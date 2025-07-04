الألم في الجزء العلوي من بطن طفلك.. متى يكون مقلقاً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 10:19 صباحاً - يمكن أن يكون الألم في الأعضاء في الجانب العلوي والأيسر من المعدة عند الأطفال مفاجئاً وعادةً ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو صعوبة التنفس أو زيادة الألم مع الحركة أو السعال أو العطس.

على الجانب الآخر قد يكون الألم تحت الضلوع اليسرى ناجماً عن العديد من الأسباب المرضية، فيجب دائماً تقييمه من قِبل الطبيب ويُفضل طبيب الجهاز الهضمي، خاصة إذا كان الألم شديداً جداً، أو إذا استمر لأكثر من يومين لدى الطفل. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" الأسباب الأكثر شيوعاً للألم في الجزء العلوي الأيسر من البطن.

التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس يسبب ألماً شديداً تحت القفص الصدري-الصورة من موقع Freepik

يقع البنكرياس خلف المعدة، في الربع العلوي الأيسر وهو مسؤول عن إنتاج الإنزيمات الهاضمة والهرمونات مثل الأنسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين. يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس ألماً شديداً تحت القفص الصدري الأيسر للطفل ويمكن أن ينتشر إلى الخلف. تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس الغثيان والقيء والحمى.

عادةً ما يكون السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب البنكرياس عند الأطفال عدوى فيروسية (مثل الحصبة أو النكاف)، أو حصوات المرارة، أو التليف الكيسي، أو استخدام بعض الأدوية.

يجب عليكِ مراجعة الطبيب والذي قد يوصي بدخول الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج الوريدي بالسوائل والأدوية المسكنة. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تكون الجراحة ضرورية. كما يمكن أن تساعد تغييرات النظام الغذائي للطفل (مثل تجنب الأطعمة الدهنية) في تقليل خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس. يمكن أيضاً أن يوصي طبيبك بالمكملات الغذائية مثل الإنزيمات الفموية.

ربما تودين التعرف إلى أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال

حصوات الكلى

تحدث حصوات الكلى عندما تتصلب رواسب الكالسيوم والملح وتتحول إلى كتل تشبه الحصوات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تدفق البول، مما قد يؤدي إلى ألم عميق في الظهر قد ينتشر إلى الأمام وإلى الأعلى نحو أضلاع الجانب المصاب لدى الأطفال.

يمكن أن تظهر أعراض أخرى، مثل حرقان عند التبول، أو غثيان، أو قيء، أو حمى تزيد عن 38 درجة مئوية (أو 100.4 درجة فهرنهايت)، أو وجود دم في البول فيما تعد أحد الأسباب الرئيسية لحصوات الكلى عند الأطفال هو قلة تناول السوائل.

يوصي بنقل الطفل إلى المستشفى وطلب الرعاية الطبية، يمكن لتناول المسكنات الوريدية أن تساعد في تخفيف الألم على الفور. في حالات أخرى، قد يختار الطبيب تفتيت الحصوات أو تنظير الحالب لإزالة أو تفتيت أي حصوات في الكلى تسبب انسداد المسالك البولية. من المهم زيادة كمية السوائل التي يتناولها الطفل للتشجيع على التبول المتكرر، لأن ذلك سيساعد على منع تكون حصوات الكلى.

التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب في بطانة المعدة، ويمكن أن يسبب ألماً حاداً في الربع العلوي الأيسر لدى الطفل وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بالتهاب المعدة الإحساس بالحرقان في المريء والغثيان وبطء الهضم أو الشعور بالامتلاء والتجشؤ المتكرر.

يمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسبب الأدوية التي تؤدي إلى تفاقم بطانة المعدة (مثل مضادات الالتهاب)، أو عدوى بكتيريا الملوية البوابية.

