شكرا لقرائتكم خبر عن تناول طبق عاشوراء بهذه الطريقة.. يعزز صحة قلبك ويقوى مناعة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

يعشق الكثير منا تناول طبق عاشوراء الذى أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى يوم عاشوراء الذى يوافق يوم 10 من شهر محرم، ويتمتع هذا الطبق اللذيذ بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن للاستفادة من هذه الفوائد يجب إعداده بطريقة صحيحة وبشروط، وهو ما يوضح تقرير موقع "Healthline".

طبق عاشوراء مكون في الأساس من القمح مع الحليب، ويمكن إضافة العديد من المكونات لهذا الطبق ما بين صحية وغير صحية، ووفقًا لذلك تتحدد قيمته وفوائده، فعلى سبيل المثال، إضافة المزيد من السكريات قد يرفع مستويات السكر في الدم ومن ثم يضر بصحتك خاصة مرضى السكر، ويمكن استبدال السكر بمكونات طبيعية للتحلية مثل العسل والفواكه المجففة.

كما يجب أيضًا تناوله باعتدال واختيار إضافات صحية مثل المكسرات ولكن أيضًا بكميات معتدلة لاحتوائها على السعرات الحرارية، ويمكن إضافة مكونات صحية أخرى مثل جوز الهند أو بذور الشيا وغيرها من الإضافات التي لا تضر بصحتك.

بشرط الاعتدال وتقليل السكر.. الفوائد الصحية لتناول طبق عاشوراء: غني بالألياف

تساهم الألياف الموجودة في القمح في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من الأعراض المزعجة مثل الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم، كما أنه يمنحك شعورًا بالشبع ومن ثم عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات.

مصدرًا للطاقة

يحتوي طبق عاشوراء على حبوب القمح واللبن، بجانب المكسرات في حالة إضافتها، مما يجعله إضافة قوية يمد جسمك بالطاقة التي تحتاجها.

مفيد لصحة القلب

يمكن لطبق عاشوراء إذا تم إعداده بطريقة صحية أن يكون مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم، الذي يقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية كما يمكن أن ينظم ضغط الدم.

يعزز المناعة بالنسبة للكبار والصغار

يمكن أن يكون طبق عاشورًا مفيدًا في تعزيز المناعة للكبار والصغار، لذلك فهو يعتبر وجبة صحية لطفلك تمده بالطاقة والنشاط وتعزز مناعته بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة طفلك مثل فيتامين B وفيتامين A، بالإضافة إلى الكالسيوم والفسفور والمنجنيز والزنك، مما يقوي المناعة ويعزز صحة العظام والأسنان.

يعزز صحة الدماغ

بفضل محتواه العالى من المواد المغذية والفيتامينات والمعادن، يمكن أن يساعد تناول طبق عاشوراء باعتدال وبوصفات صحية على تعزيز وتقوية خلايا المخ بما يساعد في تقوية الذاكرة وتحسين التركيز.