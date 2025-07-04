شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب البنكرياس الحاد.. اعرف العلامات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

التهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس، ويؤدي إلى تورم وألم، في حال الإصابة بالتهاب البنكرياس، ستشعر بألم في المعدة ينتشر إلى ظهرك، بحسب موقع تايمز ناو.البنكرياس في البطن يقع بين المعدة والعمود الفقري، ويقول الأطباء إن البنكرياس مسئول عن الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم، وإنتاج إنزيمات هضمية مثل الأميليز والأنسولين، كما أنه ينقل الإنزيمات الهضمية إلى الأمعاء الدقيقة عبر القناة البنكرياسية.

التهاب البنكرياس الحاد حالة مؤقتة تحدث عندما يحاول البنكرياس التعافي من إصابة طفيفة وقصيرة الأمد، ويتعافى معظم المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد تمامًا في غضون أيام قليلة مع الرعاية الداعمة: الراحة، والترطيب، وتسكين الألم.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الحالة الشديدة جدًا من التهاب البنكرياس الحاد إلى مضاعفات صحية خطيرة، بعضها يهدد الحياة.

ما هي علامات وأعراض التهاب البنكرياس؟

يقول الأطباء إنه على الرغم من أن العرض الرئيسي لالتهاب البنكرياس هو ألم البطن، إلا أن هناك بعض العلامات الإضافية بما في ذلك:

الغثيان والقيء الشديد

معدل ضربات القلب السريع

التنفس السريع والسطحي

ارتفاع درجة الحرارة

عسر الهضم والألم بعد الأكل

فقدان الشهية وفقدان الوزن

البراز الذي يترك طبقة زيتية في المرحاض

الدوار بسبب انخفاض ضغط الدم

ما الذي يسبب التهاب البنكرياس؟

يقول الأطباء إن الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس تشمل:

حصوات المرارة حيث تُفرِغ القناة الصفراوية المشتركة العصارة الصفراوية من المرارة إلى الأمعاء من خلال نفس فتحة القناة البنكرياسية. ولذلك، إذا دخلت حصوة في القناة الصفراوية المشتركة وعلقت عند هذا الوصل، فقد تُعيق مؤقتًا تصريف العصارة البنكرياسية من القناة البنكرياسية، مما يُحبس الإنزيمات داخل البنكرياس.

بسبب الضغط العالي الناتج عن الانسداد، فإنه ينشط الإنزيمات الموجودة داخل البنكرياس، وتبدأ في هضم البنكرياس نفسه.

