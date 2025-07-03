شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد أم جيوب أنفية.. اعرف الفرق بين الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

عادةً ما تكون أعراض نزلات البرد الشائعة احتقان وسيلان الأنف وألم الوجه الخفيف أعراضًا فردية، ولكن قد تظهر مشاكل أخرى، مثل التهاب الجيوب الأنفية، فإذا تم تجاهل نزلات البرد الشائعة لفترة طويلة، فقد تتحول إلى التهاب جيوب أنفية خطير، والذي يُعالج بطريقة مختلفة بعض الشيء، لذلك، من المهم معرفة الفرق بين الأعراض وخيارات العلاج للتعافي السريع وتخفيف الأعراض بسرعة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فهم نزلات البرد الشائعة

الزكام هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتحملها العديد من الفيروسات، وخاصةً فيروسات الأنف، وقد تظهر الأعراض بعد عدة ساعات من الحضانة، وقد تكون كالتالي:

العطس.

التهاب الحلق.

صداع مؤلم.

حمى خفيفة.

سيلان أو احتقان الأنف.

شعور عام بالتوعك.

وعادةً ما تختفي أعراض الزكام تلقائيًا بعد فترة تتراوح بين 7 و10 أيام، وعادةً ما تكفي الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، وشرب الكثير من السوائل، والراحة الجيدة للشفاء التام.

ما مدى خطورة التهاب الجيوب الأنفية؟

تحدث عدوى الجيوب الأنفية أو التهابها عندما تلتهب المناطق المجوفة المحيطة بالممرات الأنفية أو تُصاب بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو مسببات الحساسية، وقد تظهر هذه العدوى بعد نزلات البرد، ومع ذلك، لا تتطور جميع نزلات البرد إلى التهاب الجيوب الأنفية.

فيما يلى.. أعراض عدوى الجيوب الأنفية:

احتقان الأنف مع إفرازات سميكة صفراء خضراء.

ألم أو ضغط في الوجه حول العينين والخدين والجبهة.

صداع يزداد عند الانحناء.

فقدان حاسة الشم.

رائحة الفم الكريهة.

الشعور بالتعب.

الحمى (أكثر شيوعًا في التهاب الجيوب الأنفية البكتيري).

المدة والتقدم

الفرق يكمن في مدة الأعراض ونمطها، حيث عادةً ما تبلغ نزلات البرد ذروتها خلال يومين إلى ثلاثة أيام وتختفي تدريجيًا، أما التهابات الجيوب الأنفية فقد تستمر لأكثر من عشرة أيام أو تتفاقم بشكل مضاعف، حيث يشعر المريض بتحسن في البداية، ثم تعود الأعراض بشدة أكبر.

العلاج

نزلات البرد

تشمل الرعاية العرضية بشكل رئيسي استنشاق البخار، واستخدام بخاخات المحلول الملحي، ومزيلات الاحتقان، والراحة، ولا تؤثر المضادات الحيوية على نزلات البرد، لأنها فيروسية بطبيعتها.

االتهابات الجيوب الأنفية

تُعالج الالتهابات الخفيفة، وخاصةً التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي الحاد، بشكل تلقائي، ومع ذلك، يُنصح باستخدام المضادات الحيوية إذا ازدادت أعراض التهاب الجيوب الأنفية، أو تفاقمت فجأة، أو استمرّت لفترة طويلة، أما في الحالات المزمنة أو المتكررة، فقد يُنصح بإجراء تصوير شعاعي واستشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة.

متى يجب طلب المشورة الطبية؟

اطلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من:

الأعراض التي تستمر لأكثر من 10 أيام دون أي تحسن.

ارتفاع درجة الحرارة مصحوبًا بتورم في الوجه.

التهابات الجيوب الأنفية المتكررة.

ألم حول العينين أو تغيرات في الرؤية.

على الرغم من تشابه أعراض نزلات البرد والجيوب الأنفية، إلا أنه من الضروري التمييز بينهما من خلال معرفة مدة الانزعاج وشدته وطبيعته، والتشخيص المبكر سيساعدك على إدارة المشكلة بشكل أفضل، وبالتالي وصف العلاج المناسب لتجنب المضاعفات.