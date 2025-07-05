شكرا لقرائتكم خبر عن لنمو صحى.. 10 فواكه وخضراوات يجب أن تكون أساسية في تغذية طفلك والان مع تفاصيل الخبر

خلال سنوات الطفولة، يمر الأطفال بمرحلة نمو حرجة تتطلب تغذية متوازنة وغنية بالعناصر الضرورية، وتُعدّ الفواكه والخضراوات من أهم مكونات النظام الغذائي الصحي، إذ توفر للطفل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تُعدّ حجر الأساس لنمو صحي وسليم.

لكن من المهم وفقا لموقع " ndtv" الانتباه إلى أن ليست كل المنتجات النباتية متساوية في قيمتها الغذائية؛ فبعض الفواكه والخضراوات تحتوي على مكونات فعالة تعزز من تركيز الطفل وقدرته على التعلم، وتدعم جهازه المناعي، وتمنحه طاقة مستدامة تساعده على البقاء نشطًا طوال اليوم. في المقابل، هناك بعض الخيارات التي قد تكون أقل فائدة، خصوصًا تلك التي تتم معالجتها وتحتوي على نسب مرتفعة من السكر.

10 فواكه وخضراوات يجب أن تكون جزءًا من وجبة الغداء لطفلك 1. الجزر

الجزر مقرمش ويحبه الأطفال كما أنه غني بالبيتا كاروتين (الذي يتحول إلى فيتامين أ)، وهو يدعم صحة العين والمناعة.

2. التفاح

التفاح غني بالألياف وفيتامين ج، حلاوته الطبيعية تجعله من الفواكه المفضلة للأطفال، بينما تساعد الألياف على الهضم وتنظيم الطاقة، يُعدّ التفاح المقطع مع صلصة زبدة الجوز خيارًا مثاليًا لوجبة غداء خفيفة.

3. التوت

غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والمغذيات النباتية المعززة للدماغ، يساعد التوت على تحسين الذاكرة والتركيز، كما أنه سهل الغسل والتقسيم، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية غنية بالألوان.

4. الخيار

الخيار مُرطِّب ومُبرِّد، مثالي للأيام الحارة فهو قليل السعرات الحرارية وغني بالماء والمعادن الأساسية، قطِّعه إلى شرائح رفيعة أو حضِّر شطائر خيار صغيرة مع الجبن للاستمتاع بتناولها.

5. الموز

الموز مصدر سريع للطاقة، فهو غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب6، اللذين يدعمان وظائف العضلات والأعصاب، كما أنه يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويمنع النوبات القلبية في منتصف النهار.

6. الفلفل الحلو

الفلفل الحلو بألوانه الزاهية (أحمر، أصفر، أو برتقالي) غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، قرمشته وحلاوته تجعله أكثر جاذبية للأطفال من الخضراوات الورقية، كما أنه سهل التقطيع والتناول.

7. العنب

العنب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وخاصةً الريسفيراترول، الذي يُفيد صحة القلب والدماغ، اغسله جيدًا وقطّعه إلى قطع صغيرة، فهو مُناسب للأكل ومُناسب للحجم الطبيعي.

8. السبانخ

رغم أنها ليست من الأطعمة المفضلة دائمًا، إلا أنه يمكن إضافتها إلى الفطائر فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك والكالسيوم، وهي مفيدة جدًا للأطفال في مرحلة النمو.

9. البرتقال أو اليوسفي

هذه الحمضيات غنية بفيتامين سي، تُعزز المناعة، وسهلة التقشير والأكل، طبيعتها العصارية تُساعد على ترطيب الجسم وإنعاشه، خاصةً خلال ساعات الدراسة الطويلة.

10. الطماطم الكرزية

طماطم الكرز حلوة، بحجم اللقمة، وغنية بالليكوبين وفيتامين سي، وهي رائعة نيئة أو كجزء من سلطات المكرونة. يسهل على الأطفال تناولها، وتضيف لونًا وقيمة غذائية لأي وجبة غداء.