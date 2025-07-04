نجاح الحمل بعد الإجهاض مباشرة.. كل ما تحتاجين معرفته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يوليو 2025 07:28 صباحاً - هل تعرضتِ للإجهاض مؤخراً؟ الحمل بعد تجربة الإجهاض ليس بالأمر السهل؛ لأن الخوف من الإجهاض مرة أخرى سيظل يطاردك قليلاً. وفي المقابل، لا داعي للقلق كثيراً، فعادة ما يحدث الإجهاض مرة واحدة، ويمكنك بعد ذلك التمتع بحمل صحي؛ حيث يعاني 1% فقط من النساء من خطر الإجهاض المتكرر، وفي المقابل معظمهن قد يتمتعن أيضاً بحمل صحي.. إليك وفقاً لموقع "هيلث" طرق يمكنك من خلالها الحصول على حمل صحي، وأهم النصائح للحفاظ على الحمل بعد الإجهاض؟

إجراء فحوصات الحمل المنتظمة

من المهم إجراء فحوصات حمل منتظمة - الصورة من موقع AdobeStock

بعض مضاعفات الحمل لا تأتي مع أي أعراض يمكن التعرف إليها؛ حتى تتفاقم الأمور أو تخرج عن نطاق السيطرة، ولهذا السبب من المهم إجراء فحوصات حمل منتظمة لمساعدتك في منع مضاعفات الحمل أو تقليلها، وقد يجعلك هذا أيضاً أكثر هدوءاً وأقل قلقاً بشأن إمكانية حدوث إجهاض آخر، وذلك لأنه عند إجراء فحوصات الحمل باستمرار، سيقوم الطبيب بفحص نبضات قلب جنينك وحالته في الرحم.

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التغذية السليمة

تلعب التغذية دوراً مهماً في دعم نمو الجنين وتطوره في الرحم، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على حمل أكثر صحة؛ لتجنب خطر الإجهاض مرة أخرى.

لذا حاولي اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن، ويمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضروات والمكسرات واللحوم قليلة الدسم والأسماك والبيض والحليب يومياً في تلبية احتياجاتك الغذائية ودعم صحة الجنين، ويجب أيضاً محاولة تجنب تناول الوجبات السريعة أثناء الحمل؛ لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والملح،

على الجانب الآخر يجب أيضاً استشارة طبيبك فيما يتعلق بالتغذية التي تحتاجينها والفيتامينات التي يجب تناولها لدعم احتياجاتك الغذائية.

تجنب التوتر

القلق بشأن تكرار حالات الإجهاض يعد أمراً طبيعياً. وفي المقابل، لا تدعي هذا الضغط النفسي يؤثر على حملك التالي. لذا، إذا كان هناك شيء يثير قلقك فحاولي التحدث إلى طبيب التوليد أو أي شخص قريب منك حتى تكوني أكثر اطمئناناً؛ وإذا كان لديك وقت فراغ، استغلي هذا الوقت في القيام بالأشياء التي تحبينها حتى يصرف انتباهك إلى الأشياء الإيجابية.

حاولي أن تتذكري أن كل حمل لديه تجربة مختلفة؛ وإذا تعرضت للإجهاض، فهذا لا يعني أنك بالتأكيد ستواجهين الإجهاض مرة أخرى في حملك التالي، ومن الأفضل التركيز على التفكير في أفضل طريقة للعناية الجيدة بحملك الحالي بعد الإجهاض.

أنشطة ممتعة

نصيحة أخرى للحفاظ على الحمل بعد الإجهاض هي ممارسة الأنشطة التي تمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء، ويمكن لممارسة بعض الأنشطة الممتعة، مثل التمارين الرياضية، أن تجعل حملك أكثر صحة، ومن الأفضل ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أو المعتدلة، مثل المشي والسباحة والجمباز واليوجا.

تناول فيتامينات ما قبل الولادة

حمض الفوليك من الفيتامينات الهامة أثناء الحمل الصورة من موقع AdobeStock

تحتوي فيتامينات ما قبل الولادة على حمض الفوليك، وهو من الفيتامينات الهامة أثناء الحمل للحفاظ على صحة المرأة الحامل والجنين. وفي الوقت نفسه، فإن فيتامينات ما قبل الولادة التي تحتوي على حمض الفوليك تعد مفيدة لنمو دماغ الجنين وأعصابه.

اعتماد نمط حياة صحي

يعد اعتماد نمط حياة صحي طريقة أخرى يمكنك من خلالها حماية حملك بعد الإجهاض و منع أيضاً حالات الإجهاض المتكررة. فخلال فترة الحمل، يجب الحد من استهلاك القهوة أو الكافيين وتجنب التدخين واستخدام الأدوية بدون استشارة الطبيب.

وبصرف النظر عن ذلك، يجب أيضاً الحد من عادة تناول الحلويات والبدء بتناول أطعمة صحية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والأطعمة البروتينية. ويجب أيضاً التوقف عن السهر في وقت متأخر من الليل، ومن الأفضل الذهاب إلى السرير والراحة مبكراً.

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قسطٌ كافٍ من الراحة

خلال فترة الحمل، يجب على الأمهات الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن النساء الحوامل اللواتي لا يحصلن على قسط كافٍ من النوم يكون لديهن خطر أكبر للولادة المبكرة.

وعادةً ما يكون سبب عدم نوم النساء الحوامل بشكل كافٍ هو شعورهن بعدم الراحة أو الغثيان أو القلق أثناء الليل؛ لذا يمكنك الذهاب إلى الطبيب للحصول على المساعدة أو أخذ قيلولة لاستعادة الطاقة والقدرة على التحمل.

الحفاظ على الوزن

غالباً ما يرتبط نقص الوزن أو زيادة الوزن بزيادة خطر الإجهاض؛ فإذا كان الإجهاض في حمل سابق بسبب زيادة الوزن، فيجب الحفاظ على وزن طبيعي.

وفي المقابل، لا ينبغي للمرأة الحامل اتباع نظام غذائي أو محاولة إنقاص الوزن أثناء الحمل، ومن الأفضل التركيز على تناول الأطعمة المغذية وممارسة التمارين الرياضية.

وفي المقابل، إذا لم تتمكني من الحصول على وزن طبيعي أثناء الحمل، فعليك استشارة الطبيب على الفور.

في النهاية يجب أن تعلمي أن معظم الأشياء التي تسبب الإجهاض تعد خارجة عن إرادتك. لذلك، من المهم استشارة وإجراء الفحوصات طوال فترة الحمل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.