شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المناسب لممارسة رياضة المشى في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية، ارتفاعا فى درجات الحرارة، والتى يتزامن معها ارتفاع فى مستويات الرطوبة، والتى تزيد من الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، بنسبة تصل إلى 3 درجات أعلى من درجة الحرارة المسجلة.

وتعد رياضى المشى، من أبسط وأسهل التمارين الرياضية التى يمكن لأى شخص أن يمارسها، سواء بهدف إنقاص الوزن أو لزيادة اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة العامة، لكن المشى خلال درجات الحرارة العالية يستلزم اتخاذ بعض الاحتياطات، لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة، وفقا لموقع "Times of India".

تأثير الحرارة المرتفعة على الجسم

قد يؤدي التعرض الطويل للحرارة الشديدة إلى أمراض مرتبطة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري أو حتى ضربة الشمس، والتي قد تكون مهددا للحياة فى حالة عدم تلقى العلاج اللازم.

لذلك ينبغي على من يمارس المشي يوميًا مراعاة بعض العوامل قبل الخروج تحت أشعة الشمس، وفي ظل موجة حر شديدة، يُصبح تحديد الوقت المناسب للمشي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والسلامة.

ما هو الوقت المناسب للمشي ؟



عادةً ما يكون الصباح الباكر وأواخر المساء أكثر برودةً من النهار، بسبب انخفاض درجات الحرارة وقلة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما يجعل المشي أكثر راحةً وأمانًا.

ويعتبر الصباح الباكر، قبل الساعة السابعة صباحًا، وأواخر المساء بعد الساعة السادسة مساءً، بشكل عام أفضل وقت للمشي أثناء موجة الحر.

وعادةً ما تكون درجات الحرارة أقل في الصباح، لأن الشمس تكون أقل ارتفاعًا في الأفق، مما يقلل من التعرض المباشر للشمس وشدتها، كذلك تميل مستويات الرطوبة إلى الانخفاض في الصباح الباكر، مما يسمح بتبريد أكثر فعالية من خلال التعرق.

وفي المساء، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع غروب الشمس، وكما هو الحال في الصباح الباكر، تكون شدة الشمس أقل، مما يقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن للمشي بعد غروب الشمس أن يوفر نهاية هادئة لليوم ويساعد على الاسترخاء والنوم.

نصائح للمشي بأمان خلال موجة الحر

يوجد عدد من النصائح التى تساعد على ممارسة رياضة المشى بأمان خلال درجات الحرارة المرتفعة، وهى:

اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي للحفاظ على رطوبة جسمك، مع تجنب المشروبات السكرية لأنها قد تسبب الجفاف.

ارتدى ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، تسمح بالتهوية وتعكس ضوء الشمس.

ضع واقيًا من الشمس بعامل حماية عالى على الجلد المكشوف، وارتدى نظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية وجهك من الأشعة فوق البنفسجية.

تعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الدوخة والغثيان والتعرق المفرط، وفور الشعور بأى من تلك الأعراض، توقف عن المشي فورا وابحث عن الظل إذا شعرت بتوعك.

اختر مسارات أو طرقًا مظللة ، مع إمكانية الوصول إلى مصادر المياه أو المرافق حيث يمكنك التبريد عند الحاجة.

خلال موجة الحر، فكر في تقليل شدة ومدة مشيك لتجنب الإجهاد المفرط.

كن على اطلاع دائم بتوقعات الطقس وتحذيرات الحرارة، و تجنب المشي خلال ساعات ذروة الحر عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها.