شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية.. لماذا يشعر البعض بالدوخة فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي نعيشها خلال شهر يوليو قد يشعر البعض بالدوخة وحتى فقدان الوعى بسبب تأثر أعضاء الجسم بالطقس الحار، ووفقا لتقرير موقع " apollo247" نتعرف على أسباب الدوخة فى الحر وكيفية علاجها.

أسباب الدوخة في الصيف

إذا كنت تشعر بالدوار في الصيف، فقد يكون ذلك بسبب:

1. الجفاف

يُعدّ الجفاف أحد الأسباب الرئيسية للدوخة أو الدوار في الصيف، تبلغ درجة حرارة الجسم المثالية حوالي 37 درجة مئوية، يُبرّد الجسم نفسه طبيعيًا بإطلاق الحرارة على شكل عرق.

غالبًا ما تُسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطبة خلال فصل الصيف جفاف الجسم، مما يُصعّب عليه مقاومة الحرارة، وترتفع درجة حرارته الداخلية، مما يُسبب الدوار أو الدوخة.

2. ضربة الشمس

من المرجح أن يؤدي الإجهاد الحراري والتعرق المفرط إلى انخفاض حجم الدم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ضربة الشمس، ومن أعراض ضربة الشمس الدوخة، التي قد يصاحبها تعرق غزير، وتشنجات عضلية، وتسارع في ضربات القلب، وإغماء.

3. التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة

يؤثر دخول وخروج الغرف المكيفة على درجات الحرارة الداخلية والخارجية، فهو يدفع جسمك للتكيف مع تغيرات درجات الحرارة، مما يخلق حالة من التوتر، قد يؤدي هذا إلى الدوار وحالات أخرى مثل جفاف العين، وتشنجات العضلات، ومشاكل التنفس، وغيرها، علاوة على ذلك، قد يؤدي التغير المفاجئ في درجة الحرارة إلى دوار موضعي (نوبات دوخة)، لأنه قد يؤثر على الجهاز الدهليزي (وهو جهاز يساعد على التوازن).

4. مشاكل تدفق الهواء

قد يؤدي العمل أو العيش في مكان مغلق وسيء التهوية إلى الشعور بالدوار، تُعزى هذه الحالة بشكل رئيسي إلى سوء التهوية وجودة الهواء في الأماكن المغلقة، على الرغم من أن الأسباب الدقيقة غير معروفة، إلا أنها قد تُسبب الصداع والغثيان والدوار وأمراضًا جلدية وتنفسية مختلفة.

5. التعرض لأشعة الشمس

البقاء في الشمس، وخاصة خلال ساعات الذروة، أي بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، بما في ذلك الدوخة.

كيفية الوقاية من الدوخة في الصيف؟

يمكنك الوقاية من الدوخة في الصيف باتباع النصائح التالية:

ـ احرص على شرب كمية كافية من الماء، بغض النظر عن مستوى نشاطك، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا بالماء أو تتناول حبوبًا مدرة للبول، فاستشر طبيبك قبل زيادة كمية السوائل التي تتناولها.

ـ تجنب الإفراط في تناول الشاي أو القهوة، لأنها قد تزيد من تفاقم الجفاف.

ـ تناول محلول الإماهة الفموية (ORS) فهو يُساعد على تعويض سوائل الجسم بسرعة ويُحسّن حالتك المزاجية، إذا لم يتوفر محلول الإماهة الفموي المُركّب أو المُجهّز مسبقًا، يُمكنك تحضيره بسهولة في المنزل عن طريق إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح وسكر في لتر واحد من الماء.

ـ تناول المشروبات المنعشة مثل ماء جوز الهند والليمون في الصيف.

ـ تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة.

ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة الوزن للسماح لبشرتك بالتنفس.

لا تخرج من منزلك بدون نظارة شمسية، أو قبعة، أو مظلة.

الإفراط في ممارسة الأنشطة الخارجية والبدنية في يوم حار قد يُسبب إجهادًا حراريًا، حاول الحد من هذه الأنشطة في الفترة "الأكثر برودة" من اليوم.

تناول وجبات أصغر حجمًا وسلطات. تجنب الأطعمة الحارة جدًا والتوابل.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض التالية، اتصل بطبيبك:

الدوار

نوبات الدوار المتكررة

الشعور بعدم الاستقرار والضعف

إغماء

من المهم جدًا اتباع الاحتياطات وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة للتغلب على الحرارة في فصل الصيف وتجنب جميع الحالات الصحية الناجمة عن الحرارة.

مفتاح تجنب الدوار هو شرب كميات كافية من الماء، وتناول طعام صحي، والابتعاد عن الشمس قدر الإمكان، خاصةً خلال ساعات الذروة عندما تكون الشمس في أوج سطوعها.

