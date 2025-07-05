أهم ألعاب تنمية ذكاء طفلك منذ الولادة وحتى عمر ستة أشهر

ألعاب فطرية تنمي ذكاء الطفل منذ الولادة

لعبة المولود

اعلمي أن ظاهرة مص الأصابع التي يقوم بها الطفل بعد الولادة تُعتبر أول لعبة يمكن أن يلعبها الطفل وتعرف بأنها لعبة فطرية يقوم بها الطفل وهناك فوائد مص الأصابع عند الأطفال حيث تُسهم بمساعدته باستكشاف جسمه عن طريق حاسة التذوق، ويجب أن تكوني مطمئنة إلى أن طفلك ينمو بشكل سليم حين يقوم بوضع أصابعه في فمه ويبدأ في مصها ويحدث ذلك لفترة طويلة.

توقعي أن يحاول مولودك أن يضع إصبع قدمه في فمه، وهذه حركة إن كانت غير مالوفة ولكنها طريقة لكي يتمرن الطفل على التنسيق بين حركة اليد والعين، وقد يحاول أن يفعل ذلك عدة مرات، وقد يفشل فيبكي، ويمكنك أن تساعديه وسوف يشعر بالفرح ثم يكرر ذلك لاحقاً بنفسه دون مساعدة، وهذه لعبة فطرية أيضاً تساعد المولود على تنمية حواسه، إلا أن هذه المحاولة بالفعل تكون بمثابة تمرين على التنسيق بين اليد والعين، وقد لا ينجح عدة مرات، إلا أنه يحاول تعديل الخطأ حتي يتمكن من ذلك، وهكذا يكون قد اعتمد على عقله لفهم الأشياء وربط الأمور ببعضها.

ألعاب تفاعلية لتنمية مهارات طفلك الاجتماعية

ملاعبة الطفل

اعلمي أن المهارات الاجتماعية التي يمتلكها الطفل، يجب أن تهتمي بتطويرها يوماً بعد يوم مع طفلك، وذلك منذ الولادة هي عبارة عن جزء من ذكاء الطفل أو أحد المؤشرات التي تؤكد أن الطفل يتمتع بمستوى ذكاء جيد، ولذلك يمكن أن تبدئي بلعبة الاستغماية وهي من الألعاب التقليدية والمحببة والتي لعبناها مع أطفالنا ولعبتها الأمهات والجدات، ونشعر بالسعادة رغم أننا كبار حين يضحك الطفل وفي مرحلة لاحقة تستطيعين سماع صوت الكركرة للطفل.

قومي بتغطية وجهكِ بمنشفة أو افعلي ذلك من خلال إخفاء وجهك بكفتي يديك وسوف تلاحظين أن طفلك سوف ينصت لبرهة، وقد يوشك على البكاء ولكنه سوف يضحك ويفرح حين ترفعين يديك عن وجهك ويرى ملامحك التي يحفظها، وسوف تزداد سعادته حين يراكِ تبتسمين وتطلقين أصواتاً محببة أو تقومين باحتضانه وحمله حين يكون مستلقياً على ظهره.

اختاري لعبةً أخرى تعمل على تطوير حواس السمع واللمس والبصر عند مولودك وهي أن تضعي لعبةً موسيقيةً زاهية اللون بالقرب من فراشه، حيث تكتشفين أنه كلما كان الوسط المحيط بالطفل غنيا وزاخراً بمثل هذه الأيام ومنذ ولادته فسوف ترتفع نسبة نموه العقلي وسوف يبدأ طفلك في محاولة أن يمسك بلعبته المفضلة والوصول إليها وهو في الشهر الثالث من خلال ذراعيه، كما يمكنك أن تقلبي طفلك على بطنه وتضعي اللعبة بقربه وسوف يقوم بمحاولة الوصل إليها ويكون ذلك عبارة عن تمرين لذراع ورقبة الطفل.

ألعاب تنمية الإدراك والمعرفة عند الرضيع

اختاري لطفلك الرضيع وخلال نصف عامه الأول الكتب الملونة ويمكنك أن تقومي بالقراءه للطفل من خلال الكتب التي تحتوي على ألوان وصور زاهية وهي سوف تسعده كثيراً وتنمي معرفته وإدراكه مبكراً.

تحدثي مع طفلك فهذه لعبة جيدة بأن يتابع الطفل حركات فهمك ولسانك والحلق والحنجرة وسوف يتعلم الطفل أن يوازن بين هذه الأعضاء لكي يصل مبكراً إلى مرحلة الكلام.

