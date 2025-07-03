شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية للحفاظ على المفاصل والغضاريف والركب والان مع تفاصيل الخبر

للحفاظ على صحة المفاصل والركب والغضاريف مع التقدم في العمر، من الضروري الالتزام بمجموعة من العادات اليومية والسلوكيات الوقائية، لا يمكن بالاجهاد الزائد او الكسل ان تحافظ عليها، إذ إن الوقاية خير من علاج الإصابة .

وفقا لتقرير نشر فى موقع arthritis فهناك نصائح يُوصى بها لحماية الركبتين والمفاصل منها :

لا تهمل الحركة اليومية

فالمفاصل بطبيعتها مصممة لتتحرك، والخمول يؤدي إلى تيبّسها وضعفها. حافظ على ممارسة تمارين بدنية خفيفة بصورة منتظمة، كالسباحة والمشي وركوب الدراجة، فهذه الأنشطة تُسهم في تنشيط الدورة الدموية، وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل، مما يوفر له دعمًا إضافيًا. كما أن التمارين المعتدلة تُخفف من الألم وتزيد من مرونة المفصل وتقلل من احتمالية السقوط، خاصة عند كبار السن.

حافظ على وزن صحي

راقب وزنك بدقة. كل زيادة في الوزن تشكل عبئًا إضافيًا على مفصل الركبة، وتُسرّع من تآكل الغضاريف. ومن المهم أن تعرف أن تأثير الدهون لا يقتصر على الضغط فحسب، بل يمتد إلى الجانب الالتهابي أيضًا، إذ إن الخلايا الدهنية تُفرز مواد ترفع من مستوى الالتهاب داخل المفصل. لذلك، فإن فقدان بعض الكيلوجرامات ليس مجرد تحسين للمظهر، بل هو دعم مباشر لصحة المفاصل.

قلل فرص الإصابة

حاول عدم تعريض الركبتين لأي نوع من الإصابات. كثير من حالات التهاب المفاصل تبدأ بإصابة لم تُعالج بشكل صحيح. لتجنب ذلك، احذر من التمارين العنيفة أو الحركات المفاجئة. لا تجهد المفصل في أنشطة ذات تأثير مرتفع مثل الركض على أرضيات صلبة، أو الرياضات التي تتضمن التواءً أو تصادمًا، ككرة القدم أو كرة السلة. وإذا اضطررت لرفع أشياء ثقيلة، فاحرص على استخدام عضلات الساق والورك لتقليل الضغط على الركبة.

تعامل فورًا مع أي إصابة

تعامل مع الإصابات بجدية منذ اللحظة الأولى. عند الشعور بالألم أو التورم في الركبة، توقف عن الحركة فورًا، وضع الثلج على المنطقة المصابة، مع لفها برباط مرن، ورفع الساق لتخفيف التورم. تلك الإجراءات البسيطة تُسرّع الشفاء وتقلل من فرص تدهور الحالة. لكن إذا استمرت الأعراض، فلابد من زيارة الطبيب لتحديد طبيعة الإصابة.

لا تتجاهل إشارات الألم

كن يقظًا تجاه أي ألم يظهر فجأة أو يتفاقم مع الوقت. تجاهل الألم قد يؤدي إلى إلحاق ضرر دائم بالمفصل، خاصة إذا كان ناتجًا عن التهابات مزمنة. لذا، من المهم التوجه للفحص الطبي عند ظهور أي علامات غير معتادة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي ووضع خطة علاجية مبكرة.

انتبه لتفاصيلك اليومية

لا تغفل أهمية التفاصيل اليومية في الحفاظ على صحة الركبة:



اختر أحذية مناسبة توفر دعمًا جيدًا



تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حركة

ودرّب نفسك على الوضعيات الصحيحة في المشي والجلوس والنهوض، فكل هذه العوامل تُساهم في حماية المفاصل من الإجهاد والتلف على المدى الطويل.