شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة.. إزاى تحمى نفسك وتحافظ على برودة البيت والان مع تفاصيل الخبر

حذر العلماء من أن احتمالات حدوث موجات الحر أصبحت أعلى بمقدار 100 مرة وارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2-4 درجات مئوية بسبب تغير المناخ، حيث توصلت دراسة سريعة أجرتها مجموعة أبحاث الطقس العالمية (WWA) إلى أن موجة الحر التي ضربت جنوب شرق إنجلترا الأسبوع الماضي كانت أكثر احتمالا بنحو 10 مرات مما كانت عليه في غياب النشاط البشري الذي يرفع درجة حرارة الكوكب، بحسب ما نشرت جريدة الأندبندنت البريطانية.

وقدر باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وإمبريال كوليدج لندن أيضا أن هناك نحو 570 حالة وفاة إضافية بين 19 و22 يونيو بسبب موجة الحر الأخيرة.

كيف تحافظ على سلامتك أثناء الطقس الحار؟１- منع الجفاف

نصح الخبراء بالحفاظ على رطوبة الجسم خلال الطقس الحار عن طريق شرب السوائل بانتظام طوال اليوم، خاصة إذا كنت نشطًا.

يُنصح بشرب الماء، وعصائر الفاكهة المخففة، والحليب قليل الدسم، لكن مع أن عصائر الفاكهة، والسموذي، والمشروبات الغازية قد تبدو منعشة، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على مستويات عالية من السكر، مما قد يُسبب الجفاف.

من الأفضل الحد من كمية هذه الأطعمة التي تستهلكها واختيار بدائل غذائية خالية من السكر.

２- حماية نفسك من الشمس

تعتبر أشعة الشمس قوية بما يكفي للتسبب في حروق الشمس، حيث يكون الأطفال على وجه الخصوص أكثر عرضة لأضرار الجلد.

لتقليل المخاطر، اتبع إجراءات السلامة التالية من الشمس:

- البقاء في الظل بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً، عندما تكون الشمس في أقوى حالاتها.

- ارتدِ ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة مصنوعة من قماش منسوج بإحكام، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة أو السراويل أو التنانير الطويلة.

- حماية رأسك ورقبتك ووجهك وأذنيك بقبعة واسعة الحواف.

- استخدم النظارات الشمسية لحماية عينيك من الشمس.

- ضع واقي الشمس، وزده بانتظام، خاصةً بعد السباحة أو استخدام المنشفة، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باستخدام واقي شمس بعامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30، وتصنيف حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UVA) يتراوح بين أربع وخمس نجوم.

كيفية الحفاظ على منزلك باردًا

يمكن أن تصبح المنازل دافئة بشكل غير مريح أثناء الطقس الحار، وخاصة في الليل عند محاولة النوم.

للحفاظ على درجات الحرارة الداخلية منخفضة، ضع في اعتبارك الخطوات التالية:

-احرص على إغلاق الستائر والنوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء النهار.

-حاول النوم أو الراحة في الجزء الأكثر برودة من المنزل.

- عندما يكون الجو في الخارج أكثر برودة من الداخل، عادةً أثناء الليل، افتح النوافذ إذا كان ذلك آمنًا، وأنشئ نسيمًا متقاطعًا للمساعدة في دوران الهواء.

-المراوح الكهربائية هي المنقذ في الأيام الحارة المشمسة

استخدم المراوح الكهربائية إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 35 درجة مئوية، ولكن تجنب توجيه تدفق الهواء مباشرة إلى جسمك، لأن هذا يمكن أن يساهم في الجفاف.

-قم بإطفاء أي أضواء أو أجهزة إلكترونية غير مستخدمة، لأنها قد تولد حرارة إضافية

-إذا كانت درجة الحرارة في الخارج أكثر برودة، وخاصة في المناطق المظللة، ففكر في قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق

قد تكون الأماكن العامة، كدور العبادة والمكتبات والمتاجر الكبرى، أكثر برودة من منزلك. إذا كانت قريبة، فإن زيارة إحداها قد توفر لك استراحة من الحر.

