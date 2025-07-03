شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية تحد من ظهور حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

علاج حب الشباب يحتاج إلى روتين كامل والبحث وراء الأسباب الحقيقية التي تسبب ظهور هذه البثور، منها العوامل الوراثية والاضطرابات الهرمونية والعدوى البكتيرية وأسباب الالتهابات في الجلد، وغيرها الكثير من الأسباب المرضية.

أسباب الإصابة بحب الشباب

أوضح تقريرنشر في موقعvogue أن هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تعزز من ظهور حب الشباب، ولكن النظام الغذائي بشكل خاص قد يصبح منشطًا شديدًا له أو علاجًا سنويًا يهدئ من ظهور هذه البثور.

ففي كثير من الأحيان يجب تجنب مرضى حب الشباب:

- المشروبات الغازية

- المشروبات السكرية

- الأطعمة الحارة والحادة

- الحليب العادي الذي يعتبر مصدرًا للاكتوز وقد يؤدي إلى التحسس

- العصائر الجاهزة

مشروبات مفيدة تحد من ظهور حب الشباب

وهناك مشروبات يمكنها أن تساعد في تخفيف حدة ظهور حب الشباب ضمن نظام غذائي متكامل يعتمد على الخضراوات والفاكهة، وتجنب الأطعمة المسببة للحساسية.

ومن هذه المشروبات الصحية:

- مشروب النعناع: فكوب من النعناع اليومي يساعد على تقليل ظهور حب الشباب بنسبة من 25% إلى 50%، وذلك لأنه يعمل على قتل البكتيريا والخميرة المسببة لهذه الحبوب، كما أن به خصائص مضادة للالتهاب تحد من هذه البثور.

- الشاي الأخضر بالليمون: أحد أهم المشروبات الصحية الفعالة لعلاج حب الشباب والتخلص من سموم الجسم، لأنها تحتوي على فيتامين سي الصحي والنقي الذي يعزز من مقاومة أكسدة الخلايا وتعزيز المناعة وصحة البشرة وتقليل إنتاج الزهم وتخفيف كم البكتيريا المسبب لحب الشباب، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية التي تساعد على تنظيف الخلايا.

- مشروب الزنجبيل: أحد أهم المشروبات الصحية التي تحتوي على مضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات أيضًا، وغنية بفيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية وتخفيف السهم من الجلد، كما أن مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها تحمي الجسم من نمو هذه البثور والمشكلات الجلدية، لأنه يحتوي على مركب الجينجرول.

- مشروب الكركم والليمون: مشروب صحي مضاد للفطريات والبكتيريا، يقي من حب الشباب والطفح الجلدي والبثور، لأنه مزيج طازج يساعد على تخفيف حدة البكتيريا والالتهابات، ويقلل من ظهور البثور والحبوب، وينظف البشرة والجسم، ويعد منظفًا جيدًا للسموم في الجسم.

ينصح بتناول أحد هذه المشروبات أو التنويع بينهم دون إفراط متعمد.