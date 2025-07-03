شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة أحمد عامر.. أسباب وأعراض الأزمات القلبية عند الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أثار خبر وفاة مطرب المهرجانات أحمد عامر إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، صدمة فى الوسط الفنى، وذلك أثناء عودته من عمله بمدينة المنصورة بعد إحيائه حفلا غنائيا.

وأصبحت النوبات القلبية أمرا شائعا بين الشباب ولم يعد الأمر مقتصرا على كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، ووفقا لتقرير موقع clevelandclinic، يمكن أن تؤدى أمراض القلب الخلقية والعوامل الوراثية وعادات نمط الحياة غير الصحية إلى زيادة خطر إصابة الشباب وصغار السن بالنوبات القلبية.

ما الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالنوبات القلبية لدى المراهقين؟

هناك العديد من الحالات أو العوامل التى قد تؤثر على خطر إصابة المراهق بالنوبة القلبية، بما في ذلك..

1. أمراض القلب الخلقية

أمراض القلب الخلقية (وهي حالة قلبية يولد بها) تؤثر على تشريح القلب، وقد تؤثر على تدفق الدم عبر الشرايين التاجية، من الأمثلة على ذلك: تضيق الصمام الأبهري، أو تضييق الصمام الأبهري الذي يفصل الحجرة السفلية اليسرى عن الشريان الأورطي.

سماكة الحجرة السفلية للقلب ( اعتلال عضلة القلب الضخامي )، والذي يمكن أن يولد به الأشخاص أو يمكن أن يصابوا به بمرور الوقت.

إذا لم تُكتشف أمراض القلب الخلقية وتُعالج، يزداد خطر إصابتك بالسكتة القلبية، لكن حتى مع العلاج، قد تزيد أمراض القلب الخلقية التى تُصيب بنية قلبك من خطر إصابتك بضيق الشرايين والنوبات القلبية.

2. فرط كوليسترول الدم

فرط كوليسترول الدم العائلى هو اضطراب وراثى نادر قد يُسبب ارتفاع الكوليسترول لدى الأطفال، نيعتمد نوع الحالة على وجود طفرة جينية واحدة أو اثنتين (تغيرات)..

فرط كوليسترول الدم العائلي المتماثل (HoFH) يشمل طفرتين جينيتين، يُسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات الكوليسترول في الدم منذ سن مبكرة، يُعدّ فرط كوليسترول الدم العائلي المتماثل نادرًا للغاية، إذ يُصاب به شخص واحد من كل 250,000 شخص، بينما يُصاب الكثيرون بمرض الشريان التاجي وتضيق الأبهر في سن المراهقة.

3. مضاعفات مرض كاواساكي

يُصيب مرض كاواساكي (KD) عادةً الأطفال دون سن الخامسة، لا يعرف الخبراء سبب هذا المرض، لكنه مرض التهابي يمكن أن يُصيب عدة أجزاء من الجسم، بما في ذلك القلب، إذا لم يُشخَّص ويُعالَج، فقد يُلحق الضرر بالقلب والأوعية الدموية بالطرق التالية:

يُسبب مرض كاواساكي التهابًا في الشرايين التاجية، وقد يُسبب هذا تمددًا في الشرايين التاجية، مما يزيد من خطر تجلطها، مما يُضعف تدفق الدم أو يُعيقه، وقد يُسبب نوبة قلبية، يحتاج بعض المرضى الذين يُعانون من تمدد في الشرايين التاجية بسبب مرض كاواساكي إلى تناول الأسبرين أو حتى مُميّعات الدم لأشهر، أو ربما لبقية حياتهم، بعد الإصابة الحادة بالمرض".

قد تصاب بعض الشرايين التاجية بالتضيق بعد زوال الالتهاب، وقد يُضعف هذا أيضًا تدفق الدم عبر الشرايين التاجية، ويؤدي إلى نقص التروية (نقص تدفق الدم إلى القلب)، وربما نوبة قلبية.

