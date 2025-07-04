شكرا لقرائتكم خبر عن رطب نفسك فى الحر.. أكلات ومشروبات منعشة تحميك من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

الطقس الحار يتطلب تناول أطعمة تناسبه لتجنب الشعور بأعراض الحموضة أو عسر الهضم، مع ضرورة التوازن فى شرب المياه التى تساعد على الترطيب.

ووفقا لتقرير موقع eatingwell فإن الأطعمة التى تجنّب الجفاف ضرورية للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ خلال أيام الصيف الحارة، كما أن نصائح الصيف للحفاظ على ترطيب الجسم لا تقتصر على شرب زجاجات الماء فحسب، بل تشمل أيضًا اختيارات ذكية ومتّسقة في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على توازن جسمك ونشاطه في حرّ الصيف، فعندما ترتفع درجات الحرارة وتزداد الرطوبة، تجفّ أجسامنا أسرع مما نعتقد.

بإضافة أطعمة مرطبة كالخيار والبطيخ والحمضيات إلى وجباتك، فإنك تساعد جسمك على تنظيم مستويات السوائل فيه، مع الحفاظ على برودتك خلال فصل الصيف، وهذا ليس مجرد إرواء للعطش، بل يُعدّ الترطيب عنصرًا أساسيًا في كل ما يحتاجه الجسم تقريبًا، لتنظيم درجة حرارته، والهضم، والحفاظ على نضارة البشرة، وثبات المزاج.

كيف تحافظ على رطوبة جسمك؟

يبدأ الأمر بتذكر أن الأطعمة التي تتناولها لا تقل أهمية عن المشروبات التي تشربها، بتناول مزيج من الأطعمة والمشروبات المرطبة الغنية بالإلكتروليتات الطبيعية، تُجهّز نفسك وتوفر العناصر الغذائية الكافية لجسمك ليبقى منتعشًا ونشطًا طوال فصل الصيف.

لماذا يُعد الترطيب أكثر أهمية في الصيف

تتكون أجسامنا من حوالي 60% من الماء، وتعتمد عليه جميع خلايانا وأنسجتنا وأعضاؤنا لأداء وظائفها على أكمل وجه، خلال فصل الصيف، يتطلب الطقس الحار ومستويات الرطوبة العالية تعرقًا أكثر من المعتاد، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان السوائل بمعدل أعلى، لذلك، يصبح الجفاف أسهل بكثير في أشهر الصيف عندما لا نشعر بالعطش.

يمكن أن يسبب الجفاف مجموعة من المشاكل، بما في ذلك:

الدوخة أو الدوار

تقلصات العضلات

جفاف الشفاه والجلد

التعب والانفعال

معدل ضربات القلب السريع

في الحالات القصوى، ضربة الشمس

تجدر الإشارة إلى أن الجفاف قد يؤثر على صفاء الذهن والصحة البدنية على حد سواء، بل قد يؤثر سلبًا حتى على وظائف الدماغ الأساسية، ولا يتطلب الأمر جفافًا شديدًا ليمنعنا من التفكير بوضوح، أو التركيز، أو التذكر، أو حتى قضاء يومنا بنشاط.

يزداد الخطر على الأطفال وكبار السن ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة، لأن أجسامهم قد لا تُبدي العطش بنفس قوة الآخرين، لذلك، من الضروري الترطيب المُسبق للجسم من خلال السوائل وتناول الأطعمة المناسبة للحفاظ على صحة الجسم والعقل في أفضل حالاتهما في حر الصيف.

علامات تشير إلى أنك لا تشرب كمية كافية من الماء

ليس من الواضح دائمًا ما إذا كنت تعاني من الجفاف، ولكن هناك علامات دقيقة تدل على حاجة جسمك إلى سوائل إضافية تشمل..

بول أصفر غامق

جفاف الفم أو الحلق

الصداع

رائحة الفم الكريهة

إمساك

إلى جانب هذه العلامات والأعراض الشائعة، قد تشعر أيضًا بتعب أو خمول غير طبيعيين، حتى لو نمت جيدًا، بسبب الجفاف، سيصبح جلدك جافًا أو ثابتًا ويفقد مرونته، وقد تشعر بإجهاد عضلاتك أو إجهادها بسهولة أكبر أثناء النشاط البدني، كما يمكن أن يؤثر الجفاف على مزاجك، مما يجعلك تشعر بالانفعال أو القلق.

إذا ظهرت عليك علامة أو أكثر من علامات وأعراض الجفاف، فعادةً ما يعني ذلك أن جسمك يحتاج إلى زيادة ترطيبه، والخبر السار هو أن الخطوات اللازمة لزيادة ترطيب جسمك غالبًا ما تكون بسيطة، مثل شرب المزيد من الماء وتناول أطعمة مرطبة تساعد فى التخلص من هذه العلامات والأعراض قبل أن تتفاقم.

أفضل المشروبات للترطيب

على الرغم من أن الماء هو المورد الأكثر وضوحًا، إلا أن هناك العديد من المشروبات الأخرى التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل أفضل بسبب تركيبتها المعدنية والغذائية.

1. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند، مشروب رياضي طبيعي، مصدر ممتاز للصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، يُرطب الجسم بسرعة كبيرة، وهو رائع بشكل خاص بعد التمرين أو قضاء يوم في الهواء الطلق.

2. ماء الليمون

أضف بضع قطرات من الليمون وقليلاً من الملح إلى الماء، لن يكون طعمه ألذ فحسب، بل يحتوي أيضاً على فيتامين سي ويساعد جسمك على امتصاص السوائل بشكل أفضل.

3. اللبن الرائب

اللبن الرائب مشروب صيفي كلاسيكي، منعش وغني بالبروبيوتيك، يحافظ على صحة أمعائك ويرطبها.

4. مشروبات الأعشاب (مبردة)

مشروب النعناع أو البابونج المثلج بارد ومنعش ومهدئ، خالٍ من الكافيين، ومناسب للشرب طوال اليوم.

أطعمة لمنع الجفاف

إدراج هذه الأطعمة المُرطّبة في نظامك الغذائي اليومي لا يُحافظ على رطوبة جسمك فحسب، بل يُزوّدك أيضًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية لصحة جيدة.

1. الخيار

بفضل تركيبته المائية التي تصل إلى 96%، يُعد الخيار أفضل خضار مرطب، أضفه إلى السلطات، أو تناوله نيئًا مع رشة ملح.

2. البطيخ

يتكون البطيخ من 92% ماء، وهو غني بالليكوبين ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة البشرة والقلب.

3. الطماطم

الطماطم حلوة ومتعددة الاستخدامات، وتضفي الرطوبة على وجباتك كما أنها غنية بفيتامين سي والبوتاسيوم.

4. البرتقال

بالإضافة إلى كونه وجبة خفيفة لذيذة، يحتوي البرتقال على 87% من الماء والسكريات الطبيعية والألياف والكهارل.

5. الخس

يتكون من حوالي 96% ماء، أضفه إلى السندويشات أو السلطات لزيادة رطوبة جسمك.

6. الفراولة

تحتوي الفراولة على 91% من الماء وهي مليئة بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

7. الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد على الهضم والترطيب، وخاصة بعد الوجبات المالحة.