مواد شائعة في المنزل تشكِّل خطراً على صحة طفلك و7 نصائح للوقاية

سبب تعرض الأطفال للتسمم المنزلي

أطفال يدفعهم فضولهم للخطر

المواد الشائعة التي تُسبب التسمم للأطفال:

المنظفات المنزلية من أسباب تسمم الطفل

المنظفات المنزلية

الأدوية المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 07:19 صباحاً - المنزل للطفل هو المكان الذي يُفترض أن يكون أكثر الأماكن أماناً، إلا أن أغلب حالات التسمم التي تصيب الأطفال تحدث داخل المنزل، وخصوصاً في السنوات الأولى من عمرهم؛ فقد تأتي من الزجاجة التي تظنين أنها منظف آمن، أو علبة دواء تستخدمينه تركتها غير مغلقة؛ فتكون سبباً في كارثة صحية قد تهدد حياة طفلك. والتسمم المنزلي ليس نادراً؛ إذ يُعَدُّ من أبرز أسباب دخول الأطفال إلى أقسام الطوارئ.في هذا التقرير تعرض الدكتورة نهى سليمان أستاذة طب الأسرة نوعية المواد الشائعة و، التي قد تكون سامة للأطفال، مع أمثلة واقعية، وتشرح علامات التسمم على الطفل، وطرق الوقاية، وكيفية التصرف في حال وقوع الحادث.طبيعة الأطفال الشغب والبحث وراء كل ما هو مغلق أو مختفي، وهناك الطفل الفضولي أيضاً؛ الذي يرحب بلمس كل شيء، تذوق الأشياء الغريبة، وفتح الزجاجات والعبوات من دون اهتمام بما تحتويه؛ ما يجعلهم أكثر عرضة للتسمم.بجانب أن قربهم من الأرض، حيث تُخزَّن غالباً المنظفات؛ يجعل المواد السامة في متناول أيديهم بسهولة، كذلك تلوين بعض المنتجات المنزلية -مثل المعطرات أو الكلور- بألوان زاهية تشبه العصائر، وأحياناً كثيرة تتشابه بعض الأدوية مع الحلوى في الشكل.مثل الكلور، مبيض الملابس، منظفات منزلية للأرضيات، منظفات الحمام، ومعطرات الجو، تتمثل خطورة معظم هذه المواد في احتوائها على مركبات كيميائية حارقة، تسبب تلفاً في الجهاز الهضمي إذا تم بلعها، أو حروقاً جلدية في حال ملامستها للجلد أو العين، مثال: بلع الطفل رشفة من الكلور المخفف ظناً منه أنه عصير.مثل مسكنات الألم، أدوية السعال، أدوية ضغط الدم، أو حتى الفيتامينات، وخطورتها أنها يمكن أن تسبب تسمماً حاداً حتى لو تناول الطفل جرعة واحدة فقط من بعض الأدوية؛ خاصة المسكنات أو مضادات الاكتئاب أو الأسيتامينوفين.مثال: طفل تناول 3-4 حبات من دواء الأم؛ لأنها تشبه الحلوى المغلفة.

أعراض التسمم عند الأطفال هيا تعرفي إلى التفاصيل

مبيدات الحشرات والمواد الكيميائية

مواد التجميل وبطاريات الأزرار

مجموعة من البطاريات الصغيرة

بطاريات الأزرار

منتجات الغسيل والكبسولات الملونة

طفل يبتلع كبسولة غسالة الصحون

مواد أخرى غير متوقعة تشكِّل خطراً أيضاً

علامات تدل على إصابة الطفل بالتسمم

طفلة تتوجع من ألم البطن

غثيان وقيء مفاجئ.

دوخة أو نعاس غير طبيعي.

صعوبة في التنفس.

تغير في لون الشفاه ازرقاق أو شحوب.

ألم في البطن أو الفم.

حروق حول الفم أو رائحة كيميائية منبعثة منه.

نوبات تشنج أو فقدان وعي في الحالات الشديدة.

ماذا تفعلين إذا اشتبهتِ في حالة تسمم؟

حافظي على هدوئك: الأطفال يستمدون مشاعرهم من الأم، وتصرفك الهادئ يساعدهم على التعاون. أبعدي الطفل عن مصدر التسمم فوراً، ولا تجعلي الطفل يتقيأ ما لم يطلب الطبيب ذلك؛ بعض المواد تسبب ضرراً إضافياً عند العودة عبر المريء. اتصلي فوراً بمركز مكافحة السموم أو الطوارئ، واحتفظي بالعبوة الأصلية للمادة التي تناولها الطفل لتقديمها للطبيب. لا تعطي الطفل الحليب أو أي طعام قبل الاستشارة؛ فقد يزيد من امتصاص بعض السموم.

طرق الوقاية من التسمم المنزلي وكيفية حماية الطفل؟

مجموعة من الأدوية الملونة أشبه بقطع الحلوى

خزِّني جميع المواد السامة في خزائن مرتفعة ومقفلة.

استخدمي أغطية أمان لعبوات الأدوية.

لا تنقلي المنظفات إلى زجاجات مياه أو عصير.

احرصي على وضع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال حتى لو كانت في حقيبتك.

لا تتناولي الأدوية أمام الأطفال، هم يقلدون تصرفات الأهل.

علمي طفلك منذ الصغر ألَّا يضع أي شيء في فمه من دون إذن.

استخدمي بطاريات أمان في الألعاب والأجهزة، وراقبي الألعاب المكسورة.

مثل مبيدات الصراصير، النمل، أو الطلاء، والتنر، والكيروسين، الخطورة أنها تحتوي على مركبات سامة تؤثر في الأعصاب والكبد، وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، مثال: طفل يلعق يده بعد اللعب بالقرب من رذاذ مبيد حشري تم رشه على الأرضية.من المواد السامة أيضاً، معجون الأسنان، مزيلات العرق، طلاء الأظافر، العطور، أو كريمات الشعر، والخطورة أن بلع كميات منها قد يؤدي إلى الغثيان والقيء، وتسمم خفيف أو متوسط حسب نوع المادة، مثال: طفل يشرب بعضاً من غسول الفم الملون وذي الطعم المحبب.البطارية الصغيرة أو بطاريات الأزرار، وتوجد في الألعاب، أجهزة التحكم، أو الساعات، وتتمثل خطورتها في احتمال ابتلاعها؛ ما قد يؤدي إلى حروق في المريء في غضون ساعات، أو اختناق، أو تسمم بمادة الليثيوم، مثال: طفل ابتلع بطارية صغيرة من لعبة مكسورة من دون أن ينتبه الأهل.مثل كبسولات الغسالة أو غسالة الصحون التي تأتي بألوان جذابة، الخطورة أنها تحتوي على مواد كيميائية مركزة، وقد تؤدي إلى حروق في الفم والحلق وتلف في الرئة عند استنشاق الأبخرة، مثال: طفل يعضُّ كبسولة غسيل ملونة، معتقداً أنها لعبة أو حلوى.بعض هذه الزيوت العطرية، مثل زيت الأوكالبتوس، قد تسبب نوبات صرع عند الأطفال عند بلعها.بعض الأنواع مثل دفنباخيا أو اللبلاب تحتوي على مواد سام.بلع كميات صغيرة منه قد يؤدي إلى التسمم.* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذاالعلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.