شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة يساعد فى تقليل نسبة الأملاح فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالتوتر بسهولة، أو الغضب أو القلق، أو تعاني من خفقان مفاجئ في القلب؟ قد تكون هذه علامات خفية لارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ومع ذلك، من الطرق السهلة لتقليل مستويات الصوديوم أو الملح بشكل طبيعي هو التحكم في تناول الصوديوم والبوتاسيوم من خلال النظام الغذائي، حيث إن الملح الزائد عامل مساهم في ارتفاع ضغط الدم، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في تقليل مستويات الصوديوم في الجسم.

الفواكه

إضافة الفاكهة إلى النظام الغذائي اليومي يُحسن الصحة ويضبط ضغط الدم، وتناول فاكهة مثل الموز والبرتقال والفراولة غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم.

الخضراوات الورقية

من الطرق الأخرى لتقليل الصوديوم والحفاظ على توازن صحي للعناصر الغذائية إضافة الخضراوات الورقية كالسبانخ والكرنب إلى النظام الغذائي، فهي غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما يُساعد على مُواجهة آثار الصوديوم،و يُمكن إضافة هذه الخضراوات الورقية بسهولة إلى السلطات والعصائر والأطباق المطبوخة، مما يجعلها خيارًا مُتنوعًا.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة والبطاطس أيضًا مصدران ممتازان للبوتاسيوم، ويمكن تناولها من خلال خبزها أو سلقها بقشرها لتحقيق أقصى فائدة، كما تُساعد البطاطا على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

الخيار

يعتبر الخيار منعش ومرطب ومنخفض الصوديوم، ويساعد محتواه العالي من الماء على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، ويمكنك إضافته إلى السلطات والعصائر، أو كوجبة خفيفة مقرمشة.

الثوم

لا يُضفي الثوم نكهةً مميزةً على أطباقك فحسب، بل يُساعد أيضًا على خفض ضغط الدم ومستويات الصوديوم في الجسم، وإضافة الثوم الطازج إلى وجباتك يُضفي فوائد صحية ومذاقًا لذيذًا.

البنجر

البنجر غني بالنترات، التي تُحسن تدفق الدم وتُخفض ضغط الدم، حيث أن حلاوته الطبيعية تجعله إضافة رائعة للسلطات والعصائر، كما يُساعد على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.

الزبادي

يعتبر الزبادي قليل الدسم وهو ليس مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين فحسب، بل يحتوي أيضًا على البوتاسيوم الذى يُساعد على تعزيز صحة الأمعاء، كما أن يحتوى على البروبيوتيك الذى يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية للتحكم في مستويات الصوديوم في الجسم.