شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خفية وانهيار مفاجئ.. كيف تحمى نفسك من الفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

يُوصف الفشل الكلوي بأنه "قاتل صامت"، لأنه يسبب الضرر بهدوء، على عكس مشاكل القلب التي تُعلن عن نفسها بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، وغالبًا ما تكون مشاكل الكلى خافتة، ولا يُدرك الكثيرون وجود مشكلة إلا بعد وقوع الضرر، وما يزيد الأمر إثارة للقلق هو مدى تأثير الكلى العميق على أجهزة الجسم بأكملها، بداية من تصفية الفضلات إلى الحفاظ على ضغط الدم، وحتى إنتاج هرمونات مهمة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أسباب مهمة تجعل الفشل الكلوي يستحق لقب القاتل الصامت: لأن الجسم يستمر في التكيف وينهار فجأةً

من أكثر الأمور المضللة في الفشل الكلوي قدرة الجسم على التكيف، فعندما تبدأ الكلى بفقدان وظيفتها تدريجيًا، تتدخل أعضاء أخرى بهدوء للتعويض، فيتولى الكبد بعض مهام إدارة الفضلات، وتتكيف كيمياء الدم قليلًا، وتُعاد توجيه الطاقة.

وهذا يعني أن أعراضًا مثل التعب والغثيان والانتفاخ حول العينين قد تظهر، ولكن يتم تجاهلها على أنها إجهاد أو قلة نوم أو حتى مجرد وجبة دسمة، وفي كثير من الحالات، لا يكتشف الناس مشاكل الكلى لديهم إلا عندما تنخفض وظائفها إلى أقل من 15%، ويمكن أن تفقد الكلى ما يصل إلى 90٪ من وظيفتها دون ظهور أعراض واضحة، وهذه ليست مبالغة، بل هي حقيقة موثقة طبيًا وهو ما يزيد الأمر خطورة.

معظم الناس لا يفهمون الأعراض لعدم وجود صلة بينها

الشعور بطعم معدني مستمر في الفم، أو حكة غير مبررة، أو تورم في القدمين، قد تبدو هذه الأعراض غير مرتبطة ببعضها، لكنها علامات شائعة على تراجع وظائف الكلى، وعلى عكس ألم الصدر الناتج عن مشاكل القلب أو ضيق التنفس الناتج عن مشاكل الرئة، نادرًا ما تبدو الأعراض المتعلقة بالكلى مُلحة.

وغالبًا ما يؤدي تشتت الأعراض إلى سوء التشخيص أو الإهمال، فعلى سبيل المثال، عادةً ما تُعالج الحكة بالكريمات، وليس بفحوصات الدم، أو يُعزى تورم القدمين إلى تناول الملح أو ضعف الدورة الدموية، وليس إلى فشل كلوي.

ومن أوائل علامات مشاكل الكلى تسرب البروتين في البول، ولكنه لا يسبب ألمًا، وقد تكشف فحوصات البول الدورية هذا الأمر، لكنها لا تُعد جزءًا من الفحوصات العامة لمعظم الأشخاص الأصحاء.

تلف الكلى لا يبدأ دائمًا بأمراض الكلى

هناك جانب آخر مُعقد، وهو أن الفشل الكلوي لا يبدأ دائمًا في الكلى، فغالبًا ما يبدأ بارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكر، أو حتى الاستخدام طويل الأمد لمسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، ولكن لا ينظر إليها على أنها مشاكل في الكلى إلا بعد فوات الأوان.

وعلى سبيل المثال، قد لا يُخبر شخص يُعاني من ارتفاع سكر الدم أن ذلك قد يُلحق الضرر بوحدات الترشيح الدقيقة في الكلى، أو قد لا يُحذر شخص يتناول مسكنات ألم المفاصل يوميًا من التآكل الخفي الذي يحدث داخل الكلى.

ويُعد اعتلال الكلية السكري، وهو تلف الكلى الناجم عن داء السكر، السبب الرئيسي لمرض الكلى المزمن (CKD) عالميًا، ولكنه يتطور ببطء وهدوء على مر السنين، وغالبًا ما لا تظهر عليه أي أعراض حتى يُلحق ضررًا بالغًا.

الفحوصات الروتينية لا تنظر دائمًا إلى وظائف الكلى

تُركّز معظم الفحوصات الصحية على الكوليسترول، وسكر الدم، وضغط الدم، ووظائف الكبد، ولكن فحوصات وظائف الكلى، مثل الكرياتينين في المصل أو معدل الترشيح الكبيبي، غالبًا ما تُهمل إلا في حال وجود مشكلة معروفة، وهذا يُؤدي إلى فجوة كبيرة في الكشف المُبكر، وهنا يصبح الصمت خطيرًا، وقد يظن الشخص أنه يتمتع بصحة جيدة لمجرد أن فحوصاته الأساسية سليمة، بينما تتدهور وظائف كليتيه بهدوء في الخلفية.

الأعراض عندما تظهر فإنها تضرب بقوة وبسرعة

الضربة القاضية في هذه القصة الصامتة هي سرعة انهيار الأمور بمجرد ظهور الأعراض، فعندما تفشل الكلى، يُغمر الجسم بالسموم، وقد يؤدي هذا إلى ارتباك ونوبات صرع ومشاكل في القلب خلال أيام أو أسابيع، ويصبح غسيل أو زراعة الكلى الخيار الوحيد في تلك المرحلة، ومع ذلك، يصل الكثيرون إلى هذه المرحلة دون أن يدركوا وجود مشكلة، وهنا تكمن المفارقة القاسية، حيث يدوم "الصمت" لسنوات، لكن الأزمة تنفجر بين عشية وضحاها، وقد يحدث أيضًا فشل كلوي مفاجئ، يُسمى إصابة كلوية حادة (AKI)، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى أو أدوية أو جفاف، وفي مثل هذه الحالات، لا يتوفر وقت كافٍ للاستجابة إذا لم تكن صحة الكلى مُراقبة مسبقًا.

إذن، ما الذي يمكن فعله لمنع الفشل الكلوي؟

فيما يلي بعض الخطوات الحقيقية التي يمكن أن تحمي الكلى بهدوء قبل أن تتوقف عن العمل:

إجراء فحوصات منتظمة للبول والدم تتضمن علامات الكلى، وخاصة للأشخاص المصابين بمرض السكر، أو ارتفاع ضغط الدم، أو يستخدمون مسكنات الألم بشكل متكرر.

الترطيب بحذر، حيث إن شرب الماء ضروري، ولكن الإفراط في الترطيب أو استخدام مشروبات "إزالة السموم" دون توجيه طبي يمكن أن يكون له آثار ضارة.

تجنب الأدوية غير الضرورية المتاحة دون وصفة طبية، وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين، ما لم يصفها الطبيب.

مراقبة ضغط وسكر الدم بشكل منتظم، حيث تعمل الكلى على الحفاظ على قراءات مستقرة لهتين الحالتين.

لا ينبغي أبدًا تجاهل إشارات الجسم غير العادية، أو التعب غير المبرر، أو التورم، أو التغيرات في أنماط التبول.