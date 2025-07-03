شكرا لقرائتكم خبر عن افحص فورا.. علامات تحذير مبكرة لـ فشل الكلى والان مع تفاصيل الخبر

يحدث فشل الكلى عندما تفقد الكليتان القدرة على تصفية الفضلات من الدم بشكل كافٍ، يقول الأطباء إنها حالة حادة تحدث فجأةً أو بشكل مزمن، وتتطور مع مرور الوقت، في كلتا الحالتين، يمكن أن تؤدي إلى تراكم الفضلات والسوائل في الجسم، مما يسبب مشاكل صحية مختلفة، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا انخفضت وظائف الكلى إلى أقل من 15%، يعتبر ذلك فشلاً كلوياً، ومع ذلك لا يُدرك معظم الناس إصابتهم بالفشل الكلوي إلا عند معاناتهم من آلام الظهر أو مشاكل في البول، لكن يُشير الأطباء إلى أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي اكتشاف العلامات المبكرة.

علامات تحذير مبكرة تدل على فشل الكلى الإرهاق والتعب

قد تشعر بتعب وإرهاق غير مبررين عندما تتوقف كليتاك عن تصفية السموم بشكل صحيح. وأكد الأطباء إن السموم تبقى في الدم بدلًا من خروجها من الجسم عبر البول، مما يجعلك تشعر بالتعب والأرق رغم حصولك على قسط كافٍ من الراحة.

زيادة الوزن

هناك أيضًا علاقة بين زيادة الوزن أو السمنة ومرض الكلى المزمن، كما أن انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر شيوعًا لدى المصابين بأمراض الكلى.

البول الرغوي

إذا لاحظتَ وجود فقاعات زائدة في بولك، فهذا مؤشر على وجود كمية زائدة من البروتين في البول، ويقول الأطباء إن هذه الرغوة قد تشبه الرغوة التي تراها عند تقليب البيض، لأن البروتين الشائع في البول، وهو الألبومين، هو نفس البروتين الموجود في البيض.

عندما يبدأ البروتين بالتسرب من كليتيك، فإنه يؤدي إلى إتلاف المرشحات، ويبدو الأمر كما لو أن كليتيك تنزفان البروتين في البول.

ضيق التنفس

يصل فائض السوائل إلى رئتيك، مما يجعل كل نفسٍ صعبًا، مما يؤدي إلى وذمة رئوية، قد تشعر أيضًا وكأنك تغرق من الداخل، ووفقًا للأطباء، فإن الفشل الكلوي يُسبب أيضًا فقر الدم، مما يُقلل من قدرة الجسم على حمل الأكسجين، ويزيد من ضيق التنفس.

حكة الجلد في كل مكان

في حين أن كليتيك السليمتين تساعدان على إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك، وتساعدان في تكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على قوة العظام، والعمل على الحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في دمك، فإنها تظهر أيضًا علامات حكة غير مبررة في جميع أنحاء جسمك.

ويقول الخبراء إن جفاف الجلد والحكة قد يكونان علامة على أمراض المعادن والعظام التي غالباً ما تصاحب مرض الكلى المتقدم أو عندما تصبح الكلى غير قادرة على الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والعناصر الغذائية في الدم.

تقلصات العضلات

قد تكون تقلصات العضلات علامة على فشل كلوي، فعندما تتوقف الكليتان عن العمل بشكل صحيح، لا تتمكنان من تنظيم توازن السوائل والشوارد بفعالية، يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن الذي يسبب تقلصات عضلية وألمًا.

ومع ذلك، فإن هذا يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التورم، وتغيرات في التبول، والتعب، والغثيان.

ضعف الشهية

هو علامة عامة على الفشل الكلوي، وهو أيضًا من أوائل الأعراض، حيث يقول الأطباء إن تراكم السموم الناتج عن ضعف وظائف الكلى قد يكون أحد أسبابه.