حافظي على نظام غذائي للطفل خفيف بشكل عام يتكون من الخضار الطازجة والفواكه المطبوخة واللحوم الخالية من الدهون مع الحد الأدنى من التوابل أو الصلصات. يجب على الطفل تناول الماء بشكل أساسي وتجنب أي أطعمة أو مشروبات يمكن أن تُهيج بطانة المعدة، مثل القهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية.

قد يهمكِ الاطلاع على قواعد النظام الغذائي التي يجب اتباعها للأطفال الصغار

التهاب الطحال

بعض أنواع العدوى تسبب التهاب طحال الطفل-الصورة من موقع AdobeStock

يقع الطحال في الربع العلوي من البطن وهو ضروري لتصفية الدم وإزالة خلايا الدم الحمراء التالفة. كما أنه ينتج ويخزن خلايا الدم البيضاء من الجهاز المناعي.

يمكن أن يحدث التهاب الطحال لدى الأطفال نتيجة الإصابة بأحد أشكال العدوى، مثل: العدوى البكتيرية، أو العدوى الطفيلية ويتميز بألم أسفل القفص الصدري الأيسر، وكذلك انتفاخ البطن، وفقدان الشهية، والتعب المفرط والحمى.

يمكن للطبيب تشخيص التهاب الطحال من خلال التقييم الجسدي (للأعراض الظاهرة وملامسة البطن) بالإضافة إلى فحص الدم الذي يبحث في تعداد الدم ووظائف الكبد وقد يختار الطبيب أيضاً طلب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتصور حالة الطحال.

يمكن التحكم في أعراض الالتهاب الخفيف باستخدام المسكنات أو مضادات الالتهاب أو الأدوية المضادة للفيروسات حسب الحاجة.

مشاكل في الأمعاء

يقع جزء من الأمعاء الدقيقة والغليظة خلف القفص الصدري الأيسر، وبالتالي فإن الألم في هذا المكان يمكن أن يسبب بعض الحالات المعوية لدى الأطفال، مثل القولون العصبي والتهاب الرتج ومرض كرون، زيادة في الغازات أو الإمساك أو الإسهال، وألم الجزء العلوي الأيسر من البطن.

بالإضافة إلى الألم في هذه المنطقة، غالباً ما يعاني الأطفال المرضى الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء من الانتفاخ وتقلب عادات الأمعاء وفقدان الشهية والمخاط في البراز والدم في البراز والغازات الزائدة أو التجشؤ.

يمكن أن يسبب انسداد الأمعاء أيضاً ألماً شديداً، وقد يظهر مع أعراض مثل القيء وقلة حركة الأمعاء والتعرق البارد والحمى.

على الجانب الآخر قد تظهر لدى الطفل بعض الأعراض المعوية الخفيفة بعد تناوله للأطعمة المقلية أو الدهنية أو المصنعة. وفي المقابل، يجب تقييم الأعراض المتكررة من قبل الطبيب لاستبعاد احتمال وجود مشاكل معوية، خاصة إذا لاحظت الأم برازاً دموياً للأمعاء.

قرحة المعدة

قرحة المعدة هي آفة تظهر في الأنسجة المبطنة للمعدة ويمكن أن تكون ناجمة عن عدة عوامل، مثل عدوى الملوية البوابية أو اتباع نظام غذائي فقير بالمغذيات. يمكن أن تسبب هذه الحالة للطفل عسر الهضم والغثيان وفقدان الشهية والشعور بالضيق العام.

بشكل عام، لا تسبب قرحة المعدة ألماً للأطفال، ولكن عند الشعور بالألم، يكون عادةً في فتحة المعدة العلوية، وغالباً ما يوصف بالحرقان. وفي بعض الحالات، ينتشر هذا الألم إلى الضلوع ويمكن الشعور به في الجانب الأيسر أو الأيمن.

من المهم استشارة الطبيب لإجراء الاختبارات للطفل التي تؤكد وجود قرحة في المعدة، مثل التنظير. قد يشمل العلاج استخدام المضادات الحيوية ومضادات الحموضة ويمكن أيضاً اللجوء إلى جراحة القرحة في الحالات الأكثر خطورة.

*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.