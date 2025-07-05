شكرا لقرائتكم خبر عن ليه ساعات بتحس بـ "شكشكة" في جسمك.. حالات تستدعى الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

كثيرًا ما يحدث أن تشعر فجأة بوخز حاد في جسمك، ولكنه ليس ألمًا، ويمكن وصف هذا الشعور بأنه وخز في الجسم، وقد يكون مزعجًا، إن لم يكن مؤلمًا، ولكن، ماذا يعني الشعور بوخزٍ في جميع أنحاء جسمك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو الإحساس بالدبابيس والإبر؟

المصطلح الطبي للوخز هو "التنمل"، ويصف هذا الشعور أحاسيس غير عادية لم تكن معتادًا عليها من قبل، مثل الوخز أو التنميل أو الشعور بوخز خفيف على الجلد، وجميعنا تقريبًا شعرنا بهذا الشعور عندما "تنمل" ذراعنا أو ساقنا (ونعجز عن تحريكها) بعد الجلوس أو الاستلقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، ويحدث هذا لأن الضغط على الأعصاب أو الأوعية الدموية يعيق مؤقتًا وصول الإشارات بين الدماغ والجسم، وعندما يُخفف الضغط فجأة، تستيقظ الأعصاب فجأة من سباتها، وتُرسل إشارات سريعة مُسببة ذلك الشعور المألوف بالوخز، وعادةً ما يزول هذا الشعور بسرعة وهو غير ضار.

فيما يلى.. الأسباب الشائعة لشعور الوخز أو التنميل في الجسم:

رغم أن الشعور المؤقت بالوخز والإبر أمر شائع وغير ضار، إلا أن الشعور به في جميع أنحاء الجسم أو لفترة طويلة قد يشير إلى وجود مشاكل كامنة.. على النحو التالى:

الضغط على الأعصاب أو الأوعية الدموية

إن الجلوس متربعًا، أو النوم على ذراعك، أو البقاء في وضع واحد لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن يضغط على الأعصاب أو تدفق الدم ويسبب هذا وخزًا مؤقتًا في المنطقة المصابة، ولكن عادةً ما يزول هذا الشعور بمجرد الحركة والمشي قليلًا.

تلف الأعصاب

أحيانًا تتهيج الأعصاب أو تتضرر نتيجة إصابة أو حالات طبية معينة، وقد يسبب هذا وخزًا مستمرًا أو واسع الانتشار، وقد يحدث بشكل عشوائي أو في أي منطقة من الجسم.

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤثر نقص الفيتامينات المهمة مثل فيتامين ب12 على صحة الأعصاب ويسبب وخزًا أو خدرًا في أجزاء مختلفة من الجسم.

الحالات الطبية

يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية وخزًا وإبرًا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك:

مرض السكر.

تصلب متعدد.

السكتة الدماغية أو النوبات الإقفارية.

اضطرابات الغدة الدرقية.

الحالات المناعية الذاتية مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

العدوى مثل مرض لايم أو فيروس نقص المناعة البشرية.

مشاكل الدورة الدموية مثل متلازمة مخرج الصدر.

نوبات القلق أو الهلع.

الأدوية والمكملات الغذائية.

بعض أدوية السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية، أو النوبات الصرعية قد تؤثر على الأعصاب وتُسبب وخزًا، وبعض المكملات الغذائية، مثل جرعات عالية من فيتامين ب6 أو مكملات كمال الأجسام، قد تُسبب أيضًا وخزًا وإبرًا.

لماذا أشعر بهذا بالوخز أو التنميل؟

تخيل جهازك العصبي كطريق يحمل الإشارات الكهربائية بين دماغك وجسمك، وعند الضغط على الأعصاب أو تلفها، يُسد هذا "المسار" أو يُعطل، ويُسبب هذا فقدانًا للإحساس الطبيعي (خدرًا) أو إشارات إضافية (وخزًا)، وعند زوال الضغط، تعود الأعصاب إلى نشاطها، مرسلة إشارات سريعة تُشعرك بوخزٍ شديد، وعادةً ما يكون هذا مؤشرًا على تعافي أعصابك.

هل يجب أن تشعر بالقلق؟

معظم نوبات الوخز والإبر تكون مؤقتة وغير ضارة، ومع ذلك، يجب عليك رؤية الطبيب في الحالات الآتية:

إذا استمر الإحساس بالوخز او التنميل لفترة طويلة (أكثر من بضع دقائق) أو يستمر في العودة.

ينتشر إلى مناطق واسعة، أو يؤثر على جانبي الجسم.

تشعر بأعراض أخرى مثل الضعف أو الألم أو فقدان التنسيق بالإضافة إلى الوخز.

لديك صعوبة في المشي أو التحدث أو فرط في التبول.

بدأ الإحساس بعد إصابة أو حادث.

كيفية إدارة هذه الأحاسيس؟

فيما يلي.. بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها في المنزل:

غيّر وضعيتك باستمرار.

تجنب الجلوس أو الاستلقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة.

تمدّد وتحرك بانتظام.

ممارسة التمارين الخفيفة تُحسن تدفق الدم وصحة الأعصاب.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات، وخاصةً فيتامين ب12، لدعم الأعصاب.

سيطر على التوتر والقلق، من خلال تقنيات الاسترخاء كالتنفس العميق أو التأمل قد تُخفف ذل من حدة الأعراض.

تجنب الملابس أو الإكسسوارات الضيقة، فقد تضغط على الأعصاب والأوعية الدموية.

تجنب التدخين، فهو يُلحق الضرر بالأعصاب مع مرور الوقت.