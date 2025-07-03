ألغاز ذكية للأطفال تثبت قدرات أدمغتهم الصغيرة

كيف تختلف الألغاز عن المعلومات المدرسية؟

طفل يفكر

اعلمي أن طرح الألغاز على الطفل يفتح أبواب التفكير النقدي عند الأطفال بحيث يقود كل جواب إلى سؤال.

لاحظي أن الألغاز تكون متباينة المستوى، وبها نوع من الغموض المحبب بعكس الدروس التي يتلقاها الطفل في المدرسة التي تحتوي على معلومات واضحة وثابتة والمطلوب منه التقيد بها وبحدودها.

اعلمي أن طرح الألغاز يساعد الأم على كيفية تنمية مهارات حل المشكلات عند الأطفال من خلال بحثهم عن الإجابات الصحيحة للألغاز، وهو ما ينعكس بطريقة إيجابية على تفكيرهم الإبداعي؛ ما يزيد من قدرتهم على استيعاب دروسهم المقررة عليهم.

لاحظي أن طرح الألغاز على الطفل يمكن أن يحدث من دون حاجة للتقيد بالكتاب والكراسات أو حتى مكتب الدراسة، ومع ذلك فهو يساعد الطفل على التعلم؛ فمثلاً يمكنه أن يكتسب مهارات حسابية عند طرح بعض الألغاز عليه خلال السفر بالسيارة أو قضاء عطلة بعيداً عن المنزل وهكذا.

ألغاز ذكية لطفلك تعتمد على السجع اللغوي

الجواب: الهواء.

الجواب: الجرس.

الجواب: الهاتف.

ألغاز ذكية للأطفال مستوحاة من عالم الحيوانات والطيور

أنا السلحفاة

السلحفاة

الجواب: السلحفاة.

الجواب: الأخطبوط.

الجواب: الزرافة.

الجواب: ببغاء.

ألغاز ذكية تعتمد على الحروف والكلمات

الجواب: حرف الياء.

الجواب: حرف الواو.

أنا البحر

البحر

الجواب: البحر المرسوم على الخريطة.

الجواب: نقطة.

الجواب: حرف الكاف.

الجواب: حرف النون.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 صباحاً - إذا كان طفلك ذكياً؛ فأنت أم استطاعت تعزيز هذا الذكاء لدى طفلها، كما أنك أيضاً من الأمهات اللواتي يحسِنَّ استغلال وقت فراغ أطفالهن في ما يفيد، فإذا ما أنهى طفلك دروس المدرسة؛ فهناك الكثير من الوقت الذي يمكن أن تقضيه معه من دون استخدام الأجهزة الإلكترونية -مثلاً- والتعرض لأضرارها، كما أن لعب الطفل العشوائي لمجرد اللعب من دون مشاركتك لا يجني ثماراً مثل أن يتحلق الأطفال حولك لمدة ساعة يومياً وتبدئين معهم لعبة الألغاز.كانت وما زالت فكرة طرح الألغاز على الأطفال من قبل الكبار هي فكرة رائعة لتحفيزهم على التفكير، وإن اختلفت تلك الألعاب ما بين تلك التي تعتمد على دقة الملاحظة أو مراقبة التلاعب بالكلمات، ولكن في النهاية فالنتيجة هي حث الطفل على التفكير وإثارة الخلايا الدماغية بالمزيد والمزيد من البحث والتقصي، ولذلك؛ فقد جمعت لك "الخليج 365 وطفلك"ويمكنك طرحها عليهم والاستمتاع بقضاء وقت خلال ذلك في الآتي.من حولنا ولا يُرى... لولاه ما عاش الورى... فما هو؟منبه فصيح نلمسه يصيح فما هو؟ينطق من غير فم، يسمع من غير أذن فما هو؟في بيته يعيش وبيته حجر.ويأكل الحشيش كأنه مثل البقر.حيوان مائي لديه ثماني أرجل، ما هو؟أنا قطة كبيرة، ولكني لست في البيت، وعلى جسمي خطوط سوداء ومخالب حادة، وأحب الصيد في الغابة؛ فمن أنا؟الجواب: النمر.أنا أطول حيوان بري تراه في العالم، ولديَّ خطوط بيضاء وبقع بنية على جسمي، وأعيش في قارة إفريقيا غالباً؛ فمن أنا؟أنا طائر جميل وملون، ولكن بمنقار معقوف، وصفتي المميزة أنني أحب تقليد كلام البشر؛ فمن أنا؟لاحظي أن طرحك مثل هذا اللغز يمكنه الكشف عن حركات يقلدها طفلك بسرعة وتضفي جواً من المرح والبهجة في المنزل.ما الشيء الذي يمتلكه الخريف والصيف والربيع، ولا يمتلكه الشتاء؟ما الشيء الذي يقع بين السماء والأرض؟يمكنك أن تطرحي لغزين عن البحر على طفلك، ويكون الجواب في كل مرة غير متوقع كالآتي:ما البحر الذي لا يحتوي على نقطة ماء؟ماذا يوجد تحت البحر؟ما الشيء الموجود في منتصف مدينة مكة؟ما آخر الكون؟قد يهمك أيضاً: ألغاز حيوانات للأطفال .. ومعلومات تفيدهم* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.