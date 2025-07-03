شكرا لقرائتكم خبر عن هل وضع ذراعك على مكتب أثناء قياس ضغط الدم يعطى قراءة دقيقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد العلماء أن وضع الذراع يُمكن أن يُحدث فرقًا أثناء قياس ضغط الدم، وقد وجدت دراسة حديثة في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن المريض الذي يُدلي ذراعه بجانبه أثناء القياس قد يبدو ضغط الدم لديه أعلى بمقدار 7 ملم زئبقي من المريض الذي يُسند ذراعه على طاولة غرفة الفحص، ويقول العلماء إن هذا الاختلاف قد يُحوّل قراءة ضغط دم الشخص من "مرتفع" إلى "المرحلة الثانية" الخطيرة.

ووفقًا للخبراء، يُمكن أن يُمثل هذا الاختلاف في الأرقام الفرق بين تشخيص شخص ما بارتفاع ضغط الدم ووصف دواء غير ضروري له، يُعد ارتفاع ضغط الدم من أسوأ الحالات التي يُمكن لأي شخص تحملها، حيث يُسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ووفقًا للخبراء، فإن انحراف الذراع بمقدار 2 بوصة قد يكون كافيًا لدفع القراءة إلى منطقة الخطر.

لمحاكاة ظروف الفحص الحقيقية، طلب الباحثون من كل مشارك المشي لمدة دقيقتين قبل كل قراءة لضغط الدم ثم استراحوا لمدة خمس دقائق في غرفة هادئة، جالسين مع دعم ظهورهم وقدميهم.

خضع كل شخص لأربع جولات من القياسات الثلاثية باستخدام أوضاع ذراع مختلفة، وبتكرار القراءة مع دعم المكتب في النهاية، أخذ الفريق في الاعتبار التغيرات الطبيعية في ضغط الدم بمرور الوقت.

قال الخبراء إن المرضى في الغالب - كلما ذهبوا لفحص ضغط الدم - يمسكون بأذرعهم أو يجلسون على طاولات الفحص دون دعم، قد تبدو هذه الاختصارات بسيطة في الوقت الحالي، لكن تكرارها مع مرور الوقت يتراكم يمكن أن تتسلل القراءات الخاطئة إلى المخططات، وتُشكل التشخيصات، وتؤثر على خطط العلاج التي تستمر لسنوات.

حذر الباحثون قائلين إنه : "إذا كنت تقيس ضغط دمك باستمرار بذراع غير مدعومة "مسنودة على مكتب"، وكان ذلك يُعطيك ضغط دم مبالغًا فيه بمقدار 6.5 ملم زئبقي، فهذا يُمثّل فرقًا محتملًا بين ضغط الدم الانقباضي 123 و130 ملم زئبقي".

ما هي أفضل وضعية لقياس ضغط الدم؟

وفقًا للباحثين، فإن قياس ضغط الدم مع وضع الذراع على سطح صلب مثل مكتب أو كرسي بذراعين يُعطي أدق القراءات.

إذا كان الرقم الأعلى الفعلي في قراءة ضغط الدم لديك هو 115، فإن وضعية الذراع الخاطئة قد تزيد هذه العلامة إلى أكثر من 120، مما يُفاقمها. أيضًا، إذا كان قياسك الفعلي 126، فإن القراءة الخاطئة قد ترفع هذا الرقم إلى أكثر من 130، ويُصنّف ضمن فئة ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى.

يقول الخبراء إنه لن يُشخّص الشخص خطئاً بارتفاع ضغط الدم فحسب، بل قد يُوصف له أيضًا أدوية غير ضرورية.

لماذا تُعدّ حتى التغيرات الطفيفة في ضغط الدم مهمة؟

وفقًا للأطباء، يقيس ضغط الدم إجمالي قوة دفع الدم عبر جدران الشرايين، يشير الرقم العلوي، أو الانقباضي، إلى الضغط على جدران الشرايين أثناء نبض القلب. أما الرقم السفلي، أو الانبساطي، فيحدد الضغط عند راحة القلب بين النبضات.

عند قياس ضغط الدم، يجب عليك:

-الامتناع عن تناول الكافيين

-الامتناع عن التدخين

-عدم ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس الضغط.

-عدم وضع سوار قياس ضغط الدم على الجزء العلوي من الذراع عند مستوى منتصف القلب

-عدم وضع القدمين بشكل مسطح على الأرض مع دعم الظهر