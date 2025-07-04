شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على ضعف الشهية فى موجات الحر.. اعرف التغذية المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

تشكل موجات الحر تحديًا لأسباب عديدة، منها تأثيرها على الشهية، فدرجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية قد تُخفّف من رغبتنا في تناول الطعام، مما يؤدي إلى انخفاض تناول الطعام ونقص العناصر الغذائية.

وفقا لدراسات طبية حسب موقع " onlymyhealth"، فإن كبح الشهية الناتج عن موجات الحر قد يُسبب سوء تغذية، وهو أمرٌ يُشكل خطرًا كبيرًا على صحتك العامة وخاصة عند الأطفال، ومع ذلك، يُمكن لبعض الأطعمة أن تُحفز شهيتك وتضمن حصولك على التغذية التي تحتاجها خلال الطقس الحار.

تأثيرات موجات الحر على الشهية

تعمل أجسامنا بجهد أكبر لتنظيم درجة حرارتها مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض الشهية، ويمكن لعوامل مثل الجفاف، وفقدان الأملاح، وانخفاض استهلاك الطاقة أن تساهم في هذا الانخفاض في الجوع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الحرارة على إنتاج هرمونات الجوع، مما يُقلل من الرغبة في تناول الطعام.

أطعمة لتعزيز الشهية خلال موجات الحر

إذا كنت تعاني من فقدان الشهية أثناء موجة الحر، فإن هذه الأطعمة يمكن أن تساعدك على تجديد شهيتك:

1. الفواكه الغنية بالماء

البطيخ: فاكهة مرطبة غنية بفيتاميني أ و ج، ويمكن أن يساعد البطيخ على تعويض السوائل المفقودة وتحفيز الشهية.

الخيار: بفضل محتواه العالي من الماء ونكهته المنعشة، يعد الخيار ممتازًا لترطيب الجسم وتعزيز الشهية الصحية.

الحمضيات: البرتقال والليمون الحامض ليست فقط فاكهة مرطبة ولكنها أيضًا غنية بفيتامين سي، الذي يدعم الهضم ويعزز الشهية.

شوربات خفيفة ومغذية

2. الأطعمة الغنية بالبروتين

الدجاج أو السمك المشوي: تعد البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك المشوي خيارات أخف وزناً توفر الأحماض الأمينية الأساسية لدعم وظيفة العضلات ومستويات الطاقة.

البقوليات: تعد الفاصوليا والعدس والحمص مصادر ممتازة للبروتين النباتي والتي توفر أيضًا الألياف والمعادن لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

شوربة المرق: مثل مرق الدجاج أو الخضار سهل الهضم، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية ويساعد على استعادة الشهية.

3. مشروبات التبريد

شاي الأعشاب: يمكن لشاي النعناع والبابونج والزنجبيل أن يهدئ المعدة ويزيد الشهية دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

ماء جوز الهند: مشروب طبيعي غني بالإلكتروليت، يساعد ماء جوز الهند على ترطيب الجسم وتجديد المعادن المفقودة من خلال التعرق.

4. وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية

الزبادي اليوناني مع التوت: يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين والبروبيوتيك، بينما يوفر التوت مضادات الأكسدة والألياف لصحة الجهاز الهضمي.

خبز محمص بالأفوكادو: خبز محمص مصنوع من الحبوب الكاملة ومغطى بالأفوكادو المهروس هو وجبة خفيفة مرضية توفر الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

قد تؤثر موجات الحر على الشهية وكمية العناصر الغذائية التي يتناولها الجسم، ولكن تناول الأطعمة المرطبة، والشوربات الخفيفة، والخيارات الغنية بالبروتين، والمشروبات المنعشة، والوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية، يمكن أن يساعد في تحفيز الشهية وضمان حصولك على العناصر الغذائية الأساسية خلال الطقس الحار، استمع إلى إشارات جسمك، وحافظ على رطوبة جسمك، واختر الأطعمة التي تدعم صحتك العامة خلال موجات الحر.

