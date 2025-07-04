شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبات أكثر عرضة لها.. ما هى تمزقات الرباط الصليبى الأمامى والان مع تفاصيل الخبر

جميع الرياضيين، خاصة المحترفين منهم، معرضون لخطر الإصابات المختلفة، أثناء التدريب أو ممارسة اللعبة، بغض النظر عن نوع الرياضة نفسها.ووفقا لموقع "Johns Hopkins medicine" ، تعد إصابات الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال.

كيف يحدث تمزق الرباط الصليبي الأمامي؟

في أغلب الأحيان، تحدث إصابات الرباط الصليبي الأمامي دون تلامس، مثل تغيير الاتجاه بسرعة لتفادي المدافع في كرة القدم، أو الهبوط من رمية سهلة في كرة السلة، حيث قد تؤدي القوة المفاجئة الناتجة عن الالتواء أو الهبوط إلى تمزق الرباط.

لماذا اللاعبات أكثر عرضة لتلك الإصابة؟

يلعب تركيب مفصل الركبة لدى النساء دورًا كبيرًا في زيادة خطر تمزق الرباط الصليبي الأمامي، حيث تتميز مفاصل النساء بما فيها الركبة، عمومًا برخاوة ونطاق حركة أكبر من الرجال، كما أن كتلة العضلات حول الركبة لدى النساء غالبًا ما تكون أقل، مما يُسهم في زيادة عدم الاستقرار وقد يؤدي إلى تمزق الأربطة في حال تمددها بشكل مفرط.

تلعب اختلافات التقنية دورًا أيضًا، مثلا عند النزول من القفز، تميل الرياضيات إلى الهبوط بشكل منهار، مما يؤدي إلى تحريك ركبهن إلى الداخل، وغالبًا ما لا يثنينها بشكل كافى، و يزيد اجتماع هذه العوامل من احتمالية تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

علاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي

سواء للاعبات أو اللاعبين، يمكن علاج تلك الإصابة عن طريق العلاج الطبيعي، والأدوية المضادة للالتهابات، وفي كثير من الأحيان الجراحة، لكن مع الأخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار إصلاح تمزق الرباط الصليبي الأمامي بالجراحة عدة عوامل، أهمها العمر، ومستوى النشاط الحالي، والمستوى المطلوب

هل اللاعبات أكثر عرضة لتكرار الإصابة مجددا؟

يمكن أن تؤدي نفس الآلية التي أدت إلى الإصابة الأولى إلى إصابة ثانية، سواء في الركبة المُعاد بناؤها أو في الركبة السليمة، لكن تلعب جودة عملية إعادة البناء، ومستوى النشاط، والرياضة المُختارة دورًا في خطر تكرار الإصابة، وكلما زاد مستوى النشاط، زادت المخاطر.

الوقاية من تمزق الرباط الصليبي الأمامي

لإصابات الرياضية واردة دائمًا، حتى لو اتبعت جميع الإجراءات بشكل صحيح. ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل عوامل الخطر، مثل:

تدرب على أسلوب جيد .

مع أن اتباع أسلوب صحيح أثناء التدريب واللعب الرياضي ليس ضمانًا، إلا أنه يساعد في الوقاية من الإصابات الرياضية.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية وأنت متعب للغاية.

فعندما تكون متعبًا، يسهل عليك ارتكاب الأخطاء أو نسيان التقنيات الجيدة، لذلك يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم وإيقاف التمرين قبل الشعور بالإرهاق يساعد على منع الإصابات.

اعمل على تطوير مجموعات العضلات بالتساوي.

قوة الجذع والأطراف متساوية الأهمية. التركيز على أحدهما وتجاهل الآخر يزيد من خطر الإصابة.

حافظ على التوازن بين القوة والمرونة.

فالعضلات المشدودة والمفرطة في التمدد أكثر عرضة للإصابة. لذا، فإن العمل على القوة والمرونة باعتدال هو الأساس.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.

سوء التغذية يؤدي إلى انخفاض القوة والقدرة على التحمل والانتباه. تناول الطعام الجيد يُحسّن تركيزك وأدائك.