شكرا لقرائتكم خبر عن لا تأثير واضح للمرطبات.. 10 أسباب تجعل جلدك شديد الجفاف في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قد يتأثر الجلد كثيرًا أثناء فصل الصيف، ولكن ليس من الطبيعي أن يعاني من الجفاف الحاد، نظرًا لزيادة إنتاج الدهون على سطح البشرة مما يجعلها غير قابلة للجفاف.على عكس فصل الشتاء الذى يشتهر بجفاف الجلد.

ولكن يعاني البعض وبشكل خاص من جفاف حاد في البشرة أثناء فصل الصيف والتعرض لأشعة الشمس، وفقا لتقرير نشر فى موقع vogue فهناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تلعب دورًا في جفاف البشرة الحاد فى هذا التوقيت، والذي قد يؤدي إلى مشكلات حادة منها:

كثرة العدوى الجلدية

ظهور علامات السن والتجاعيد، التشقق والاحمرار.

قد تكون هناك علامة على جفاف الجسم بشكل عام، الذي قد يؤدي إلى الإعياء واضطراب الإدراك وغيره من العلامات.

أسباب جفاف الجلد فى الصيف

هناك أسباب وعوامل وعادات قد تؤدي إلى جفاف الجلد بشكل واضح منها:

الاستحمام بالماء الساخن

قد يعتاد البعض الاستحمام بالماء الساخن حتى في أوقات الصيف، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إزالة الحواجز الوقائية الطبيعية للجلد ، مما يعرضه للجفاف الحاد والاحمرار والحكة والتورم.والحل الأمثل يكون بتقليل مدة الاستحمام والاستحمام بالماء البارد قليلًا.

الغرفة ليست رطبة

قد تكون الغرفة التي تنام بها ليست رطبة بما يكفي خاصة عند تشغيل المروحة خلال فصل الصيف، مما يفقد البشرة والجلد رطوبته.وينصح في هذه الحالة بزيادة شرب المياه ووضع جهاز ترطيب بالغرفة.

عدم تناول الكثيرمن الفاكهة

إذا كان الإنسان مهملًا في تناول الفاكهة، فهذا يرتبط بشكل كبير بجفاف الجلد وضعف ترطيبه الشديد، ولذلك يجب الالتزام بتناول الفاكهة دون إفراط أو تفريط.

لا تشرب المياه بشكل كاف

عندما تهمل شرب المياه على مدار الساعة بما يقارب حوالي من لترين إلى ثلاثة لترات يوميًا، فهذا يؤدي إلى جفاف الجسم بشكل عام وجفاف الجلد كذلك.الزيادة في شرب الشاي والقهوة والعصائر تؤدي إلى نفس المشكلة.

أنت تستعين بعامل حماية من الشمس عالي

عامل الحماية من الشمس ضروري خاصة في فصل الصيف للوقاية من سرطان الجلد وحماية الحمض النووي للبشرة، ولكن قد تجفف البشرة بشدة عندما يكون معامل الحماية أعلى من الطبيعي.لذلك يجب استخدام كريم بعامل حماية متوسط مناسب للبشرة.

أنت تفرط في علاج حب الشباب والريتينول

عندما تستخدم الكثير من علاجات حب الشباب والريتينول، وعلى الرغم من تقليلها الالتهاب إلا أنها تفتح المسام وتسبب الكثير من الجفاف للجسم، ولذلك لابد من استشارة الطبيب المختص عند ظهور علامات الجفاف.

أنت لا تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة

اضطرابات النوم تؤثر على الجسم والجلد بشكل عام، وقلة النوم تؤدي إلى انخفاض مستويات الحموضة في الجسم وبالتالي تؤثر على ترطيب الجلد بالسلب.

أنت تعاني من بعض الحالات الجلدية

أمراض مثل الصدفية والإكزيما وجفاف البشرة المرضي والسكر والذئبة وضعف سريان الدورة الدموية، كلها أمراض تؤثر على جفاف الجلد وتضعف من ترطيبه، لذا لابد من علاجها والمتابعة لدى مختص.