يتعرض الأشخاص المصابون بمرض كاواساكي أيضًا لخطر الإصابة بمستويات غير طبيعية من الكوليسترول واللويحات.

إذا لم نعالج مرض كاواساكي، فقد يؤدي تضخم الشرايين التاجية والجلطات إلى نوبة قلبية، ولكن مع العلاج الفوري، يمكن لمعظم الأطفال التعافي تمامًا من مرض كاواساكي.

4. اتجاهات نمط الحياة غير الصحية

يعتمد خطر إصابة المراهقين بأمراض القلب والنوبات القلبية بشكل كبير على العوامل الوراثية وعوامل الخطر التي لا يمكنهم تغييرها، ولكن بعض خيارات نمط الحياة التي يمكنك التحكم بها قد تؤثر أيضًا على خطر الإصابة.

قد يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية للشباب بسبب بعض خيارات نمط الحياة فقد يؤدي عدم النشاط إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكر من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول.

تناول نظام غذائي غير متوازن أو معالج يمكن أن يؤدي إلى السمنة ومرض السكر من النوع 2، وهي كلها عوامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية.

يمكن أن يؤدى التدخين إلى زيادة تراكم اللويحات واحتمالية حدوث الانسداد.

أعراض النوبة القلبية لدى المراهقين

قد تكون أعراض النوبة القلبية لدى المراهقين خفيفة ومختلفة عما نراه في الأفلام، على سبيل المثال، نادرًا ما تُعدّ أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس (عند عدم ممارسة أي نشاط) لدى الأطفال والمراهقين علامات تحذيرية للنوبة القلبية، ومن المرجح أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن ألم عضلي، أو صعوبات في التنفس، أو ارتجاع حمض المعدة، أو القلق.

تتضمن أعراض القلب الأكثر إثارة للقلق لدى المراهقين عدم كفاية تدفق الدم إلى عضلة القلب وتشمل:

ألم أو ضغط أو ضيق في الصدر أثناء ممارسة الرياضة.

الإغماء أثناء ممارسة الرياضة.

صعوبة في التنفس أثناء ممارسة التمارين الرياضية والتي لا تكون ناجمة بشكل واضح عن الربو أو أمراض الرئة الأخرى.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، قد تظهر أعراض الشريان التاجي المفاجئة بشكل مختلف لدى الأشخاص المصابين بمرض كاواساكي.

في الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من تضخم كبير في الشرايين التاجية ( تمدد الأوعية الدموية التاجية ) بسبب مرض كاواي، قد يظهر نقص التروية أيضًا على النحو التالي:

ألم في الذراع أو البطن

ضيق التنفس

القيء

تغير لون الجلد

عند الرضع والأطفال الصغار الذين أصيبوا بمرض كاواساكي وظهر لديهم تدفق غير كافٍ للشريان التاجي أو نوبة قلبية، فقد يعانون من:

ألم غير محدد (من الصعب تحديد موقعه)

البكاء والأرق غير المبرر

مظهر شاحب وتعرق

ألم الصدر والإغماء عند ممارسة الرياضة هما من الأعراض المثيرة للقلق، ولكن حتى هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن مشاكل أخرى، لذلك، يجب عليك دائمًا مراجعة طبيبك المعالج فورًا، والذي يمكنه إحالتك إلى طبيب قلب لإجراء تقييم ورعاية فورية، إذا لزم الأمر".

كيفية تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى المراهقين

يوصي بهذه الخطوات للحفاظ على صحة قلبك الشاب:

احضر جميع المواعيد الصحية الموصى بها، خاصة إذا كنت تعاني من مرض خلقي في القلب أو كنت رياضيًا تعيش مع حالة قلبية .

تعرف على تاريخ عائلتك لتحديد أي أمراض وراثية أو جينية وعلاجها في وقت مبكر.

اتّبع نمط حياة صحيًا يشمل ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التدخين.

أبلغ عن الأعراض غير المعتادة لتحديد المشكلات الصحية الأساسية بسرعة.