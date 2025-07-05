شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. 5 علامات لسرطان الأظافر لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

عندما نتحدث عن السرطان، فإن سرطان الأظافر يعتبر حالة نادرة، ومع ذلك، هو معروف أيضًا باسم الورم الميلانيني تحت الظفر، كشكل نادر ولكنه خطير من سرطان الجلد، يتطور تحت الظفر، وعادةً ما يكون على شكل خط داكن ويمتد عموديًا على طول الظفر، وفي البداية، يمكن تجاهل السرطان كمشكلة عادية (وغير ضارة) في الأظافر، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن يصبح عدوانيًا ومميتًا، وكما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، فإن الكشف المبكر عنه بالغ الأهمية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات يجب الانتباه إليها تدل على سرطان الأظافر والتي قد تمر دون أن تُلاحظها:

خطوط داكنة تحت الظفر

أحد أكثر العلامات المبكرة شيوعًا لسرطان الأظافر هو ظهور خط بني أو أسود يمتد عموديًا تحت الظفر، ويبلغ عرض هذا الخط عادةً حوالي 3 ملليمترات ولكنه يمكن أن يتسع بمرور الوقت، وقد يبدو وكأنه كدمة (تحدث بسبب إصابة)، ولكن على عكس الكدمة، فإنه لا يلتئم أو يتحرك مع نمو الظفر، وغالبًا ما يوجد هذا الخط الداكن على الإبهام أو إصبع القدم الكبير ولكنه أيضًا يمكن أن يظهر على أي ظفر.

نظرًا لأنه يشبه الكدمة العادية، يتجاهله الكثير من الناس أو يفترضون أنه ناتج عن إصابة، ومع ذلك، إذا لاحظت خطًا داكنًا بدون أن تتعرض لكدمة أو صدمة، أو إذا اتسع الخط أو تغير شكله، فمن المهم فحصه من قبل طبيب أمراض جلدية، فقد يتضاعف هذا الخط أو ينتشر.

رفع الأظافر أو انفصالها عن الجلد

من الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها هو بدء رفع الظفر أو انفصاله عن الجلد تحته، وقد يجعل هذا الظفر يبدو وكأنه على وشك الانفصال أو التقشر، وغالبًا ما يكون انفصال الظفر غير مؤلم في البداية، ولكنه قد يصبح مزعجًا أو مؤلمًا مع تطور السرطان، وغالبًا ما يتم تجاهل هذا العرض، إذ قد يعتقد البعض أن ظفرهم تالف أو مصاب بعدوى نتيجة إصابة ما، ومع ذلك، فإن رفع الظفر باستمرار دون سبب واضح يجب أن يثير القلق ويستدعي تقييمًا طبيًا.

تغير لون الأظافر

يمكن أن يُسبب سرطان الأظافر تغيرًا عامًا في لون الظفر، مثل تدرجات الأسود أو البني أو حتى الأحمر، وفي بعض الأحيان، قد يُصبح الجلد المحيط بالظفر داكنًا أو يُظهر تغيرات في التصبغ، وهي علامة تحذيرية تُعرف باسم علامة هتشينسون، وتعني هذه العلامة أن الصبغة تمتد إلى ما وراء الظفر وتمتد إلى الجلد المجاور، وقد يبدو تغير لون الأظافر أو التغيرات غير العادية في لون الظفر أو حوله طفيفة ويسهل تجاهلها، خاصةً لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة بشكل طبيعي، فإذا لاحظت أي تغيرات جديدة أو غير عادية في اللون لا تختفي، فمن المهم استشارة الطبيب.

تشوهات الأظافر

يمكن أن يُسبب سرطان الأظافر ترقق الظفر، أو تشققه، أو انقسامه، أو تشوهه، وقد تبدو صفيحة الظفر (الجزء الصلب من الظفر) غير منتظمة أو تالفة، وفي بعض الأحيان، تظهر على الظفر انبعاجات، وقد يتوقف عن النمو بشكل طبيعي تمامًا، وغالبًا ما يُخطئ البعض في اعتبار هذه التغيرات عدوى فطرية أو صدمة، ولكن إذا استمرت أو ساءت دون علاج، فقد تُشير إلى الإصابة بالسرطان، ويجب تقييم تشوهات الظفر، المصحوبة بأعراض أخرى مثل تغير اللون أو الألم، من قِبل الطبيب.

النزيف

مع تقدم سرطان الأظافر، قد تلاحظ نزيفًا تحت الظفر، أو تكوّن قرح، أو ظهور كتل صغيرة (عُقيدات) تحت صفيحة الظفر، وتشير هذه الأعراض إلى أن السرطان يؤثر على الأنسجة العميقة ويسبب تلفًا.

ويعتبر النزيف أو التقرحات تحت الظفر غير شائع، وقد يكون مؤلمًا وقد لا يلتئم بسهولة، وقد تؤدي العقيدات أو النتوءات أحيانًا إلى رفع الظفر أو التسبب بانزعاج، وهذه الأعراض خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.