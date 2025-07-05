شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة والعمر أهم اسباب الإصابة.. كيف تحمى نفسك من "سلس البول" والان مع تفاصيل الخبر

يعد تسرب المثانة أو "سلس البول" من الحالات الطبية الشائعة، خاصة بين كبار السن أو من يعانون من السمنة المفرطة، رغم ذلك قد يصاب به النساء والرجال من جميع الأعمار.

وبحسب موقع "Johns Hopkins medicine"، تظهر الأبحاث أن نصف المصابين بسلس البول على الأقل لا يناقشون حالتهم مع الطبيب، بسبب أنهم يعتبرون تلك المشكلة مسببة للإحراج، رغم أنها مشكلة طبية شائعة.

أنواع سلس البول:

هناك نوعان رئيسيان من سلس البول، وهما:

سلس البول الإجهادى

الأنشطة التي ترفع الضغط داخل البطن، مثل السعال والعطس والقفز ورفع الأشياء الثقيلة، تسبب فى تلك الحالة تسرب البول ،من خلال حلقة العضلات في المثانة التي عادة ما تحبسه.

كما أن الولادة أو التدخين أو زيادة الوزن قد تزيد من خطر الإصابة بسلس البول الإجهادي لدى النساء، أما الرجال فنادرًا ما يصابون به، وعندما يحدث، غالبًا ما يكون ذلك بسبب علاج سرطان البروستاتا، مثل العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

سلس البول الإلحاحي

في هذا النوع، لا يعمل الدماغ والحبل الشوكي والمثانة معًا بشكل صحيح للسماح للجسم بحبس البول وإخراجه في الوقت المناسب، وقد تفرغ مثانتك نفسها فجأة دون سابق إنذار، أو قد تشعر بالحاجة المتكررة للتبول، وهي مشكلة تُسمى فرط نشاط المثانة.

و بعض الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، مثل التصلب اللويحي أو السكتة الدماغية، قد تُسبب هذا النوع من سلس البول، كذلك تضخم البروستاتا.

علاج سلس البول

اعتمادًا على نوع سلس البول الذي تعاني منه، يحدد الطبيب العلاج المناسب لحالتك، سواء كان بتناول بعض الأدوية، أو إجراء بعض التدخلات بالحقن، مثل حقن البوتوكس في بطانة المثانة لمنع إطلاق مادة كيميائية تؤدي إلى انقباض العضلات، أو حقن مادة سميكة حول مجرى البول لمساعدته على حبس البول، وأو إجراء عملية جراحية لإدخال شريط من الشبكة، للضغط على مجرى البول ومنع التسرب.

الوقاية من تسرب المثانة

بغض النظر عن سبب تسرب البول، يمكن علاج الغالبية العظمى من الحالات أو تحسينها بشكل ملحوظ، بإتباع تلك الخطوات، مثل:

راقب نظامك الغذائي

قد تتمكن من تقليل تسرب المثانة عن طريق تجنب بعض الأطعمة والمشروبات والمكونات، بما في ذلك:

المحليات الصناعية

الكافيين

المشروبات الغازية

الشوكولاتة

الحمضيات والطماطم

شراب الذرة

العسل

الأطعمة الحارة

التخلص من الوزن الزائد

توصلت الأبحاث إلى أن النساء البدينات، أو اللاتي يعانين من زيادة الوزن، واللواتي يفقدن الوزن يبلغن عن عدد أقل من حالات تسرب المثانة.

تدريب مثانتك

يمكن أن تساعدك بعض التمارين على إبقاء مثانتك تحت السيطرة بشكل أفضل، مثل تمارين كيجل، وبعض التمارين الأخرى التى يمكن أن يصفها الطبيب المعالج.