شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة الممثلة الهندية شيفالى.. بدائل طبيعية لحقن مكافحة الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

بعد وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا أثار خبر عثور الشرطة على حقن الجلوتاثيون الوريدية، وحقن فيتامين سي، وحبوب حموضة فى منزلها الجدب والتساؤل عما إذا كانت هذه المواد كانت السبب في وفاتها، حيث إن السبب الدقيق لوفاتها لم يُكشف عنه بعد.

وفق لتقرير موقع " NDTV"، أثارت هذه الحادثة المؤسفة مخاوف بشأن استخدام حقن الجلوتاثيون الوريديّ، والبوتوكس، وغيرها من علاجات التجميل، ويؤكد الخبراء على ضرورة إعطاء الجلوتاثيون، وخاصةً الوريديّ، تحت إشراف طبى وبالجرعة الصحيحة.

الجلوتاثيون هو مضاد قوي للأكسدة، ويوجد في كل خلية من خلايا الجسم، ويلعب دورًا أساسيًا في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويتألف من ثلاثة أحماض أمينية: الجلوتامين، والجليسين، والسيستين.

يُستخدم الجلوتاثيون بشكل أساسي لتفتيح البشرة، فهو يساعد على تقليل مستويات الميلانين ويحسّن ملمس البشرة، تنخفض مستويات الجلوتاثيون عادةً مع التقدم في السن، ونتيجةً لعوامل مثل سوء التغذية، والسموم البيئية، والتوتر.

كيف يعمل؟

يُخفّض الجلوتاثيون مستويات الميلانين عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز، مما يُؤدي إلى بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا في اللون، وبصفته مضادًا قويًا للأكسدة، يُساعد الجلوتاثيون أيضًا على مكافحة الإجهاد التأكسدي وإبطاء شيخوخة الجلد، بالإضافة إلى فوائده للبشرة، يُعدّ الجلوتاثيون مهمًا لوظيفة المناعة.

لا يعلم الكثيرون أنه يمكن تعزيز مستويات الجلوتاثيون طبيعيًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خيارات نمط حياة متنوعة وتعديلات غذائية.

طرق تعزيز مستويات الجلوتاثيون بشكل طبيعي

هناك بعض المصادر الغذائية للجلوتاثيون التي يمكن أن تساعد بفعالية في تقليل الإجهاد التأكسدي، من أبرزها:

الأفوكادو

السبانخ

البامية

الطماطم

1. تناول الأطعمة الغنية بالكبريت

الكبريت معدن مهم لتخليق الجلوتاثيون، أدرجى الثوم والبصل والخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب في نظامك الغذائي.

2. زيادة تناول فيتامين سي

عادةً ما يُمزج الجلوتاثيون مع فيتامين سي لتعزيز فعاليته، حيث يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستويات الجلوتاثيون. كما يُعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين، مما يُحسّن لون البشرة وملمسها، تُعد الحمضيات والفراولة والكيوي والفلفل الحلو مصادر ممتازة لفيتامين سي.

3. تناولى الأطعمة الغنية بالسيلينيوم

ثبت أن السيلينيوم يدعم إنتاج الجلوتاثيون، أدرجى المكسرات (وخاصةً عين الجمل) والأسماك والبيض في نظامك الغذائي.

4. الأولوية للنوم

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم المزمنة قد تقلل مستويات الجلوتاثيون، احرصى على الحصول على نوم جيد لتجديد نشاطك وتعافيك، مما يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الجلوتاثيون.

5. ممارسة الرياضة بانتظام

وفقًا للأبحاث، يُعدّ النشاط البدني المنتظم وسيلة طبيعية لتحفيز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، بما في ذلك زيادة مستويات الجلوتاثيون، ومع ذلك، من الضروري أيضًا اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز مستويات الجلوتاثيون.

6. إدارة التوتر

قد يؤدي التوتر المزمن إلى استنزاف الجلوتاثيون، قد يكون من المفيد ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق.

يشير الخبراء إلى أن الإفراط في تناوله أو عدم تنظيمه، سواءً عن طريق الفم أو الحقن، قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل مشاكل الجهاز الهضمي، أو ردود الفعل التحسسية، أو إجهاد الكلى/الكبد لدى الأشخاص المعرضين لذلك، ويجب، على وجه الخصوص، عدم تناول الجلوتاثيون عن طريق الحقن إلا تحت إشراف طبي، نظرًا لقلة المعلومات المتوفرة عن آثاره طويلة المدى.