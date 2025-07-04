شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح أساسية لكبار السن للوقاية من فقدان الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

فقدان الأسنان مع التقدم في العمر من الأمور الشائعة، وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يفقد حوالي 11% من الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا جميع أسنانهم، ويرتفع هذا العدد إلى واحد من كل خمسة في سن 75 عامًا وما فوق.

وبحسب موقع "Fox news" لا يعد فقدان الأسنان مع التقدم في العمر أمرا حتميا، بل يمكن الوقاية منه بإتباع عدد من الخطوات اليومية، للحفاظ على صحة اللثة والأسنان.

5 نصائح لتجنب فقدان الأسنان مع التقدم في العمرحماية صحة اللثة

يعاني حوالي اثنين من كل ثلاثة بالغين فوق سن 65 عامًا من أحد أشكال أمراض اللثة، وحتى لو لم تفقد أي أسنان، فإن أمراض اللثة تُضعف قدرتك على مضغ الطعام الصلب، مما يؤثر على تغذيتك وقد يعرضك لخطر سوء التغذية في المستقبل، ووفقا لبعض الأبحاث فإن الأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم ، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنحو 1.4 مرة.

إذا لم يتم علاج أمراض اللثة، فإنها قد تؤدي أيضًا إلى تدمير العظام التي تحافظ على الأسنان في مكانها وقد تتداخل مع التغذية والمضغ، كما تعد أمراض اللثة مصدرًا للالتهاب المزمن في الجسم، مما قد يُسهم في خطر الإصابة بالخرف، بجانب أن بعض الأبحاث تربط بينها وبين مخاطر صحية أخرى، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان.

لذلك إذا كانت لثتك تنزف أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة، أو إذا لاحظت حساسية أو انحسارًا في أسنانك، فهذه علامات تستدعي تحديد موعد لزيارة طبيب الأسنان.

منع جفاف الفم

يلعب اللعاب دورًا أساسيًا في تحييد الأحماض وحماية مينا الأسنان، لكن جفاف الفم يؤثر على ما يقرب من ستة من كل 10 من كبار السن، ويمكن للعديد من الأدوية الشائعة ، بما في ذلك مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم، أن تقلل من إنتاج اللعاب، مما يجعل الفم أكثر عرضة لتسوس الأسنان والعدوى وأمراض اللثة.

ولمنع جفاف الفم، يوصى بشرب الماء بانتظام، وشطف الفم بعد تناول الطعام، واستشارة طبيب الأسنان حول معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بوصفة طبية، واستخدام غسول الفم الجاف.

خصص زياراتك لطبيب الأسنان

وعلى النقيض من قاعدة الفحص القياسية كل ستة أشهر، ينبغي تخصيص جداول رعاية الأسنان، فقد يحتاج بعض الأشخاص إلى إجراء فحص مرة واحدة فقط في السنة، بينما قد يحتاج آخرون، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى زيارات أكثر تكرارا.

لهذا السبب فإن عدد زيارات طبيب الأسنان الموصى به ليس ثابتًا للجميع، وغالبًا ما تمر مشكلات صحة الفم لدى كبار السن دون أن يلاحظها أحد، وخاصة تلك المتعلقة بمحاذاة العضة، وغالبًا ما تُغفل المشاكل المتعلقة بالعضّات عن كونها مصدرًا للصداع وآلام الرقبة، لذلك فإن أن تقييم وضع العضة وصحة الفك يمكن أن يكشف في بعض الأحيان عن الأسباب الجذرية للإزعاج المزمن.

تبني عادات صحية

يعتبر التدخين أحد الأسباب الرئيسية لفقدان الأسنان، وتظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المدخنين أكثر عرضة لفقدان جميع أسنانهم، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف من غير المدخنين.

ورغم أن حلوى السعال السكرية أو الحلوى الصلبة قد تبدو غير ضارة، إلا أنها قد تكون ضارة لمينا الأسنان مع مرور الوقت، كما يحذر الخبراء، لذلك فإن التحول إلى العلكة الخالية من السكر، قد يساعد في منع تسوس الأسنان ودعم صحة الفم بشكل أفضل.

استعادة المظهر

أحد أكبر المفاهيم الخاطئة حول الشيخوخة وصحة الأسنان هو أن الأسنان البالية والمتغيرة اللون هي شيء يجب قبوله ببساطة، ولا يتعلق الأمر فقط بتنشيط الأسنان، بل يتعلق بتنشيط الشخص.

ووفقا للخبراء فإن القشرة الخزفية الرقيقة والحساسة يمكن أن تعيد الحيوية واللون والشكل الذي كانت عليه أسنانك، مما يعزز ابتسامتك ومظهرك العام، لذلك الأمر ليس مجرد تجميل، بل يتعلق باستعادة الصحة والثقة والوظيفة السليمة.