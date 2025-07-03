شكرا لقرائتكم خبر عن من التكييف للشارع.. أضرار التعرض المفاجئ لتغير درجة الحرارة وأهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة يحاول الكثير فور العودة إلى المنزل الدخول في غرفة مكيفة لسرعة ترطيب وتهدئة جسمه من آثار الطقس الحار، ولكن على الرغم من أن مكيفات الهواء تُخفف من موجات الحر، إلا أنها قد تُسبب آثارًا صحية سلبية، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والجفاف وضربة الشمس.

على الرغم من أن مكيفات الهواء هي وسيلتنا الوحيدة للراحة من درجات الحرارة المرتفعة سواء في المنازل أو المكاتب، إلا أن لها عيوبًا.

وفقا لتقرير موقع " timesofindia"، فإن التغير المفاجئ في درجة الحرارة الذي يحدث عند الخروج من أجواء التكييف المريحة والباردة قد يؤثر بشكل كبير على صحتك.

ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للهواء البارد بعد الحر الشديد

يتعرض الجسم لصدمة حرارية عند انتقاله من بيئة باردة ومنضبطة إلى هذه الحرارة الشديدة، وقد يُحفز هذا التغير المفاجئ فى درجات الحرارة العديد من التفاعلات الفسيولوجية، حيث يتأثر جهازك القلبي الوعائي أولاً، وتُسبب الحرارة تمددًا سريعًا للأوعية الدموية التي كانت مُضيّقة في البيئة الباردة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، وقد يُسبب هذا الدوار أو الإغماء، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية كامنة.



كما أن التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الربو، ويمكن أن ينتج الجفاف أيضًا عن الحرارة عندما يحاول الجسم تبريد نفسه عن طريق التعرق أكثر، هذا النقص في السوائل والشوارد يمكن أن يسبب الصداع والإرهاق وتشنجات العضلات، ويؤدي عدم قدرة الجسم على التحكم في درجة حرارته .



كما يمكن أن يؤدي الانتقال المفاجئ من مكان داخلي بارد إلى مكان خارجي دافئ إلى ضربة شمس وهي مرض خطير يتجلى في أعراض مثل الارتباك وتسارع ضربات القلب وحتى فقدان الوعي، فعندما تفشل قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، تكون النتيجة هي ضربة الشمس، وهي مرض خطير ومميت محتمل، من المرجح أن يحدث هذا عندما يكون الجسم غير مستعد للحرارة الشديدة، مما يجعل من الصعب عليه تبريد نفسه.

نصائح مهمة للحفاظ على صحتك

حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC نتعرف على أهم النصائح المهمة للحفاظ على صحتك:

1. تجنب الدخول المفاجئ إلى التكييف

إذا كنت قادمًا من حرارة شديدة، حاول الانتظار في مكان ظل أو شبه مظلل لبضع دقائق قبل دخول غرفة مكيفة، هذا يقلل من الصدمة الحرارية على جسمك ويمنحك وقتًا للتكيّف التدريجي.

2. اضبط درجة التكييف بشكل معتدل

لا تجعل التكييف شديد البرودة؛ درجة الحرارة المثلى تتراوح بين 24 - 26 درجة مئوية، فالفرق الكبير بين حرارة الخارج والداخل يمكن أن يؤدي إلى نزلات برد، أو شد عضلي، أو حتى التهاب الجيوب الأنفية.

3. اشرب الماء بانتظام

التغيرات الحرارية تجهد الجسم وتزيد من فقدان السوائل، لذا اشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف، حتى إن لم تشعر بالعطش.

4. احمى الجهاز التنفسي

لا تجلس مباشرة أمام مصدر الهواء البارد (فتحة التكييف)، خاصة إن كنت تعاني من الحساسية أو الربو، يفضل استخدام فلتر هواء عالي الجودة في المكيف وتنظيفه بانتظام.

5. ارتدى ملابس مناسبة

تساعد الملابس القطنية الجسم على التهوية الجيدة، إن كنت تتنقل بين الحر والبرد كثيرًا، ارتدى طبقات خفيفة يمكنك إزالتها أو ارتداؤها حسب الحاجة.

6. احذر من العرق ثم التبريد المفاجئ

دخولك مكانًا باردًا وأنت مبلل بالعرق يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد أو التهابات العضلات.

7. التغذية المناسبة

تناول أطعمة خفيفة وغنية بالسوائل (كالفواكه والخضراوات) لدعم جهاز المناعة، وتجنب الأطعمة الدهنية التي تزيد من حرارة الجسم.

علامات يجب الانتباه لها:

الشعور بصداع أو دوار مفاجئ عند الانتقال من الحر إلى البرد.

آلام في المفاصل أو العضلات بعد الجلوس في مكان بارد جدًا.

تهيج في الحلق أو العطس المتكرر، وهي علامات تدل على أن التكييف غير مناسب.