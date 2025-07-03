شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث مع السباحة المتكررة.. ما هو التهاب "أذن السباح" وما كيفية الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الصيف يتزايد الإقبال على ممارسة السباحة، سواء على الشواطئ أو داخل حمامات السباحة، هربا من درجات الحرارة المرتفعة، بينما يواصل السباحون ممن يمارسون تلك الرياضة، تمريناتهم الرياضية على مدار العام.

ومع تكرار ممارسة السباحة، يصبح من الشائع الإصابة بنوع من الالتهابات داخل الأذن، والتي يطلق عليها مصطلح "أذن السباح"، وفقا لموقع "Harvard health publishing".

ما هو التهاب أذن السباح؟



التهاب "أذن السباح" هو الاسم الذى يطلق على التهاب الأذن الخارجية الناتج عن عدوى تصيب قناة الأذن، وتسببها بكتيريا أو فطريات، ويُطلق عليه هذا الاسم لإرتباطه بالسباحة المتكررة، حيث يؤدي التعرض المطول للماء، الذي قد يحتوي على بكتيريا معينة، بجانب التعرض لرطوبة الصيف، إلى تورم جلد قناة الأذن، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

ورغم أن التهاب الأذن السباحية أكثر شيوعًا في الصيف، إلا أنه قد يحدث في أي وقت من السنة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإلتهاب

قد يكون الأشخاص المصابون بأمراض جلدية مثل الأكزيما أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ومن بين الفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة ما يلى:

من يتعرضون بشكل متكرر لدخول الماء إلى آذانهم، سواء أثناء السباحة أو الاستحمام أو غسل الشعر

التعرض لصدمة في قناة الأذن، وعادةً ما يحدث ذلك عند محاولة تنظيف الأذن باستخدام قطعة قطن أو أداة أخرى

صغر حجم قنوات الأذن مما يجعلها لا تصرف بشكل جيد من تلقاء نفسها

وجود تصريف للقيح من التهابات الأذن الوسطى المزمنة مع ثقب طبلة الأذن

استخدام سدادات الأذن أو مثبتات الشعر بشكل متكرر

أعراض الإصابة بـ"أذن السباح"

تشمل أعراض الإصابة بإلتهاب أذن السباح ما يلي:

حكة في قناة الأذن

احمرار جلد الأذن الخارجية أو قناة الأذن

تصريف من قناة الأذن، غالبًا ما يكون أصفر أو أخضر أو ربما جبني

ألم عند لمس الأذن أو تحريك الفك أثناء المضغ أو التحدث

انخفاض السمع.

علاج التهاب أذن السباح

عادةً ما تتحسن الأعراض خلال يوم إلى ثلاثة أيام، مع استخدام العلاج الطبية التي يصفها الطبيب، وتختفي تمامًا خلال سبعة إلى عشرة أيام، لكن قد تعود المشكلة إذا لم تتخذ خطوات لمنع دخول الماء إلى قنوات الأذن بشكل متكرر.

الوقاية من الإصابة بـ"أذن السباح"

يوجد عدد من الخطوات للوقاية من الإصابة بإلتهاب أذن السباح، وهى:

الحفاظ على جفاف قناة الأذن

إذا دخل الماء في أذنيك، جففهما جيدًا، أولًا، أدر رأسك إلى الجانب واسحب شحمة الأذن في اتجاهات مختلفة لتسهيل خروج الماء، جفف فتحة قناة الأذن برفق، ثم استخدم مجفف الشعر لفترة وجيزة على أقل درجة حرارة مع الإمساك به على مسافة ذراعك لتجفيف باقي القناة.

تجنب أعواد القطن

لا تستخدم أعواد القطن لتنظيف أذنيك لأنها قد تسبب صدمات لقنوات الأذن، مما يجعلها أكثر عرضة للالتهاب، إضافةً إلى ذلك، عادةً ما تدفع الأعواد الشمع إلى عمق قناة الأذن، وقد يتراكم الماء خلف تراكم الشمع.

تجنب سدادات الأذن

لا تستخدم سدادات الأذن إلا إذا كانت مصممة خصيصًا لمنع دخول الماء، لأن الماء يتجمع خلف معظم سدادات الأذن، كما أنها تدفع شمع الأذن إلى داخل قناة الأذن.