ضعي مرآة غير قابلة للكسر بحيث تكون على بعد مسافة مناسبة أمام طفلك، فيجب أن تعرفي أنه بين الخرافة والحقيقة: هل من الآمن أن تضعي رضيعك يومياً أمام المرآة فهذه خطوة صحية، فدعيه يرى وجهه ويتابع حركاته وسوف يشعر بسعادة بالغة وهو يكتشف نفسه ويدرك أعضاء جسمه الصغير.

وفري لطفلك بعض الألعاب التي تصدر صوتاً لافتاً والتي يطلق عليها "الشخشيخة" وهي لعبة مميزة وذات فوائد كثيرة للطفل، حيث يكتشف أن لمس هذه الألعاب سوف يجعلها تصدر أصواتاً مختلفة وسوف يتعرف إلى هذه الأصوات.

اسمحي لطفلك أن يسمع اصواتاً مختلفة ولكن يجب أن تصدر من لعبة واحدة مثل صوت البيانو والطبلة والجرس، فسوف يفيده ذلك في تنميه مداركه وزيادة معرفته بالأصوات.

اختاري لطفلك بعض الألعاب الآمنة التي تكون ذات ملمس ناعم من القماش والتي تكون أيضاً من المواد المرنة مثل المطاط، وهذه الألعاب سوف يتسمك بها طيلة الوقت وسوف يبكي حين تغيب عنه وسوف يضع الألعاب المرنة المطاطية في فمه لكي يكتشفها من خلال حاسة التذوق ومن خلال العض والمص وهي حركات أولية تُسهم في تطوير مداركه وربطه للعلاقات بين الدماغ وأجزاء الجسم.

ألعاب تنمية اللغه عند الرضيع من الولادة حتى عمر ستة أشهر

القراءة للطفل

واظبي على الغناء والقراءة للمولود منذ البداية لأن هذه الخطوة مهمة من أجل تطوير لغته، حيث تساعده على التغلب على مشاكل النطق التي قد تواجه بعض الأطفال.

قومي بتسمية الأشياء بتسمياتها الحقيقية والأصلية، فيجب أن تهتمي بتسمية أجزاء جسم الطفل بالتفصيل والإشارة إليها وتسمية الأشياء من حوله دون استخدام مختصرات أو تعبيرات للتدليل مثلاً.

احرصي على التواصل البصري مع طفلك منذ الولادة، حيث أنك سوف تكتشفين أهمية التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة في تكوين علاقة عاطفية خاصة معه تساعدك على تطوير لغته وتنميه مداركه ومهاراته وتعلمه اللغة من خلال تأمل وجهك وحركاتك.

استخدمي المشاعر في تطوير وتنمية اللغة عند الطفل لأن المشاعر تُعتبر من المهارات العاطفية والحسية، فقومي باحتضان طفلك وعناقيه وتحسسي رأسه والتربيت على وجهه، وخصوصاً الجبهة والوجنتين، وهذه طرق لكي توصلي مشاعر إيجابية للطفل تُسهم في تعزيز نفسيته وتُحسن من تقبله للعالم الخارجي.

احرصي على اختيار الألعاب التي يضعها طفلك في فمه ويستطيع من خلالها التعرف إلى الأشياء، بحيث تكون عبارة عن قطعة واحدة لكي لا تنزلق قطعة صغيرة في فمه، كما يجب أن تهتمي بنظافتها وتعقيمها لكي لا تكون مصدراً للعدوى.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 07:19 صباحاً - لا يتوقف دور الأم عند رعاية المولود من حيث الرضاعة والحرص عليها وتغيير ملابسه والاهتمام بصحته ونظافته الشخصية من أجل تعزيز مناعته ضد الأمراض، ولكن يجب أن تسعى كل أم ومنذ الولادة من أجل تطوير حواس الطفل وتنمية مستوى ذكائه، حيث إن التمرين يعد مهماً إلى جانب العوامل الوراثية، حيث إن البيئة هي السبب الثاني الذي يعمل على تطوير ما يكتسبه الطفل من والديه من خصائص وراثية وأهمها الذكاء والمهارات.يجب على الأم أن تختار الألعاب المناسبة لطفلها منذ الولادة وحتى منتصف العام الأول وتتبع الشروط الصحية والتربوية عند اختيارها وتخصص وقتاً للقيام بها مع الطفل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالاستشارية التربوية الدكتورة منى أبواليزيد حيث أشارت إلى أهمومنها الاستغماية والألعاب الموسيقية وغيرها والإشارة إلى شروط استخدام كل لعبة في الآتي:قد يهمك أيضاً: متى يتوقف مولودك عن التواصل البصري معك ونواحي الخطر؟