساعد فى الدايت.. دراسة توضح كيف يجعلك الطعام الحار تأكل أقل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن للأطعمة الحارة أن تزيد من التعرق وتساعد على تناول الطعام ببطء وتجنب الإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، وقال العلماء إن الكابسيسين - وهو مستخلص من الفلفل الحار ذو خصائص مسكنة للألم، هو ما يمنح الفلفل الحار نكهته الحارة - ومعروف بأنه مساعد محتمل لإنقاص الوزن.

هل الطعام الحار يجعلك تأكل أقل؟

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أنه يمكن أن تؤثر التوابل بشكل كبير على سلوكك الغذائي، لدراسة كيفية حدوث ذلك، قدم الباحثون للبالغين نوعين من اللحوم - لحم بقري حار ودجاج حار وكلاهما متبل بكميات مختلفة من البابريكا الحلوة والحارة.

أفاد الخبراء أنه عندما كانت الوجبات معتدلة التوابل، تناول المشاركون الطعام ببطء ولم يتمكنوا من تناول سوى 11% من الطعام، ومع ذلك، قالت الدكتورة بيج كانينجهام، المؤلفة الرئيسية للدراسة وباحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة ولاية بنسلفانيا: "كل ما غيّرناه هو كمية البابريكا الحارة التي أضفناها إلى الوجبات بحيث تكون معتدلة التوابل، وكان هذا التغيير الطفيف نسبيًا كافيًا لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير".

تم تضمين الماء في جميع الوجبات، وشرب المشاركون كميات متماثلة بغض النظر عن مدى حدة الطعام، ويقول الخبراء إن انخفاض تناول الطعام لا يُعزى إلى شرب المزيد من الماء، وأفاد المشاركون أيضًا باستمتاعهم بالوجبات الحارة تمامًا مثل الوجبات الخفيفة.

وأضافت كانينجهام: "إن إضافة الفلفل الحار إلى الوجبة - بكمية كافية لجعلها حارة دون تغيير درجة حرارتها - قد يُساعد في تقليل الكمية التي تتناولها".

ما علاقة الطعام الحار بفقدان الوزن؟

وفقًا للعلماء، يُعرف الكابسيسين - وهو مستخلص من الفلفل الحار ذو خصائص مسكنة تُعطي الفلفل الحار حرارته - بأنه مُساعد مُحتمل لفقدان الوزن.كما يبيع البعض مُكملات الكابسيسين للمساعدة في حرق الدهون والتحكم في الشهية والتحكم في الوزن.

ويقول الخبراء إن الكابسيسين يزيد من توليد الحرارة - وهي العملية التي يحرق بها الجسم السعرات الحرارية ويُنتج الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في استهلاك الطاقة وأكسدة الدهون، كما أنه يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء - مما قد يُقلل من إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن هذا التأثير مرتبط بتنشيط مستقبلات محددة في الجهاز الهضمي تؤثر على الشهية، نظرًا لتأثير الكابسيسين المضاد للالتهابات.

استراتيجيات لإنقاص الوزن بالأطعمة الحارة

لمن يستمتعون بالأطعمة الحارة ويرغبون في دمجها في برنامج إنقاص الوزن، إليكم بعض الاستراتيجيات:

أضف نكهة مميزة إلى وجباتك

يمكنكم إضافة الفلفل الحار، أو الصلصة الحارة، أو رقائق الفلفل الحار إلى أطباقكم، ولكن احرصوا على إضافة الكمية التي تناسبكم فقط.

تناولوا الأطعمة الحارة مع البروتين

يُشعركم الطعام الحار بالشبع عند تناوله مع مصادر البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون، أو الأسماك، أو الفاصوليا البيضاء، لأنه يُساعدكم على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويُمكن أن يُقلل من تناول السعرات الحرارية.

تناولوا الطعام بوعي

لا تعتمدوا على التوابل للتحكم في شهيتكم، طوّروا عادات غذائية صحية، مع تقليل الزيت والملح، وأضيفوا الكثير من السلطات والشوربات إلى نظامكم الغذائي.