شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة الصيف المفيدة.. إزاى تاكل المانجو من غير زيادة فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

المانجو فاكهة لذيذة وحلوة وطبيعية، ومع بدء موسمها يتخوف البعض من تناولها خاصة من يحاولون إنقاص أوزانهم، نظرًا لأنها فاكهة تحتوي على كم من السكر ما يعادل حوالي 17 جراما فى الثمرة الواحدة المتوسطة.

عناصر وفيتامينات المانجو

وفقًا لتقرير نشر في موقع health الطبي، فالمانجو تحتوي على سعرات حرارية ما تعادل 70 سعرا حراريا، وتحتوي على 17 جرام من السكر، واثنين جرام من الألياف، و45 ملج من فيتامين سي، و15% من القيمة اليومية من النحاس، و70 ميكروجرام من الفيتامين أ، كما أنها تحتوي على فيتامين ب6 أيضًا، مما يجعلها أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية المفيدة.

فوائد المانجو

اتفق الخبراء على أن المانجو يمكنها أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي الذي تهدف من خلاله إنقاص وزنك، أي يمكنك أثناء الالتزام بالرجيم أو الدايت من تناول المانجو، ولكن بطرق سليمة وبكميات معتدلة.

فإضافة المانجو كمصدر للسكر الطبيعي والألياف في خطتك للتخلص من الوزن يعزز احتياجاتك الغذائية اليومية، كما أنه يمنع عنك الشعور بالجوع قدر الإمكان، ويخمد الرغبة الشديدة في تناول الحلويات على الدوام.

كما أن الألياف بها تعزز الشبع لديك وتمنع اضطرابات الهضم والإمساك.

ولأن المانجو فاكهة صحية صيفية مثالية، فيجب أن تلتزم بمجموعة من النصائح عند تناولها حتى لا تزيد في الوزن وتستفيد من كل فوائدها:

يمكنك إضافة المانجو الطازج إلى السلطات، عبارة عن مكعبات مع السلطات بالخل والليمون، مما يجعلها تضفي على السلطات نكهة مميزة وصحية.

تجنب تناول المانجو مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل بعض الفواكه الأخرى، حتى لا تزيد نسب السكر في الدم.

تجنب تناول المانجو مجففة، حتى لا تزيد نسب السكر في الدم وتزيد السعرات الحرارية أيضًا.

استمتع بالمانجو بمفردها للمزيد من الألياف، فلا تتناولها مع الكثير من الأطعمة السكرية بجانبها.

لا تتناول الكثير من المانجو، فالمانجو غذاء صحي غني بالسكر الطبيعي، فلا تزيد من الكمية والتزم بثمرتين في اليوم على سبيل المثال.

مرضى السكر عليهم الانتباه لكميات الكربوهيدرات التي يتناولونها يوميًا، وتناولهم للمانجو يجب أن يكون وفقًا لرؤية الطبيب المختص، وعليهم تتبع حصصهم اليومية وكميات الكربوهيدرات المستهلكة من أجل منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

نصائح لتناول المانجو دون زيادة في الوزن